Jugaba sola y hacía voces. Miraba al espejo y era un personaje, se daba una vuelta y era ella. Un día podía ser una abuelita, otro día un niño. Se ponía pelucas, usaba la ropa de su madre y, disfrazada, salía a la calle a comprar. Así jugaba, así hacía reír a su familia, así contaba historias. “Me gustaba actuar”, dice sobre aquel tránsito entre los 8 y 12 años.

Y siempre le ha encantado observar a los demás, también desde niña. Miraba el comportamiento ajeno. Pensó ser psicóloga, pero “soy bien histriónica”, dice la actriz Luciana Blomberg, que a los 14 años, si se enteraba que iban a grabar alguna novela o película cerca de su casa, pasaba mil veces para que la vean. “Según yo, me iban a descubrir”, recuerda y sonríe. No la descubrieron, pero hoy, con 29 años, ya ha sido parte de la serie De vuelta al barrio, adelanta que este año espera el estreno del filme Busco novia y está próxima a estrenar la película ¿Quién dijo Detox?, que es producida por Tondero, comedia que llegará a las salas de cine desde el 10 de marzo.

¿Pretender ser una gran actriz causa ansiedad? Me dice que no. Ella sigue un tratamiento para enfrentar ese trastorno, lo hace con cannabis medicinal en la Clínica Zerenia. A la vez, elige seguir formándose y explorando, y se pregunta qué es ser la mejor.

Ser feliz, estar tranquila, descansar, tener qué comer, que su familia esté sana son, para ella, las mejores señales del éxito, de eso que llamamos ‘ser mejor’.

-¿Cómo se ha expresado la ansiedad en la pandemia?

Al comienzo la pasé terrible. Mi ansiedad nunca se ha desarrollado de una manera muy grave, he podido desarrollar mi vida perfectamente, pero he tenido etapas en que mi ansiedad sí me ha imposibilitado estar tranquila.

-¿Y en la pandemia se agudizó?

Sí. Tenía días en que mi ansiedad no me dejaba dormir. Era angustiante. O me daba por hacer muchísimas actividades. O me pasaba que tenía cosas físicas que las asumía como parte de mi vida: me sudaban mucho las manos, me picaba demasiado el cuerpo. Hay niveles, puedes tener ataques de pánico, caída de pelo, pensamientos recurrentes o que todo vaya muy rápido. Se desarrolla de diferentes maneras; en mi caso, la ansiedad hace que realice una acción de manera insistente, pensar demasiado en el futuro, esperando que las cosas sucedan.

-¿Qué te genera ansiedad?

No poder dormir hace que no pueda estar conectada conmigo; para grabar la novela y dictar clases necesito tener mi cabeza en orden. Pero en este momento de mi vida mis niveles de ansiedad están controlados. Yo llevo terapia, hago ejercicios, como sano.

Luciana Blomberg enfrenta la ansiedad con cannabis medicinal. (FOTO: Juan Ponce Valenzuela).

-Se pensaría que una actriz no pasa ansiedad, que una artista vive libre, relajada.

Eso no es verdad. Somos seres humanos que sentimos, vivimos y pensamos, y nos pasan cosas como a todos los demás. Nos preocupa el trabajo, la familia, el amor, el dinero, el bien común, la política, las enfermedades.

-En todo caso, ¿el artista tiene una sensibilidad particular?

En mi caso, sí. Toda mi búsqueda va hacia la paciencia. Todo el tiempo busco herramientas que me ayuden a estar en calma.

-¿Y qué te calma?

Ahora el cannabis. Antes yo lo había probado de manera artesanal y no había obtenido ningún resultado. Pero no quiere decir que porque tomas cannabis tu vida se arregla. Hay que entender que si tienes un diagnóstico, este te acompaña; lo que hace la medicación es que regula eso. Ya va a depender de ti que tu vida sea increíble o no.

-¿Desde hace cuánto consumes el cannabis medicinal?

Cuatro meses. Me lo prescribió el médico especializado en cannabis medicinal.

-¿Ha sido complejo acceder a ese tratamiento?

Antes no era legal y era muy complicado acceder a un tratamiento; ahora que hay mucha más investigación, independientemente de que es legal, es más sencillo. La Clínica Zerenia tiene respaldo, ha tratado a 15 mil pacientes con cannabis, ya hay estudios; ellos trabajan con Digemid, tienen máquinas que te dan la cantidad exacta de CBD o THC, hacen una fórmula magistral que funciona para el diagnóstico que tienes, porque yo no tomo la misma medicación que toma una persona con cáncer. Pero cuando no era legal, tú no sabías la cantidad de CBD o THC que estabas tomando; entonces, al tener un médico, sabe qué dosis darte y cómo regular tu tratamiento, y comienzas a ver resultados. El cannabis trabaja conforme pasa el tiempo, se va acomodando, regulando. Yo creo que casi todos sufrimos de ansiedad de alguna manera.

-¿Cómo lograr que más personas tengan acceso al cannabis medicinal?

Lo que pasa es que la gente relaciona cannabis con droga, con algo ilegal. Pero las medicinas que compramos en la farmacia también son drogas. Al final, lo que consumimos son productos que tienen químicos que nuestro cuerpo no produce o que necesita para sanarse. El cannabis medicinal es otra alternativa, y es una alternativa natural, que puede ayudar a muchas personas.

-¿Sientes que por tener ansiedad o consumir cannabis medicinal pueden juzgarte, mirarte con desconfianza?

No. Hay que normalizar la salud mental, quitarle el estigma. Tener ansiedad es ‘igual’ que tener gastritis. Hay que quitarnos el prejuicio de que porque es cannabis te volverás dependiente. El cannabis no genera adicción.

-Luciana, quisiste ser psicóloga, cocinera y actriz. Se impuso la última opción, pero te gusta cocinar. ¿La actuación se parece en algo a la cocina?

Todo tiene sentido para la actuación, todo lo relaciono con la actuación, todo se parece a la actuación. No sabría cómo explicarlo. Hasta las bacterias tienen sentido con la actuación (ríe). Hay que estar vivo, hay que estar. Y todo se parece a la meditación, y todo se parece un poco a todo; creo que depende de dónde lo estés mirando. Pero no actúo para ser la mejor actriz de Lima. No quiero ser la mejor actriz de Lima. Lo hago porque me hace feliz.

AUTOFICHA:

- “Soy Luciana Blomberg Demichelli. Nací en Lima, pero he vivido en Chiclayo hasta los 8 años más o menos. Tengo 29 años. Terminé el colegio y comencé a llevar talleres de actuación con Roberto Ángeles, entre otros; después me fui a México, estudié en Televisa”.

- “He hecho Historias detrás de la muerte, Solamente Milagros, De vuelta al barrio en televisión; he hecho el programa infantil Ponte play, programas de radio, he grabado películas como Microbús; Busco novia, que todavía no sale; Sebastiana, la maldición, de Augusto Tamayo”.

- “También hice cortos, uno de ellos se fue a Cannes. Para este año se viene ¿Quién dijo Detox? y algunos proyectos de los que no puedo hablar. También dicto talleres de actuación para adolescentes con La Ira Producciones; me encanta enseñar, creo que es algo que estoy descubriendo, es bien interesante”.

