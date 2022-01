Fue el crimen perfecto. Cincuenta años después, la muerte de Luis Banchero Rossi es un misterio.

El libro El caso Banchero. Crimen perfecto y juicio insólito ( Editorial Caja Negra ) del abogado Ayax Torres Torres y del ingeniero Ayax Torres Llatance, padre e hijo, respectivamente, aborda detalles y contradicciones sobre el asesinato del magnate y analiza la polémica sentencia.

El abogado Ayax se centró en el enfoque legal, pero la aparición de la magnífica novela de Guillermo Thorndike El Caso Banchero lo llevó a hacer una prolongada pausa.

“En realidad no me preocupa perder o hacer dinero, lo que no quiero es perder mi capacidad de construir. Eso es lo que me gusta: construir”, decía Banchero, nacido en Tacna el 11 de octubre de 1929. Fue el segundo hijo de Juan Luis Banchero y Florentina Rossi. Banchero levantó un imperio.

Los autores lo describen así: “Fue un revolucionario en un país conflictivo y sin estructuras del Estado, funcionales y dinámicas que puedan aprovechar su revolución”.

Banchero fue un empresario exitoso gracias a la pesca, y otros negocios incluyendo una cadena de diarios, pero fue en Chimbote donde forjó lo que vendría, y es allí donde los padres y abuelos –ligados o no a la pesca– lo recuerdan con nostalgia, y a veces, rememoran su trágico final donde hubo dos sentenciados: Juan Vilca Carranza, hijo del jardinero de la casa de Chaclacayo; y Eugenia Sessarego Melgar, su secretaria y amante.

Banchero fue hallado con heridas de un cuchillo de 21 centímetros de largo. La lesión en el tórax desató una hemorragia fatal. Las heridas fueron de atrás adelante, de izquierda a derecha y de arriba abajo. La séptima, la octava y la novena costilla estaban fracturadas. La punta del cuchillo no se rompió, pero se halló en el cuerpo fragmentos de los bordes filudos.

La muerte de Banchero también se hizo película. En 1981, Francisco Lombardi estrenó Muerte de un magnate con Orlando Sacha (como Banchero), Martha Figueroa y Pablo Tezén. Se basó en el libro de Thorndike.

La fortuna del empresario llegó a ser incalculable. Fue considerado uno de los primeros millonarios latinoamericanos. Thorndike cita que Peruvian Time en 1970 calculó el ingreso bruto de su organización en 60 millones de dólares. Lo llamaban el ‘Zar de la Pesca’ o ‘Rey de la Pesca’. Era un hombre que trabajaba 18, 19 o 20 horas diarias, que solía decir: es hermoso hacer la guerra al subdesarrollo. Cercano al partido aprista por su amistad con Víctor Raúl Haya de la Torre, también se apasionó por el periodismo. El libro de los Torres recuerda que le dijo al periodista Raúl Villarán Pasquel: “Quiero un periódico para mi tierra. Tacna necesita un órgano informativo que interprete sus anhelos, que aliente su desarrollo”. Pero fue más lejos que Tacna con la cadena de diarios Correo y Ojo. Banchero era ambicioso, emprendedor y optimista. Envidiado, cuestionado también. Impulsivo, gran lector. Y considerado por una revista de la época como el soltero más codiciado. Vivía, por trabajo y comodidad, en una elegante suite del hotel Crillón. Tenía una novia, y muchas mujeres entre ellas la última que tuvo cerca: Eugenia.

EL LIBRO

“Lo que se hizo es un trabajo de escritorio para recuperar toda la información, ordenarla cronológicamente y sistematizarla. Revisamos entrevistas que se le hicieron en su momento a sus hermanos, a sus parientes, crónicas de su vida… Todo para recalcar más el aspecto humano de Banchero”, explica Ayax Torres (hijo).

Cree que los casos mediáticos acaban por convertirse en shows: “Pareciera que se aplica la ley de Murphy: todo lo que tiene que salir mal sale mal. Entonces se repite y se hacen malos análisis, malas requisitorias, malas investigaciones, malos análisis criminológicos”.

El libro maneja estas hipótesis sobre el misterioso asesinato:

-El que mató a Banchero fue el gobierno.

-Lo mató John Patrick Hall de la Vega, amante de Sessarego.

-Lo mató el exnazi Klaus Barbie.

-Lo mató una mafia misteriosa y Juan Vilca fue usado.

-Eugenia lo planeó todo y lo mató con ayuda de Vilca.

-Fue víctima de la mafia italiana.

Vilca y Sessarego fueron condenados a 20 años. Luego salieron indultados. El historiador Nelson Manrique coincide en señalar al exnazi Klaus Barbi, solicitado por un tribunal militar francés por la muerte del miembro de la resistencia francesa Jean Moulin, asesinado tras 18 días de cruel tortura.

En el 51 llegó a Buenos Aires, y en el 57 se nacionalizó boliviano. En los últimos meses de 1971, se mudó cerca de la casa de Banchero. El llamado ‘Carnicero de Lyon’ era amigo de John Hall.

Para los autores del libro, los negocios en Hamburgo de Banchero y los pactos con países socialistas llevaron a que se descubriera una cuenta secreta del industrial en Alemania, lo cual lo puso en la mira de los alemanes, quienes habrían optado por el chantaje. El magnate peruano buscó ganar terreno y denunció la presencia de Barbie y otros dos exsoldados de Hitler en Lima. Así se le acabó la vida.

Esta historia figura entre los crímenes no resueltos del Perú y, para los Torres, es y será el crimen perfecto.

