A sus 25 años, Luren Márquez no solamente ha destacado como modelo en Miami, sino que ha saltado de las pasarelas a la conducción y de ahí a la producción de eventos de moda y videoclips musicales de populares exponentes urbanos como De La Guetto, Nacho, Alcover, Maluma, entre otros.

Hija de la cálida Ica, está trabajando de la mano con el Consulado de Perú en Miami para organizar un evento el próximo 9 de marzo, el cual congregará a diseñadores peruanos que tendrán la oportunidad de mostrarse ante el mercado norteamericano.

Además, está próximo a estrenarse un nuevo videoclip del popular reguetonero puertorriqueño Farruko, donde la figura estelar es Luren.

¿Cuándo empezó tu sueño?

Empezó en Ica, cuando tenía 16 años de edad. Tenía definido hacia dónde quería ir. Mi primer paso era salir de mi ciudad, después fue ir a otro país. A esa edad me dije: “ok, voy por eso”. Este es mi cuarto año aquí en Miami. Aquí nadie te abre las puertas ni se destaca de un día para otro. Es un trabajo constante, de cada día. Yo soy modelo, pero no sé únicamente hacer pasarela o posar. Requerí otro tipo de educación. Siempre digo que hay que prepararse. Eso es importante.

Tú estudiaste administración en Perú, ¿verdad? ¿Luego te dedicaste al modelaje?

Lo hice en paralelo. Para poder solventar mis gastos universitarios trabajaba paralelamente (como modelo). Por ejemplo, llevaba cursos en la mañana y, en la tarde, tenía fotos o era anfitriona. Esos fueron mis primeros pasos. Luego fui Miss Teen cuando tenía 19 años. Eso me sumó mucho para aprender y seguir desarrollándome en la industria del modelaje.

¿Cómo fue la transición a Miami?

Estuve en Lima estudiando en la universidad cuando mi padre falleció en medio de la pandemia por el COVID-19. Yo tenía 21 años. Perdí a mi papá casi una semana antes del día del padre. Fue ahí que me armé de valor. Me dije: “la vida es ahora, el luchar por nuestros sueños es ahora”. A veces nos sentimos tan cómodos en nuestra zona de confort que la pensamos, pero no lo hacemos. Pero me dije a mí misma que era momento de moverme.

¿Qué dificultades atravesaste inicialmente?

Al momento de llegar la adversidad fue increíble. Viví muchísimas situaciones, pero me quedo con lo más lindo. Las puertas se me fueron abriendo y las personas empezaron a confiar en mí porque veían un compromiso. Si te toca trabajar tres horas, tú regálale media hora, una hora, estudia más porque al final verán que no lo haces por dinero, sino porque realmente te apasiona. El compromiso y la lealtad a mí me han abierto puertas. Creo que hay que aprender a hacer de todo en la vida. Si bien es cierto soy modelo, actualmente soy presentadora. Yo me he preparado y sigo haciéndolo con miras a los puestos que quiero ocupar. Me gusta hacer un buen papel.

Eso te rindió frutos.

En una ocasión un productor me dijo: “Yo quiero que seas mi directora escénica del video. Tienes la experiencia y has hecho todo esto”. Para mí fue todo un reto y lo tomé como un aprendizaje. Hicimos una producción para Nacho con Alcover donde fui directora escénica. Ese video tuvo dos nominaciones. En ese momento aprendí muchísimo de lo que es producción y a no conformarme solamente con mi carrera de modelo o presentadora.

¿Te fue fácil sobresalir en Miami?

No, la competencia es amplia, pero a mí me ven como modelo, presentadora, ven mi compromiso y constancia. Entonces, al momento que un artista ha requerido de una modelo, me dicen para trabajar conmigo. Me han hecho volar por un día para ir a grabar. Por eso es importante que a donde vayas, siempre hagas un buen trabajo. Sobre todo, estar segura de ti, saber lo que eres y a dónde vas. Pon tu mejor sonrisa y ve por ello.

¿Con quiénes has trabajado hasta el momento?

Empecé en papeles secundarios en videos para Piso 21, De La Ghetto. Luego pasé a un papel principal en el video que Maluma hizo con Arcángel. Luego de eso hice dos videos con El Alpha. De hecho, el año pasado hicimos un nuevo video. Hice más videoclips con el mercado cubano, también en República Dominicana. Tengo un video por estrenarse con Farruko.

Vi en tus redes fotos con tu mamá. ¿Qué papel cumple ella en tu vida?

Mi mamá es el motor en mi vida. Después de que pierdo a mi padre, solo me queda ella y, aparte de Dios, ella es mi fuerza cuando he tenido adversidades. Siempre pienso en mi mamá y soy mucho más fuerte por ella. Ella está actualmente visitándome aquí. He ido a grabar a Telemundo y ella me ha podido ir a ver. Es algo nuevo para ella porque nunca vivió esa faceta conmigo.

¿Qué le podrías decir a las chicas jóvenes que quieren hacer sus carreras en Estados Unidos o en Europa?

Que viajen y cumplan sus sueños, pero oye, antes de eso, prepárense. Esto no es ficción, es realidad. Antes de salir de tu hogar o salir de tu país, ten preparación. Siempre que uno va con Dios, además de ganas y pasión, tarde o temprano se van a abrir las puertas. Será hoy o mañana, pero se va a lograr.





Autoficha de Luren Márquez:

“Trabajo en una organización que se llama Moda Perú USA, que tiene una alianza con el Consulado de Perú en Miami. Esta organización busca impulsar y apoyar a los diseñadores peruanos para que puedan posicionarse aquí en Estados Unidos”.

“En los últimos días del mes de febrero me voy para Ica, volveré a mi tierra, donde impulsaré en diversas actividades el pisco, nuestra emblemática bebida, junto con el gobierno regional. De esa forma, estoy empezando el año 2024 con mucha energía e ilusión”.

“Para las próximas Fiestas Patrias tenemos un buque del Perú que llegará acá a Miami, en Estados Unidos. Tras lo cual se realizará una ceremonia en coordinación con la Cancillería. Con todo ello también buscamos que la moda esté presente en los reflectores, que sea protagonista”.





