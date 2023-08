Lisandra Lizama fue anunciada recientemente como una de las integrantes de la orquesta femenina Salsa Bella, la exitosa agrupación de Yolanda Medina que vuelve tras siete años. Previo al retorno del grupo salsero a los escenarios, la ex Doradas de la Salsa —quien también lideró a las Chicas Doradas— habla de su segundo cover, un sencillo que viene con un videoclip bajo el brazo: “Contigo aprendí”. La cantante cubana, quien también ha actuado en la película ‘Academia de sueños’, le cierra temporalmente las puertas al amor, sin embargo, ella aún no pierde las esperanzas de volver a ilusionarse algún día.

Acabas de estrenar su tema “Contigo aprendí”.

“Contigo aprendí” viene siendo mi segundo cover. Es un tema que siempre me ha marcado. Soy super megafan de Armando Manzanero y me gusta mucho la balada. Así que quise probar. Hice una tremenda producción en Cuba. Ya salió el resultado hermoso. El videoclip fue grabado en La Habana, pero el tema fue grabado aquí en Perú. Quise hacerle unos arreglos musicales más trabajados. Lo hice acá con un productor cubano, un amigo mío.

¿Le dedicas a alguien en especial las letras de esta canción?

No se la dedico a nadie. Yo este tema lo había cantado en mi boda en Cuba. El tema ya lo tenía grabado. Pero tú sabes cómo es la situación ahora y ya no va dedicado a nadie. Es uno de mis temas favoritos.





Lisandra Lizama acaba de estrenar su nueva canción ‘Contigo aprendí’ (Foto: Javier Zapata / Perú21)





¿Se trata de su quinto sencillo? ¿Qué otros temas, originales o covers, se vienen próximamente?

Se vienen muchos temas inéditos. Voy a seguir con mi línea de salsa urbana y salsa de reparto. Tengo letras nuevas que escribimos mi mamá y yo. Tengo otros compositores. Estoy trabajando con varios productores.

Con quiénes ya he colaborado ha sido con El León y su Tripulación, con un tema que saldrá dentro de poco. Y he hecho colaboraciones con cantantes cubanos que están acá en Perú. Pero con lo que son orquestas peruanas, aún no he tenido la oportunidad de colaborar. La verdad, me encantaría trabajar con prácticamente todos.

¿Cómo has estado luego de tu separación con Mauricio Diez Canseco?

Han pasado seis meses desde que nos separamos. Y yo estoy enfocada en que el divorcio sea tranquilo. Está en manos de mi abogado. Nosotros no tenemos comunicación ni nada por el estilo.

Lisandra Lizama volvió a referirse a su separación con Mauricio Diez Canseco. (Foto: @lisandra_lizama97)

¿Has firmado algo?

Nadie ha firmado nada. Ni él ni yo. Solo sabemos que ya empezamos los trámites.

¿Es cierto que el divorcio sale en tres meses?

No lo sé. Ninguno de los dos sabe en qué tiempo será. Ni siquiera los abogados saben en qué tiempo saldrá. Pero, obviamente, esperemos que sea lo más pronto posible. Ya estamos separados hace tiempo y no hay por qué seguir casados.

¿Ha quedado algún tema pendiente respecto a la separación de bienes? Porque él dio a entender que no.

Sobre la separación de bienes, no ha quedado claro todavía. Eso está en manos de mi abogado. Los trámites se realizan en Cuba. Pero ya yo no tengo ninguna información de su lado, no tengo ninguna notificación. Y yo también estoy haciendo mis cosas por mi parte hasta que llegue el momento en que sí nos tengamos que encontrar.

Él también ha señalado que sus hijos le han prohibido decir tu nombre. Por eso cree que ya ha superado su separación…

No sabía. Pero creo que ya tampoco importa. Ya ha pasado tiempo también para que yo haya superado la ruptura. En relación con sus hijos, no tengo nada que decir. Y que no le permitan mencionar mi nombre, bueno está muy bien. Hace seis meses no tenemos ningún tipo de comunicación. Tampoco se ha comunicado con mi abogado, así que hasta el momento no hay comunicación de sus abogados con los míos. Así que nada.

¿Qué le dirías a tus críticos?

Esto le ha pasado a muchísimas mujeres que han tenido relación con una persona que le lleva gran diferencia de edad o con un hombre adinerado. Yo ya expliqué que no me afecta para nada. Siempre va a haber gente que critica, pero lo mejor es ignorarlos. No vale la pena responder porque nadie sabe por lo que vive uno. Siempre le voy a desear lo mejor a todo el mundo. Hemos estado casados, hemos vivido juntos, hemos tenido bonitas y malas experiencias. A mí no me gusta tener una enemistad con nadie y en este mundo yo no soy enemiga de nadie. No tengo mala relación con nadie. Siempre que termina una relación la termino bien, quedamos como amigos. Esta vez no ha sido así. Pero yo no le deseo el mal a nadie, para nada. Igual quiero que sea muy feliz y que le vaya muy bien.

Llevar la fiesta en paz…

Es lo único que deseo. Sobre si vamos a ser amigos o no, eso va a depender de en qué términos termine nuestro trámite de divorcio. Como siempre lo he dicho en prensa, yo quiero un divorcio pacífico, tranquilo. Si termina así, tranquilo, claro, obviamente que sí. Ahora no, porque obviamente la herida está muy viva todavía, pero en el futuro quién sabe. Vamos a pensar en positivo y que todo termine bien.

¿Le has cerrado las puertas al amor o aún tienes la ilusión de volverte a enamorar?

Hasta ahora sí. Tengo las puertas de mi corazón bien cerradas. Porque ni siquiera he terminado con el caso anterior. Pero tampoco puedo decir que no pase en un futuro. Claro, la ilusión de enamorarse. Todo el mundo quiere la ilusión de enamorarse, es la verdad. Pero por ahora no quiero ni siquiera pensar en eso. Me ayuda mucho enfocarme en mi carrera y hacer videoclips para poder sobrepasar estos problemas personales.

¿Tiene próximas fechas de conciertos?

Por ahora no tengo fechas de concierto. Me pueden contratar por mi Instagram, atendemos mi manager y yo. Solo puedo decir que tengo un proyecto para el mes que viene (integrar la orquesta Salsa Bella) que me tiene muy entusiasmada. Y ya veremos cómo van saliendo las cosas, pero hasta ahora no tengo fechas. Es muy complicado porque no tengo el dinero para invertir en mi carrera. En las carreras musicales hay que invertir muchísimo dinero. Se está haciendo complicado, pero yo soy super luchadora y sé que voy a seguir saliendo adelante.

¿Te quedas en Perú o planeas viajar a otro país?

Yo me quedé a vivir acá. Y aquí voy a estar hasta que el destino diga lo contrario. Yo estoy muy feliz con el público peruano, no tienes idea cómo me apoyan en lo personal. Cuando me ven en la calle me tratan con mucho cariño. Eso hace que yo me convenza de que tengo que seguir en este país.





Lisandra Lizama se quedará a vivir en Perú para dedicarse de lleno a su carrera artística (Foto: Javier Zapata / Perú21)