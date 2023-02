Los espíritus de la isla (The banshees of Inisherin) es un conjunto de sorpresas desde su primer minuto hasta el final. Lo que en el papel se presenta como una pequeña cinta independiente irlandesa, en la realidad es un largometraje de gran calidad y emotividad, tanto así que compite en la categoría de Mejor Película en los premios Oscar de este año. Los que conocemos la filmografía de Martin McDonagh, el director de la cinta, no esperábamos menos.

Los espíritus de la isla nos cuenta de la amistad entre Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), dos viejos hombres apenas separados en edad por unos años que viven en una isla ficticia de las costas de Irlanda. Es Inisherin y la época es 1923. Su día a día se mantiene monótono, simple, cumpliendo tareas como vigilar a los animales de granja, pasar noches en la única taberna del pueblo y observar el mar.

Las cosas cambian el día en que Colm decide romper su rutina con Pádraic. De forma abrupta y sorpresiva empieza a dedicarse a otras cosas, como a sus talentos musicales. Su amigo no reacciona de la mejor forma, pero el decidido Colm le advierte que vendrán medidas más drásticas. De ahí, la cinta se vuelve una carrera para ver quién reacciona de peor manera frente a las nuevas circunstancias.

EXPERIENCIA. El actor Brendan Gleeson (Colm) sabe tocar el violín en la vida real. (FOTO: 20th Century Studios)

COMEDIA Y FANTASÍA

Los espíritus de la isla presenta una comedia con elementos tanto oscuros como fantásticos. Su premisa simple se expande de forma inteligente mediante el uso del humor macabro. McDonagh, que ya es reconocido por haber tenido otra película nominada al Oscar (Tres anuncios por un crimen), experimenta mostrando diferentes facetas del ser humano en un mundo completamente aislado, uno en donde las amistades toman un peso mayor de lo esperado y los sueños se pueden marchitar sin que uno se termine de dar cuenta, arruinados por la rutina diaria.

En la cinta, McDonagh quiere también retratar lo doloroso y, a la vez, ridículo que resulta el final de una amistad y para eso se presta de dos hombres mayores que viven aislados del resto del mundo, sin mayores preocupaciones que la alimentación de sus animales.

Tanto Farrell como Gleeson nos dejan unas soberbias interpretaciones, internándose en papeles complejos, llenos de ‘pataletas’ y decisiones aparentemente irracionales.

Cada uno logra transmitir cómo llegaron a formarse como hombres y por qué una decisión, al parecer, banal puede llegarles a afectar tanto.

Esta cinta es seria, cómica e incluso con toques oníricos. Los espíritus de la isla trae de vuelta la Irlanda de las fábulas al cine. Y lo hace con nostalgia, ironía y mortalidad.

DATOS

- Los eventos de la película están ambientados en los años de la Guerra Civil irlandesa, suceso que llevó a la independencia de Irlanda del Reino Unido.

- Originalmente se estrenó en el Festival de Cine de Venecia de 2022.

- Además de estar nominada como Mejor Película para los Oscar, la cinta es candidata para Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR