Le prometieron llegar al país de las colinas de oro, en alguna región lejana. Vivía en lo más parecido al infierno: la guerra civil china. Tenía 15 años, se montó solo en un barco y apareció en el país de aquellas colinas, que eran los desiertos peruanos. Jorge Tay Chunjoy llegó al Callao, pero todo salió mal. Trabajó en lo que pudo y progresó. Se mudó al norte para cultivar la tierra con técnicas chinas. Al final de sus días, fue condecorado con la Orden del Sol al Mérito Agrícola por el Estado. Construyó carreteras, hospitales, colegios. Y una de sus industrias derivó en el negocio de la hotelería. Fue el abuelo con quien Luis tuvo más cercanía y de quien, tal vez, heredó ese espíritu emprendedor.

Luis Chau Tay, formado en hotelería y con experiencia también en alimentos, hoy es cofundador, junto con Juan José Roca Rey y Sebastián Burgos, de Instacash Preauth, galardonada startup fintech peruana. Pero más allá de los títulos profesionales y emprendimientos empresariales, es en esencia un hombre de mundo.

Sus primeros recuerdos son estar sentado en un avión por muchas horas, sobrevolando el Ártico, en algún primer viaje de Lima a Hong Kong, en la prehistoria del mundo digital, allá por 1989. Tal vez leía, pintaba o solo miraba por la ventana e imaginaba con las formas de las nubes, a 40 mil pies de altura. Desde entonces no dejó de viajar.

Cuenta los países que ha conocido. Ya son 118. Lleva la contabilidad en un mapamundi digital. Estima que en el mundo hay alrededor de 234 países, lo dice saboreando la posibilidad de conocerlos todos. Luis nació en Lima y creció en Guayaquil. “Mi historia ha sido mundial”, me dice. Cuando habla mira a otro lado, tal vez pensando en algún nuevo destino. Quizás Egipto, El Salvador o la isla de Svalbard, en el Polo Norte.

-Me dices que hubo viajes en los que decidiste en el mismo aeropuerto a dónde irías.

He hecho esa dinámica hasta dos veces. Elegí mi equipaje: un poco de invierno, un poco de verano, y a perderme en el mundo. Decidir si moverme vía Estados Unidos o vía Europa. Y salí a EE.UU., y luego en el mismo aeropuerto de EE.UU. decidí si iba hacia el Pacífico o al Atlántico. En ese viaje terminé en Micronesia, visitando islas como Palaos, Guam, Islas Marianas. Solamente fueron 10 días.

-¿Y por qué lo hiciste?

Quería tener ese sentido de aventura y libertad. Y también para probarme a mi mismo qué tan adaptable soy ante situaciones de último minuto, y eso me ha hecho una persona que puede tomar muchos riesgos, pero también afrontarlos. Me sueltas en cualquier parte del mundo y siento ese sentido de localidad muy rápido.

-¿Qué tanto conoces el Perú?

Me gustaría decir que lo conozco tanto como conozco el mundo, pero el hecho de siempre haber estado relacionado hacia el mundo como un solo hogar, me ha llevado un poco más afuera. De Perú conozco Arequipa, Ica, Áncash, La Libertad –de donde son mis padres–, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Puno, Puerto Maldonado, Madre de Dios. Podría decir que conozco la mitad del Perú. Y también conozco casi el 80% de Ecuador.

-¿Por qué viajar tanto?

Es mi mayor activo. Y diría que es uno de los mayores aprendizajes y experiencias de la vida. La mejor universidad puede ser conocer el mundo, es la mejor preparación personal y mental. Puede ser la mejor prueba para conocer la diversidad y ser tolerante. Viajar te da siempre ese sentido de llevarte a nuevas fronteras, pero no es solo estar en un punto geográfico diferente, sino también es conocer nuevas fronteras personales, nuevas fronteras saliendo de tu confort. Cualquier acción que te lleve a salir de tu estado permanente siempre creará evolución.

-Ahora, un factor determinante es que tus padres han tenido negocios vinculados a hotelería y viajes.

Han sido muchos factores los cuales me han hecho ser mundial desde niño. Desde que tengo uso de razón lo he sentido así. Estoy muy agradecido de que me hayan inculcado esa pasión por sentir que el mundo es mi casa. Desde que aprendí a leer, las primeras cosas que leía eran itinerarios de viaje. Me sabía los países, las capitales, los aeropuertos, las aerolíneas, los tipos de aviones, la configuración de los asientos.

-¿Instacash Preauth fue algo nuevo o ya tenías conocimiento de las fintech?

Siendo hotelero, decidí invertir en algunos negocios de mi rubro pero empecé con alimentos y bebidas. Y mi ruta era que luego de ese aprendizaje invertiría en hotelería. Estuve 10 años fundando una compañía con seis marcas y en el 2019, entre éxitos y fracasos –más fracasos–, ya no me sentía identificado ni feliz operando un negocio tan local. Quise retirarme un año y buscar nuevos rumbos. Pero eso se cortó por la pandemia, que me dio la oportunidad de que el mundo se volvería más digital cada día. Y es ahí donde nació toda la idea de lo que hoy es mi rol en el mundo fintech con Instacash Preauth.

-¿En qué consiste ese negocio?

Es una tecnología de garantías que permite a cualquier tipo de negocio digital tomar garantías digitales y gestionarlas. Lo hacemos a través de retenciones en las tarjetas de débito o crédito o de cualquier activo que tengan. Permitimos a los negocios hacer reservas de dinero dentro de las tarjetas de sus clientes. Esa tecnología la vendemos a compañías de toda Latinoamérica. Ya tenemos 50 clientes en cinco países.

-¿Cuál es el destino en la vida?

Estar tranquilo en el sitio donde estés, porque no podrías estar en un lugar mejor ahora. Siempre estás mirando al futuro, pero disfrutando el proceso y el presente. Eso te vuelve grato y afortunado. La vida es un viaje.

AUTOFICHA:

- “Soy Luis Alberto Chau Tay. Tengo 38 años. Nací en Lima. Estudié Administración hotelera y tengo un posgrado en Cornell University. Estudié especializaciones en Liderazgo y estudios chinos: idiomas y técnicas de negociación en China. Mis cuatro abuelos vinieron de Asia”.

- “Este año con Preauth queremos llegar a 120 compañías en ocho países de Latinoamérica. Comenzar a sacar productos y de tecnología nueva para poder atender a sectores más grandes como la banca. Queremos ampliar el equipo. Hoy dirigimos personas en cuatro países”.

- “En cuanto a metas personales, quisiera que este año Madrid sea una de mis bases para operar la compañía. Los sueños si uno no se los propone, no los logra. También soy maratonista: corrí Berlín 42K, Lima 42K y Londres 42K. Hoy trabajo entre Chile, México, Estados Unidos y Perú”.

