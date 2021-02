Silvina Moreno en el escenario. Ella y su guitarra. Al frente, en el público, Luciana Elice, mirando, oyendo, aprendiendo. “Yo también quiero hacer lo que ella hace”, pensó mientras escuchaba atenta a la cantante argentina. Son aquellos episodios que reafirman las vocaciones.

Luciana Elice en la pantalla de Zoom. Atiende nuestra comunicación. El viernes último ha lanzado su sexto single en su carrera como solista. “Nada me va a cambiar”, una suerte de manifiesto personal que llega en clave de poprock bajo la impronta del anime. “La canción tiene que ver con seguir siendo fiel a mí misma”, me dice la cantautora de 23 años. Detrás de ella, en la pared está colgada una ilustración de Lady Gaga y al lado está escrita la palabra dream. Referente y aspiración.

-¿Por qué la necesidad de decir “Nada me va a cambiar”?

Cuando escribí esta canción estaba pasando por una etapa de mi vida donde me sentía muy juzgada. La escribí hace cuatro años. Era mi etapa universitaria estudiando Música. Siempre hay personas que te dicen no hagas esto, no hagas lo otro, cambia de género musical. Yo sentía que lo que hacía estaba bien porque me sentía bien.

-Elegir Música como carrera hace cuatro años aún sería muy cuestionado.

También. Por parte de mi familia no he tenido ese problema. Sí lo he sentido un poco de mis amigos no músicos. En el colegio me decían: “vas a estudiar eso, ¿para qué?”. Pero cuando es algo que te llena, no hay otro camino. Y hace un año acabé la carrera.

-Entonces, no te cambiaron.

Uno sabe su camino, pero a veces da miedo tomarlo.

-Eres parte de la generación que por fin puede estudiar Música en una universidad. Algo que era impensable antes. ¿Tu generación cambiará el desarrollo de la música en el Perú?

Yo creo que sí. Las personas que salen de las universidades tienen una formación mucho más profesional.

-¿Qué se le puede decir a los padres que dudan de que los hijos estudien Música?

Lo más importante es vivir de lo que queremos. Si postergas tu vocación, eventualmente lo harás en algún momento.

-¿La ola de cantautoras que vemos, más o menos, en la última década también te inspiró?

Tuvo mucho que ver. Cuando estudiaba historia de la música rock, todos los referentes eran hombres. Yo decía: ¿dónde rayos están las mujeres? Los hombres han tenido mucha más exposición en la música. Hombres guitarristas, bajistas, bateristas. Cuando es una mujer, es extraño. Si eres mujer, cantas.

-O haces coros.

Sí (ríe). ¿Dónde estaba el papel de la mujer en la música? Entonces, cuando empecé a ver que salían con su guitarra o bandas completas de mujeres, dije: si hay espacio para las mujeres, yo también puedo hacerlo.

-Y ahora tu paleta sonora es bien amplia. Funk, indie folk y “Nada me va a cambiar” es pop rock. ¿Cuál es tu esencia?

Estoy encontrando mi esencia. Es la libertad de probar, por eso cada canción es diferente. Es un momento que tengo que aprovechar para seguir explorando.

-En la portada del single exploras con el anime.

Cuando la canción estaba lista, me imaginaba todo asiático, letras japonesas.

-Ahora que lo pienso, la música podría ser una pieza de j-pop.

(Ríe). Como un opening (intro de un anime). Por eso hicimos así la portada. La canción es bien potente, habla también de que tengo muchas cosas por dar. A veces la gente te ve, te juzga, pero no se preocupa por mirar más allá. Que no solo miren el empaque, que lo abran y vean lo que hay adentro.

DATOS:

- Este viernes 5 de febrero será el concierto virtual de “Nada me va a cambiar”. Por Instagram, a las 9 p.m.

- “Esa realidad” es el próximo single de Luciana Elice.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Curador listo para atender en confinamiento