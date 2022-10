¿Dónde empezó todo?

A su abuela le enseñaron a leer con Fiódor Dostoyevski, el escritor ruso que nació en 1821. Ella solo fue a primaria, nació en 1906, vivió 97 años. Lorena conserva una fotografía de sus 96 años, donde posa con las piernas cruzadas, resuelta; la muñeca inclinada, como si sentarse frente a la cámara fuera parte de la rutina.

También tuvo una tía abuela, la hermana de la abuela. Poema que ella escribía, se lo entregaba en una servilleta. Textos a mano que luego Lorena Ausejo, la nieta, publicó en un libro en su faceta de editora, obra que lleva el prólogo de Marco Aurelio Denegri, sobrino de la tía abuela.

Las abuelas hermanas recitaban poesía cuando iban a tomar lonche a su casa. Veían triste a Lorena y empezaba el concierto.

La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?

Citaban a Rubén Darío, que, junto a Gustavo Adolfo Bécquer, fue uno de los autores con los que Lorena aprendió a escribir. Con poesía. Y a los 8 años le regalaron por Navidad las obras completas de César Vallejo. En su faceta de escritora, hoy alista un nuevo libro, luego de una vida dedicada a darles voz a otras personas.

Pero la curiosidad ha sido la columna vertebral. A su padre le hacía preguntas. Él, poseedor de “una gigantesca biblioteca”, aun sabiendo las respuestas, le decía vamos a buscarlas en los libros. Porque en los libros están las respuestas. Es que Lorena preguntaba todo, y lo siguió haciendo.

Así empezó todo.

-Tienes libros en toda tu casa. ¿Qué tiene ese objeto?

Tengo en los pasillos, en otras habitaciones, aquí en la sala y en el sótano guardo diez cajas grandes con libros que dejaron mis padres. Tengo una fascinación por los libros que en realidad me nace desde que era muy pequeña junto a mi padre. Él era un arquitecto muy creativo que nos enseñó a cuestionarlo todo, siempre planteaba ideas en la mesa del comedor, donde había una conversación única. Era un arquitecto artista, pero también era un animal político; fue alumno de Belaunde, quien lo quería mucho, fue como un segundo padre para él. Cuando entra el general Velasco y sacan a Belaunde, mi padre nos explicó la pérdida de la libertad. Yo sé que el Perú necesitaba un cambio, porque era un país feudal hasta ese entonces, pero sí vi la pérdida de la libertad.

-¿El debate político en las familias se ha perdido?

El debate político se ha trastocado. El debate político en general era muchísimo más alturado de lo que es hoy en día. Es que mis padres esperaban todo de mí, nos ponían la valla muy alta. Y recuerdo haber entendido, a los 8 años, perfectamente Los heraldos negros, pero lo demás no entendía nada (ríe).

-Trilce a esa edad podría ser ‘chino’.

Era muy chiquita. Sin embargo, a mi abuela le pedía que me explique. Ella vivía en un entorno muy especial, porque en su familia eran políticos, en su casa se escondía Haya de la Torre perseguido por Odría. Pero, como yo era curiosa, también me gustaba investigar y yo decía que de grande sería espía. Y mi madre me dijo: “Si te gusta la política e investigar, ¿por qué no eres periodista?”. Yo tenía 11 años. Y mi primera experiencia periodística fue fatal porque fue en televisión. Mi hermana, Viviana Ausejo, ya era reportera de TV, yo estaba en primer año de la universidad en Comunicaciones. Entendí que la televisión era un espectáculo. La dejé decepcionada. Entré a trabajar a Apoyo con Felipe Ortiz de Zevallos y descubrí un mundo del periodismo. Luego tuve familia, me casé, tuve hijos y decidí que no podía seguir, y empecé a hacer freelance. Publiqué un libro de entrevistas donde entre otros figuraba Julio Ramón Ribeyro, el libro de poesías de mi tía abuela, dejé un poco el periodismo e hice trabajos de comunicaciones. Rosa Montero dice que los escritores tenemos varias identidades, que somos disociados y creo que tengo esa característica porque he hecho muchas cosas diferentes, no me ha gustado repetir experiencias. No podía trabajar en un medio porque debía tener mi propio horario, tenía cuatro hijos. Después hice trabajos como ghostwriter (escritor fantasma de textos que otra persona firma) hasta que decido hacer mis propias publicaciones. Un día fui a la casa de mi amigo Javier Luna y le dije que quería hacer un libro de sus nacimientos y contar cómo el nacimiento peruano es una simbiosis entre lo que llega de España y el Perú. Estamos pensando publicar una reedición. Y ahora solo hago libros que me gustan; por eso también hice un libro sobre la historia de La Punta, que me parece un distrito ejemplar, donde todos son amigos, donde hay un chico que tiene su carretilla y reparte libros gratis y la gente los devuelve. Ese libro lo publiqué con mi editorial y escrito por Carmen Mc Evoy.

Lorena Ausejo, escritora y editora. (FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ).

-¿Y en qué momento escribirás un libro sobre lo que tienes en ti?

Ya empecé. Tarde, pero empecé. No es ficción. Yo creo que toda vida puede ser una novela.

-¿Qué parte de tu vida contarás?

Puedo escribir muchos libros contando cosas de mi vida. No serán biografías. Un poco como lo hace Rosa Montero. Es primera vez que lo voy a hacer. He escrito dándoles voz a otras personas, ahora quiero que sea Lorena Ausejo quien escriba.

-Al comienzo me dijiste que en tu familia esperaban todo de ti. ¿Lo cumpliste?

¿Qué es dar todo de ti?

-Nunca se sabe.

Estoy contenta con mi vida, porque, finalmente, hice lo que quería hacer. Creo que lo que falta en la humanidad es empatía, y para tenerla hay que saber ponerte en el pellejo del otro. Vivimos en un mundo donde hay escasez absoluta de empatía. Lo que me mueve es promover la empatía a través de mis historias y de lo que publique. Como quería desde chica, quiero aportar a la humanidad.

AUTOFICHA:

- “Soy Lorena Rosa María Ausejo Vidal, tengo 59 años. Nací en Lima. Acabé el colegio en el Villa María y estudié Ciencias de la Comunicación. Me dediqué a trabajar y a estudiar por mi cuenta filosofía, genética, física cuántica. Alguna vez me dijeron que era dispersa (ríe)”.

- “Yo tengo un déficit que es demasiada concentración. Puedo leer un libro sentada en el Jirón de la Unión. Debo haber publicado... no sé, muchísimos libros. Unos quince. Hace un mes terminé de escribir el libro de la clínica Anglo Americana y ya escribo otro”.

- “Ahorita voy a publicar un libro sobre una chica autista, genio, mexicana, porque hay poco entendimiento de lo que es el autismo. Se publicará bajo mi editorial Chaska. Además de escribir, me gusta viajar; el libro de la clínica, precisamente, lo terminé en un viaje que hice por Europa”.

