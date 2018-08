Lima Photo 2018: Narrar a través de la mirada fotográfica

La fotografía no es una casualidad. En tiempos de la democratización de la imagen, donde Instagram y otras redes sociales nos dan la oportunidad de compartir fotografías libremente, Lima Photo podría ser una alternativa para repensar el uso y valor (estético y discursivo) de la imagen. Una feria que sirve de vitrina para galerías nacionales y extranjeras, que exponen sus mejores trabajos elegidos bajo un criterio profesional. “Lo importante de una fotografía es tener qué contar y qué decir”, señala el director Lima Photo, Gastón Deleau.



La feria se inaugura mañana en su novena edición, en la que se presentarán proyectos de galerías de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Cuba y Perú. Encuentro que nació a partir de una experiencia similar en Buenos Aires, que Deleau fundó. Su apuesta es que, como en 2017, siga siendo en el Parque Salazar (Miraflores), lo que permitirá que unas 25 mil personas asistan. Además, porque el ingreso es libre.

FERIA DEL FOTOLIBRO

Una de las novedades para esta edición es una pequeña feria del libro, en la que nueve editoriales presentarán sus proyectos de fotolibros. Algunas de ellas son Photogramas (Argentina), RM (España y México), KWY (Perú), Foam (Holanda) y Sueño de la Razón (Latinoamérica).

Entre las galerías locales presentes en esta feria están El Ojo Ajeno, IK Projects, La Galería y Revolver, que expondrán capturas de fotógrafos como Samuel Chambi, Mariana Román, Diego Alvarado y Andrea Galvani.



Desde Argentina llegan las galerías Access Creative Agency, Del Infinito, GV Consultoría de Arte y Rolf Art, con obras de Facundo de Zuviría, Pablo Cabado, Esteban Pastorino y el reconocido fotógrafo Bob Gruen, quien retrató a John Lennon y Andy Warhol, por mencionar a algunos. De tierras cubanas llega Seis Seis, con obras de Nelson Arellano y Linet Sánchez.

Lima Photo pone en la mira un arte que a veces es mirado de soslayo, como es la fotografía. Detrás de una imagen hay una estética, un discurso y una intención. Hay un fotógrafo. Y también se trata de poder ver una imagen y con suerte transportarnos a ese momento, y vivirlo.

Invitados

Julieta Escardó (Argentina)

Fotógrafa, editora y docente de fotografía. Desde 2002 dirige la Feria de Libros de Fotos de Autor, que lleva 15 ediciones en Buenos Aires y en ciudades de Latinoamerica. Es codirectora de la Editorial La Luminosa, donde publica fotolibros de autores de la región.



Mariama Attah (Holanda)

Editora y curadora de la revista Foam, que también es una fundación dedicada a la difusión de la fotografía. Esta publicación es reconocida por su excelente diseño, el uso de papeles especiales en cada edición y que ofrecen miradas temáticas a lo más actual en fotografía.



Pablo Cabado (Argentina)

Fotógrafo, editor y curador. Su trabajo ha sido exhibido en exposiciones en EE.UU., Francia, Italia, Cuba, Holanda, entre otros. Ha recibido distinciones como el Infinity Award y el Young Photographer of the Year en el International Center of Photography. Desde 2016 dirige la colección Photogramas.



Conferencias

Jueves 23​

Experiencias:

Con Julieta Escardó. 5 p.m.

Revistas de fotografía:

Con Luis Weinstein (Chile), editor en jefe de la revista Sueño de la Razón. 6 p.m.

La aventura de la edición:

Con Ramón Reverté (España), director de la editorial RM. 7 p.m.



Viernes 24

Experiencias:

Presentación del fotolibro Pu Mapuche de Luis Sergio. 5 p.m.

Revistas de fotografía:

Con Alfonso Morales (México), director de la revista Luna Córnea. 6 p.m.

La aventura de la edición:

Presentación del libro Maravilla del mundo, de Thomas Locke Hobbs. Con Pablo Cabado. 7 p.m.



Sábado 25

Experiencias

A cargo de Charla Canon. 5 p.m.

Revistas de fotografía:

Con Mariama Attah. 6 p.m.

La aventura de la edición:

A cargo de KWY, galería peruana. 7 p.m.



Domingo 26

Experiencias:

A cargo de Charla Canon. 5 p.m.

Revistas de fotografía:

Con Javier Ferrand (Perú), sobre la revista latinoamericana Flat. 6 p.m.

La aventura de la edición:

Presentación del libro A Kind of Longing de Ana Lía Orézzoli (Perú). 7 p.m.



Datos:

​- Lima Photo va de jueves a sábado, 4 p.m. a 9 p.m. y domingo, de 2 p.m. a 9 p.m.

- Será en el Parque Salazar, Larcomar, Miraflores.

- Ingreso libre.