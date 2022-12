¿Quién va de vacaciones a Londres y elige llevar un curso de flores por una mañana? Ella. Aquella mañana llegó temprano, pisó la florería, miró fascinada la decoración, observó cómo se arreglaban las flores. “Fue todo un encanto que me envolvió”, recuerda y agrega que fue entonces que determinó que se dedicaría a las flores; como ella dice, había encontrado su lugar en el universo.

Lili Rivera es florista y hace 7 años volvió a Lima para crear Floral Trendy, una floristería o boutique de alta gama de flores, y que ahora también es una escuela floral de alta gama, donde, entre otros cursos, se desarrollan talleres como ‘Quiero ser florista’.

¿Por qué vivió fuera del Perú 20 años? Estudió Traducciones, trabajó en el otrora Banco Latino. Se casó con un español y mudó a España, donde nació su único hijo. “Siempre uno busca esa utopía de querer ser feliz en el trabajo”, me dice sobre el viaje de la vida. Hoy esa travesía encontró un destino y su felicidad es una realidad.

-Después de ese paso por Londres, ¿qué hizo?

Empecé a googlear, a ver las empresas de flores en Madrid, a hacerme fan de las señoras que tenían esas empresas, conocer sus historias, empecé a enamorarme de todo el concepto. Y me llevó como un año. Yo ya tenía a mi hijo, quien era deportista de alto rendimiento y necesitaba que lo recoja del colegio y lo lleve al entrenamiento, y eso me hizo animarme más porque necesitaba estar con mi hijo y hacer lo que me gusta. Un poco presionada por todo, lo hice, con mucho miedo.

-Empezó en Madrid.

No tenía pensado venir a Perú. Yo sabía que tenía que empezar desde casa. Llevé cursos. Trabajé desde el minuto cero con las redes. No me amilané. Empecé como florería. Mi público eran las novias. Me iba bien.

-¿Y por qué retornó al Perú?

En ese momento hubo una cierta recesión en España. Y la economía del Perú estaba súper bien. La familia me decía: “Lili, vente a montar el negocio aquí”, me decía mi madre, mi hermano. Empecé a googlear las florerías peruanas y seguían con el tema de los ochenta, de los setenta. Y en plan aventura, alisté una maleta para mí y una maleta para mi hijo, y nos fuimos; también me había separado y creo que eso influyó para buscar nuevos aires. El plan era irme por un año: si me va mal o regular, regreso.

-Y se quedó.

Han pasado casi ocho años de empezar esta aventura.

-¿Las flores fue una forma de encontrarse consigo misma luego de una separación?

Cuando empecé con las flores tenía pareja. Cuando me separé, necesitaba un cambio de aires, y me vine a Perú.

-¿Debemos aprender a ‘relacionarnos’ con las flores?

Lo primero es enamorarse de las flores. Tocarlas, olerlas.

-¿Qué enamora de ellas?

Te tiene que gustar trabajar con las manos, que te gusten los aromas, los colores, disfrutar con los sentidos. Ser muy artesanal y creativo.

-¿Cómo se expresa la creatividad en las flores?

Siempre sigo ciertas normas y a partir de ahí, lo demás es mío, mi creatividad. Con respecto a los colores tengo una manía, me gusta trabajar con un color principal. Hoy, por ejemplo, estoy de rosa y lo demás será un amarillo o azul secundarios. Te puedes inspirar en la primavera, el invierno, y a partir de ahí empieza mi composición.

-¿Todos deberíamos tener flores en casa?

Todos. La cultura floral debería florecer. Todos deberíamos tener flores en casa, porque te dan alegría, aunque seas soltero, chico, chica, seas mayor o menor, o tengas tu familia, da igual. El hecho de levantarse, abrir tu habitación, salir a la salita y ver un florero con flores naturales, de verdad que te cambia la mañana. ¿Te imaginas tomando un café, sentado observando tus flores? Debería desarrollarse esa cultura floral.

-¿Tenemos esa cultura floral?

No. Vas, por ejemplo, a Alemania y caminas por cualquier pueblito y encontrarás siempre una panadería, una farmacia y una floristería. Caminas dos, tres cuadras, se repite. La gente se va a comprar su pan y va a comprar sus flores. O va a tomar café y trae sus flores. Aquí eso todavía no existe. Aquí existe el regalar, ahí sí estamos bien. Pero tenemos mucha flor bonita y gracias a la nueva generación de floristas, algo se cuece en floristería. El perfil del florista está cambiando enormemente, hay gente muy preparada que llegará lejos.

-¿El Perú tiene un potencial particular?

Me jalo de los pelos porque ahora mismo el Perú no es potencia. Ecuador es potencia en rosas, exporta a todo el mundo.

-¿Y del Perú cuál podría ser una flor insignia?

En Cajamarca hay rosas maravillosas. Lo que pasa es que no hay mano de ingeniería. Está el artesano y listo. Falta mano profesional. En España el IGV es bien fuerte, creo que 21%, pero el IGV para flores cuando yo me fui era 7%. Es un sector protegido por el gobierno. Aquí no hay nada. También otro potencial podrían ser los tulipanes. En Lima hay una fanaticada de tulipanes; sin embargo, vienen de Holanda, es de locos, cuando podemos cultivar en Huaraz. La dalia es una flor que la coges como mala hierba, pero en el extranjero hay variedades espectaculares y es una flor que puede competir con la rosa. Se pueden hacer tantas cosas...

-¿Con qué flor se identifica?

Una dalia, porque todavía está para desarrollarse y se espera una cosa hermosa. Es una flor tan humilde y, de pronto, puede ser una flor espectacular... Soy feliz haciendo lo que hago.

- “Soy Lili Ana Rivera Vela. Tengo 58 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Traducciones en la Universidad Ricardo Palma. Yo quería viajar, me alucinaba traduciendo en la ONU (ríe), pero luego dije que no era lo mío. Hice un grado de Publicidad y Marketing en Madrid”.

- “He llevado cursos y talleres de floristería, y no me canso, hasta ahora los llevo. Sigo aprendiendo. En vez de ir de vacaciones a algún sitio, me voy de viaje para aprender, esas son mis vacaciones. Tenemos la floristería y la escuela, ambas se llaman Floral Trendy”.

- “Estamos en Los Ángeles 151, Miraflores. Nos encuentran en todas las redes. Y hacemos delivery. El 5 de enero empezaremos ‘Quiero ser florista’, aún pueden matricularse. Estamos sacando ‘Quiero ser florista eventos’ para quien quiera hacer eventos. Queremos traer instructores internacionales”.

