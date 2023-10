Al primer concierto de rock que fueron Mauricio y Francisco Durán fue uno de Los Prisioneros, aquel hito que dejó su huella entre los años 80 y 90. “Desde luego nos marcó”, me dice Francisco. Al grado que es probable que haya sido la razón para crear una banda de rock; para dar origen, hacia finales del siglo pasado, a Los Bunkers, al suroeste de Santiago, en Concepción.

Los adolescentes que fueron a ver a Los Prisioneros hoy son actos estelares en la geografía del rock chileno a lado de nombres como La Ley, Los Tres y los creadores de “La voz de los 80″. Momento que se traduce en el presente y futuro del grupo: esta semana fueron anunciados para el Festival de Viña 2024; ya tienen agendadas dos fechas en el Estadio Nacional de Santiago, la primera agotó entradas; serán parte de los Juegos Panamericanos Santiago 2023; están en plena gira latinoamericana y europea, y este 26 de octubre pisan Lima.

En 2014 se alejaron de los escenarios. En el camino, les tocó quebrar ese silencio en diciembre de 2019, a propósito del estallido social que conmocionó al país sureño. Pero a los pocos meses llegó la pandemia y truncó cualquier posibilidad de un eventual retorno. El 1 de mayo de 2022 fue el momento para el anuncio del esperado regreso sin fecha de caducidad.

“Nunca hemos sido de plantearnos objetivos muy adelante. Estamos concentrados en los objetivos más próximos: seguir lanzando material nuevo y mostrando el show de la banda”, me dice Francisco desde Ciudad de México antes de viajar con el grupo para tocar en un festival de Tijuana.

Los Bunkers también bebieron del sonido británico. The Beatles, Kinks, Rolling Stones, The Smiths, The Cure, Echo and the Bunnymen, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd. “Se nota sobre todo en las melodías del grupo”, agrega.

“Rey”, “Bajo los árboles”, “Calles de Talcahuano”, “Infiel” y “Ya no te esperaré” son los singles estrenados durante este regreso y fieles al sonido que los encumbró con “Llueve sobre la ciudad”, “Miéntele” o “Ven aquí”. ¿Y la experimentación dónde queda? Mauricio Durán asegura que es una opción, pero siempre al servicio de la canción. “La experimentación sin fondo no nos interesa mucho”, dice. No es un fin, es una herramienta para, de ser necesario, alumbrar el camino.

Le pregunto sobre cómo encuentra la salud del rock latinoamericano. Mauricio asegura que la ve estable dentro de su gravedad. “El movimiento tiene buen material. El punto es qué tanta cabida tiene hoy en los medios y qué tantas posibilidades tiene el rock como género de poder ocupar ciertos espacios que hoy están dominados por otros estilos, ahí está el desafío de los medios de ofrecer colores más variados en su paleta de información”, señala.

¿Y dentro de los márgenes del rock peruano? Expresa su gusto por Los Saicos a quienes llama “banda emblemática”, y de Los Outsaiders dice que “son una superbuena banda de rock”.

-El concierto de Los Bunkers en Lima será en el Centro de Convenciones Barranco.

-Las entradas están a la venta vía la plataforma Joinnus. General está agotado y solo quedan boletos para la zona Golden.

