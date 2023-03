Pocas figuras han influenciado y reestructurado el mundo del cine tanto como Steven Spielberg, el maestro del blockbuster. Pocos directores han podido dominar el arte del cine como él, retratando diversos géneros en su filmografía sin caer en el cliché ni en lo repetitivo. El cineasta estadounidense puede dirigir tanto un drama emocional como una aventura infantil. Y en su más reciente obra, Los Fabelman (The Fabelmans), deja atrás sus grandes fantasías. Los dinosaurios y alienígenas son llevados al cajón para mostrarnos una realidad más nítida, más íntima y vulnerable: la suya.

La historia contada en Los Fabelman resulta ficticia, pero escrita sobre la base de la juventud de Steven Spielberg y lo que lo llevó a convertirse en un cineasta. Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) es un niño soñador que encuentra la pasión de su vida una vez que descubre el mundo del cine. Sus padres están divididos frente a su arte: mientras que el padre, Burt (Paul Dano), lo ve como un pasatiempo más; la madre, Mitzi (Michelle Williams), lo apoya, viendo en él los sueños frustrados que ella tuvo como pianista retirada. A medida que Sammy crece, la fricción entre sus padres irá incrementándose, destruyendo a los niños. Eso hará que Sammy se encuentre dividido, sin saber si quiere dedicarse a su pasión por el cine o a apoyar a recomponer su familia.

RECONCILIACIÓN

Los Fabelman resulta una película sencilla. Spielberg deja de lado los efectos especiales para dedicarle tiempo a una historia íntima. Sus orígenes son humildes, ni tan trágicos ni tan superficiales, como tienden a pecar muchas biografías suyas. Spielberg dibuja con cuidado una realidad para no caer en pomposidades o mentiras. Todavía aprecia y venera a sus padres y como adulto llega a comprender las difíciles decisiones que tomaron, medidas que no llegó a entender de joven.

A pesar de que se trata de un guion simple, los actores llegan a destacar en gran manera. Michelle Williams resplandece como la madre, una mujer compleja y trágica, sin caer en el rol de villana; mientras que Paul Dano es una figura que, aunque seca, siempre es fidedigna.

Los Fabelman nos deja varios curiosos y bien pensados guiños a la filmografía del director. A pesar de ser reconocibles, no sobrepasan el guion ni invaden la historia principal. Más allá de una carta de amor al cine, la película es ante todo un mensaje de reconciliación de Spielberg con sus padres. Si no fuera por ellos, él no estaría donde está.

DATOS

- Los Fabelman ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo siete candidaturas en los Óscar 2022, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, y Mejor Actor de Reparto.

- La película cuenta con la banda sonora de John Williams, el legendario compositor que ha trabajado en Star Wars, Tiburón, Jurassic Park, entre otras cintas.

- Los actores confirmaron que era muy frecuente ver a Spielberg llorar tras el rodaje de varias escenas.