Los nacionales We The Lion serán los encargados de abrir el show de Foster The People

We The Lion es la agrupación elegida que se encargará de abrir el show de los norteamericanos Foster The People, quiénes regresan a Perú luego de 10 años, la cita tendrá lugar el 18 de marzo en el Arena 1 de la Costa Verde.

La banda liderada por Alonso Briceño (vocalista) y Paul Schalbauer (guitarra) en la actualidad cuentan ya con más de 50 millones de reproducciones en todas las plataformas sociales y con más de 700 presentaciones en Estados unidos, España, México, Chile, entre otros países.

Cabe destacar que los WTL han participado en importantes festivales de renombre como AXSW, Cosquín Rock, Cruïlla y Portoamerica.

Foster The People se prepara para un año lleno de presentaciones en los festivales más importantes del mundo, y en Perú los hermanos cantantes han optado por presentar un show completo, único y exclusivo a nivel de Latinoamérica, lo que destaca su compromiso con el público local y su impresionante proyección escénica, garantizando una experiencia inolvidable para sus seguidores peruanos.

Foster The People continúa consolidándose como una de las bandas más influyentes de la escena indie pop mundial, y su visita a Perú es una muestra de su impacto global, este concierto será una ocasión especial para celebrar la música y conectar con una agrupación que ha dejado huella en la última década.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster. Foster The People y We The Lion, 18 de marzo en el Arena 1 Costa Verde.

