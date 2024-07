Voces y letras desde las regiones

En esta nota presentamos los libros de tres autores que retratan el norte y sur del Perú desde la no ficción, la novela y la poesía. Nuevas miradas para descentralizar la palabra.

El periodista Oscar Paz Campuzano (Trujillo, 1987) ha publicado Un maldito infierno y otras crónicas (Infolectura Editorial), que reúne historias de no ficción como las de una abuela que recuerda en sueños a su nieto que murió en la deflagración en Villa El Salvador de 2020, una viuda que lucha por el reconocimiento del último héroe peruano en el conflicto del Cenepa, o los deudos de un escuadrón de la muerte que surge en una ciudad asolada por el crimen.

Este libro plantea que en el Perú siempre estamos expuestos a pequeñas o grandes desgracias. Y como periodista Paz asume la tarea de narrar esos infiernos, sin caer en el fatalismo, aunque dejando espacio para volver a creer. “También podemos contar todo lo bueno que sucede: se necesita esperanza. Sin embargo, si solo nos dedicáramos a las buenas noticias, los periodistas correríamos el riesgo de ser apenas maquilladores de un mundo enfermo”, indica.

Tras su lanzamiento en Trujillo y Arequipa, el libro de crónicas de Oscar Paz ya está en librerías de Lima (El Virrey) y la Ciudad Blanca (Fabla Salvaje). En estos textos hay una apuesta por la crónica como un artefacto que genera emociones y conecta con el otro.





Oscar Paz Campuzano (Trujillo, 1987).









LAZOS JUVENILES

El erizo (Cross Books, 2024) es la más reciente novela de Yero Chuquicaña (Ilo, 1990), con la que ganó el Premio a la Creación de Obras Infantiles y Juveniles 2023 del Ministerio de Cultura. Nos cuenta la historia de Henry, quien ha decidido no participar del baile de promo y ansía que llegue el fin del año escolar para no ver nunca más a sus compañeros que lo fastidian. Hasta que aparece en el salón Marita, una chica que no encaja al igual que Henry. Ambos enlazan sus soledades y reflexionan sobre su futuro incierto.

Según Yero, ubicó esta trama adolescente en un puerto muy parecido al de su ciudad natal (y al de otros de la costa peruana) para lograr una conexión más íntima con los lectores. “Mucha de la literatura juvenil que se consume es de importación, pero le hace bien a nuestro circuito que las historias tengan locaciones más cercanas. El amor y la amistad también pueden suceder en el Perú”, dice.

La obra escapa de los clichés del género y el narrador asume riesgos para evitar una trama predecible. Hay espacio para la tensión y las decepciones. También destaca la atmósfera musical de la novela. En el proceso creativo fue clave la banda sonora que el autor armó con canciones del grupo argentino Los Gatos. Esta playlist le da una atmósfera de melancolía a la historia. Yero presentará su obra en Lima, en la FIL, el martes 6 de agosto (auditorio Clorinda Matto de Turner) a las 8 p.m. Lo acompañará Pierre Castro.













CANTOS DEL MUNDO ANDINO

Gloria Mendoza Borda (Puno, 1948) es una de las poetas peruanas más potentes de la actualidad. En sus 14 libros de poesía retrata la sensibilidad del campo y las voces del mundo andino. Para difundir su extensa obra en nuevos lectores, la editorial Hijos de la Lluvia, en coordinación con la Cátedra Antonio Cillóniz y la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, han lanzado Pájara bravía, una muestra de los mejores textos de la autora.

“En todos mis libros, recorro paisajes del país, de mi infancia y adolescencia en Puno. Y continúo como una veedora de la realidad nacional. No puedo tener los ojos cerrados a lo que ocurre”, cuenta.

En sus versos aparecen, por ejemplo, el machismo en los sectores rurales o la violencia en las comunidades durante el conflicto armado interno. El título también remite a su doble tarea como poeta y mujer. “Quiero ser una pájara bravía. Las mujeres no debemos callar, ni encerrarnos en casa. Debemos salir para hacer sentir nuestra voz”, agrega Mendoza.

Este año la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Juliaca (3 al 16 de octubre) estará dedicada a la poeta peruana. Será un homenaje para una autora que, con 76 años, no deja de volar alto.





Gloria Mendoza Borda (Puno, 1948)





DATO

.- El libro Pájara bravía de Gloria Mendoza se puede adquirir a través de las redes del Grupo Editorial Hijos de la Lluvia.