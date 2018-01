Literatura: La vigencia de Pilar Dughi

Jaime Cabrera Junco

Hay obras que siendo valiosas tienen escasa difusión. La promoción y el marketing no siempre van de la mano con la calidad literaria. En el caso de Pilar Dughi (1956-2006), estábamos, hasta hace poco, ante un acto de injusticia literaria. Al cumplirse poco más de una década de su muerte, su obra completa ha sido, felizmente, reeditada. Entre las publicaciones destacadas de 2017, Todos los cuentos (Campo Letrado Editores) y la novela Puñales escondidos (Cocodrilo Ediciones) han sido gratas noticias editoriales que merecen divulgarse.

La narrativa de Dughi nos sigue interpelando sobre temas vigentes: el agobio por la rutina, la soledad, las urgencias económicas y las situaciones límites que afectan a sus víctimas. La enfermedad, la angustia por el deterioro físico, la imposición de lo tecnológico y de la avasalladora maquinaria de un sistema económico implacable. Estos tópicos cruzan los relatos de esta autora, psiquiatra de profesión y que precisamente por su formación se preocupó en construir personajes complejos y tejer, desde el punto de vista de ellos, una serie de “tragedias cotidianas”, como señalara el escritor Mario Bellatin.

TODOS LOS CUENTOS



La premeditación y el azar (1989) fue su primer libro y la influencia de Borges y Cortázar se evidencia en algunos de sus 15 relatos. En “El desayuno”, “Familia” y “Los días y las horas” asoma ya el universo dughiano, de personajes solitarios, oprimidos y en una situación crítica. En Ave de la noche (1996), el mérito es mayor. Al manejo de la tensión narrativa se suma la solidez de sus personajes. En relatos como “Las chicas de la yogurtería” o “Tomando sol en el club”, la presencia de la violencia política se aprecia en el primero, y sus secuelas, en el segundo. En “Ave de la noche”, relato que cierra y da título al libro, estamos ante una exquisita exploración de la conducta criminal. En La horda primitiva (2008), libro póstumo y última entrega de la autora, encontramos un proyecto consolidado que su muerte truncó. La obsesión por personajes enfermos y ancianos marcan la pauta del libro, donde la descripción de las miserias del cuerpo es descarnada.

PUÑALES ESCONDIDOS



Cuando fue publicado este libro, en 1998, ya se hablaba de la crisis del sistema neoliberal y con ella de una crisis de valores, del “me salvo yo y el resto al diablo”. Resulta irónico que una novela que criticaba los abusos del sistema financiero haya sido premiada por el Banco Central de Reserva. En Puñales escondidos, estamos ante la historia de Fina Artadi, una mujer que está a punto de jubilarse como bancaria y teme por su futuro. A su angustia por la proximidad de la incertidumbre económica se suma una relación rutinaria con un hombre casado con quien se siente incomprendida y poco valorada. Su participación en un club de lectura es una fugaz ruta de escape para ver su vida reflejada en las historias de literatura japonesa que lee y discute en sus reuniones con otras mujeres que, a diferencia de ella, están casadas y tienen hijos. La vida convencional a la que muchos aspiran.

“¿Quién no quería escapar de una vida a la que había sido condenado? ¿Quién no había experimentado los mismos sentimientos de rabia, cólera, impotencia y fatiga?... Ella no estaba dispuesta a que alguien la ayudara o la comprendiera” (p. 111). Así reflexiona Fina Artadi, quien al final tomará una decisión desesperada y desafiará la amenaza de un colega de trabajo. Una lectura tan actual para estos tiempos de pocos escrúpulos. Dughi es una autora imprescindible.