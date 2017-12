Lu.Cu.Ma.: El buen salvaje

Cambió el puñal por el pincel. Sus brazos ya no están manchados de sangre, sino de pintura. Desde hace más de 20 años, Luis Cueva Manchego, natural de Lima, más conocido como Lu.Cu.Ma. en el mundo del arte, ya no pasa sus días en la penumbra de una fría celda oscura, sino en su galería y estudio. Este tiene cada centímetro de las paredes decorado por sus coloridas obras, que reflejan su pasado delincuencial y “canero”, pero también su presente artístico, en el que no se ha vuelto a sentir solo nunca más.

“No pinto paisajes ni cosas bonitas. Mis cuadros son crudos y están llenos de sangre porque fue lo que viví en la cárcel y en la calle”, cuenta Lu.Cu.Ma. a Perú21.

En sus obras retrata a delincuentes como ‘Django’, el ‘Loco Perochena’, ‘Tatán’, ‘La Gringa Inga’, ‘Broncano’, entre otros. También dibuja a personajes como el Che Guevara, Héctor Lavoe, Pablo Escobar y Alberto Fujimori. Pero una imagen que casi nunca falta es la de Jesucristo, a quien le agradece su cambio y rehabilitación de las drogas.

Estas y otras obras se pueden ver en la muestra de arte Belleza nueva como parte del festival Foto Monumental.



La cárcel por la galería

Conocido también como ‘Chacalón’, Cueva, de 67 años de edad, pasó más de tres décadas en las cárceles de Lurigancho, Castro Castro, Frontón, El Sexto y otras fuera de Lima. Fue ladrón, sicario, vendió drogas y un sinnúmero de veces estuvo al borde de la muerte, pero hoy dice que todo eso quedó, pasó y que el arte lo transformó.

Atrás quedaron las malas costumbres que aprendió en su barrio de Mendocita desde que tenía 14 años, cuando se escapó del Hospital Larco Herrera. Desde su galería, puede pintar una obra en un lapso de dos días o hasta en tres meses. Ninguna baja de los US$500 y ya ha expuesto tres veces en Chile.

“La inspiración siempre está. Desde que hago el primer trazo, ya sé lo que voy a pintar. El arte es mi vida y cuando me muera, quisiera que me entierren con mis pinceles”, nos dice Lu.Cu.Ma apuntándonos con su mejor arma: el pincel.

Datos

- Puede visitar la muestra 'Belleza nueva' en la Galería Selva Invisible (Jr. Constitución 268, Callao Monumental). Abierta desde las 11 a.m. hasta las 6 p.m. Ingreso libre.

- Exposición va hasta el 9 de octubre.

- Muestra es curada por Gustavo Buntinx. Actualmente, Lu.Cu.Ma prepara las obras que presentará en su próxima exhibición de arte en Brasil.