Lilian Thuram: "Debemos preguntarnos qué es ser blanco"

Quiso ser cura, pero fue futbolista. Llegó de Guadalupe a París y, a los nueve años de edad, la discriminación le dio la bienvenida. Y hoy evangeliza sobre la importancia de cuestionar al racismo.



Lilian Thuram pisó suelo limeño el lunes para dar charlas sobre educación contra la discriminación. “Cuando llegué a Francia, no me veían como francés, sino como negro. Si me ven como negro, es que se ven como blancos. Eso me obligó a reflexionar para entender cómo los dominantes hacen que perdure este sistema”, nos dice el campeón del mundo 1998.

Esta entrevista no es sobre fútbol, sino acerca del racismo, que en el Perú es como un autogol de media cancha constante, un partido que aún perdemos y, a veces, por goleada.

En tu libro 'Mis estrellas negras' (2009) se escribe “nadie nace siendo racista, sino uno se vuelve racista”. ¿Cómo nos volvemos racistas?

Hay una cultura de la jerarquía. Tiene que ver con la educación, pero no solo familiar, sino en el ambiente en el que te desarrollas. Muchos no queremos ver que el racismo es una cosa ligada a la economía y al poder monetario.

¿Cómo así?

Para entender el racismo en el Perú, hay que regresar hasta la época de la conquista. Europa dijo que el mundo le pertenecía y lo increíble es que aún se dice que Cristóbal Colón descubrió América, a pesar de que ya había millones de habitantes en este continente. Entonces, el racismo es ante todo la construcción de un discurso. Europa decidió que los blancos eran superiores a los otros.

El racismo está internalizado en las mismas personas que lo padecen. ¿Coincides?

Por supuesto, porque el discurso que domina es el discurso de los que dominan. Y la gente que está dominada lo está mentalmente también. No existe un discurso que lo contradiga.

Bueno, Lilian Thuram es una de las voces.

En Ecuador también conversé con escolares. Pregunté si había niños indígenas, nadie levantó la mano. Al rato, me trajeron a un compañero. Les dije: ‘Me dicen que él es indígena, pero él no se siente como tal’. Para mí, la mayoría me parecía indígena. Ellos no se perciben así y no quieren hacerlo, porque verse como indígena es menor. Los que dominan siguen dominando porque los dominados lo aceptan. Los que están dominados han integrado un desprecio hacia ellos mismos.

¿Cómo era el niño Thuram?

Era libre. En Guadalupe los niños son muy libres. La comunidad se encargaba de la educación.

¿No sufriste discriminación?

Cuando llegué a París, a los 9 años, recién me encontré con el racismo. Había un dibujo animado que tenía una vaca negra muy estúpida y una vaca blanca muy inteligente. Algunos de mis amigos de colegio me llamaban con el mismo nombre de la vaca negra. No entendía. Lo que comprendía era que me decían que era negro y que valía menos.

¿Qué hiciste?

Me dio tristeza y cólera. Al regreso a casa, le pregunté a mi mamá por qué la gente tenía una imagen negativa de las personas negras y ella me dio una muy mala respuesta: la gente es así y eso no va a cambiar.

¿Cuánto te afectó?

No al punto de perder mi autoestima. Crecí en una sociedad donde ya había construido una estima de mí mismo y donde vi gente que hacía cosas muy importantes. Si hubiese nacido en París, quizás hubiera sido más violento para mí.

¿Por qué elegiste el fútbol?

El fútbol me eligió a mí. Fue muy fácil, porque en las Antillas todo el mundo juega fútbol, pero no pensé que sería profesional.

¿Qué querías ser?

Cura. Para mí, era el personaje más importante de la comunidad. El cura tenía la capacidad de lograr que la gente se agarre de las manos, de decir ‘vayan a confesarse por todo lo malo’ y él te perdonaba. Era como un superhéroe. También pasaba que los padres te decían que no podías pasear de noche, porque había malos espíritus y que el único que podía luchar contra ellos era el cura. Era el Superman de las Antillas.

¿Hoy piensas lo mismo?

No. El problema es la religión. Con las religiones se llega a pensar que las cosas son estáticas y eso es extremadamente peligroso, porque a veces la religión impide la libertad de pensar, que es lo más esencial del ser humano.

¿Sigues siendo católico?

No. Hoy creo en los hombres y las mujeres.

Se dice que en una cancha de fútbol se sintetizan las relaciones de poder. ¿Qué has encontrado en el fútbol?

El fútbol es imagen y semejanza de la sociedad. En el fútbol, como en la religión, se crean grupos, puede generar antagonismo, y el negocio del fútbol funciona así, como el negocio de la religión. El fútbol crea comunión, pero confronta a la gente.

Se destacó mucho el origen del equipo francés que ganó el Mundial en Rusia. ¿Señal de qué es ello?

El problema es que solo se preguntó por los orígenes africanos. Eso quiere decir que la problemática no era el origen, sino el color de piel. Si queremos trabajar sobre el racismo, tenemos que cambiar nuestra percepción. Cuando se habla de racismo o sexismo, se habla mucho de las categorías que están dominadas, pero debemos hablar de las categorías dominantes. Debemos preguntarnos qué es ser blanco.

¿Y qué es ser blanco?

Es estar sin color. Hay que debatirlo para que las personas blancas entiendan que están dominando y que se comportan como dominantes. Y cuando se quiere hablar de sexismo, no hay que hablar de las mujeres, sino de los hombres y que ellos acepten que el problema son ellos porque quieren quedarse con sus privilegios. El racismo es un problema de quienes dominan y que quieren quedarse con sus privilegios. No se trata de cuestiones individuales, sino de un sistema que se tiene que cuestionar.

AUTOFICHA:

- “Nací el 1 de enero de 1972, en Pointe-à-Pitre, Guadalupe (archipiélago de las Antillas, en el mar Caribe). Es la segunda vez que visito Lima. La primera vez estuve de vacaciones con la familia y llegué a Cusco. En 2008, creé la fundación Educación contra el Racismo, motivo por el cual he vuelto al Perú”.

- “Esta vez me he reunido con los alumnos del Colegio Franco Peruano, como parte del proyecto Educar para la Diversidad, organizado por dicho centro y la Embajada de Francia. Esta noche daré una charla en el LUM (Bajada San Martín 151, Miraflores), a las 7 p.m., ingreso libre”.

- “Jugué en el Parma y en la Juventus de Turín, en Italia. En España estuve dos años en el Barcelona. Aprendí español, pero cuando lo hablo, lo mezclo con el italiano. Por eso prefiero dar entrevistas en francés. He sido convocado 142 veces a la selección de Francia, que es un récord de convocatorias”.