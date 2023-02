Grabó su primer videoclip, lo mandó a la cadena MTV y entró a los 10 más pedidos. Asegura que sin managers ni influencias. Ya había grabado un primer álbum de rock cuando estaba en quinto de secundaria y ya salía cantando en televisión. “Siempre he sido bien avezada”, me dice Leslie Shaw y ríe, relajada.

En casa no había Internet, pero su vecino tenía una cabina. Entró, se sentó en una máquina, sacó el USB y envió aquel video. Un día llegó a su casa y sintonizó MTV, como siempre lo hacía. Antes de anunciar el número 1 del ranking, se programaba un nuevo video. Y era ella. Acabó el video y se anunció el primer lugar: “Loba”, de Shakira. Días después volvió a la cabina y puso a sus amigos a votar y a votar. Así entró al ranking, hasta el puesto 7. Afirma que el videoclip lo pagó ella con su trabajo como modelo. “Siempre he hecho las cosas que he querido hacer”. Entonces tenía 17 años.

Un año más tarde, aquel video, que le costó unos 5 mil dólares, viajó a Chile y gracias a “Destrozado y sin control”, Leslie Shaw fue elegida para representar al Perú en Viña del Mar. Tenía 18 años y el día que cumplió 19, pisó la Quinta Vergara.

Este 27 de febrero es su cumpleaños y ese día publicará el EP Piscis Volumen 1. Por lo pronto, acaba de lanzar la canción “Piscis”. “Toda mi vida he querido ser artista”, me dice sobre la niña que quería tener su banda de rock o ser como Thalía, Paulina Rubio o Christina y Los Subterráneos.

-En tu horóscopo de hoy dice: “Tus esfuerzos por generar un cambio, finalmente, rendirán frutos”.

¡Qué bueno! Siempre miro mi horóscopo. En la pandemia he estado leyendo sobre astrología y los planetas.

-Según tu signo, ¿cómo eres?

Los piscianos somos súper soñadores, la mayoría somos artistas porque somos muy creativos, estamos muy en contacto con nuestros sentimientos, somos muy sensibles, románticos, apasionados, entregados. Eso a veces me ha jugado en contra, pero bueno, así soy, tengo que amarme como soy: intensa.

-En las imágenes de video o fotográficas yo veo a una chica de carácter fuerte, atrevida...

Soy muy sensible, soy muy entregada a mi arte. Pero también tengo mi carácter, tampoco me dejo.

-¿Eres ‘cabalera’?

Sí, claro. Antes de subir al escenario me persigno, le pido a Dios que no deje que me caiga o que no se me salga algo del vestuario o que el sonido funcione bien... En Año Nuevo me bañé en champán, primera vez que lo hice (ríe). Si me va bien, ya saben... También como las 12 uvas, me pongo el calzón amarillo, siempre estoy con incienso, me gusta lo esotérico.

-¿Por qué es importante tener esos rituales?

Tienes que creer en la magia. Hacer música es hacer magia, porque creas algo de la nada. También ayuda a ser más positivo, siento que es un ejercicio; creo que cuando eres más positivo, las cosas caen solas, las oportunidades se abren. Estos rituales ayudan, pese a que no sea verdad, a que uno se la crea, a que vengan cosas buenas.

-En este tiempo de pandemia has creado unas 500 canciones. ¿Cómo nacen tus canciones?

No tengo un orden. Tengo muchas agendas distribuidas en mi casa: en mi patio, en mi cuarto; cuando se me ocurre una frase la escribo y me pongo a escuchar música; a veces me pongo a buscar beats en YouTube para escribir encima. Cuando tengo una idea de lo que quiero, se la mando con notas de voz a mis productores. También me invitan mucho a sesiones de composición en Miami.

-¿Cómo son esas sesiones?

Alquilan un Airbnb y estudios. Citan a varios compositores y productores, y todos están creando, piden comida, hay salas para jugar play.

-¿Son encuentros para crear por crear o porque ya tienen encargos de composiciones?

Para crear, la cosa es hacer música. Una vez que la canción está hecha, se ve quién la usa o si se la mandan a algún artista. Así salió “Castigo”, que es la canción con Marama (banda de cumbia pop uruguaya).

-¿“Piscis” salió así?

Me junté con Rodrigo (productor) para hacer algo para Marama. Estábamos en Miami. Me encantó la parte que dice “me tienes con la luna en piscis”; él ya lo tenía grabado. Me enganchó y le dije que quería meterle un solo de guitarra eléctrica.

-Dices que ahora te sientes libre. ¿Por qué?

Ahora soy una artista independiente, todas las canciones salen como Leslie Shaw Music, ya registré mi empresa en EE.UU. Cuando eres de una disquera, es más burocrático. Por eso el 27 de febrero, el día de mi cumpleaños, lanzaré seis canciones; estoy produciendo los videoclips; estoy escribiendo; no tengo a nadie que me diga nada, y eso me gusta, esa es la libertad.

-¿Ser independiente está en tu esencia?

Desde muy niñita he sido independiente. Me iba a fiestas solita, mis papás nunca me han hecho ser dependiente de nadie. Siendo independiente me inspiro más.

-Se dice que tienes una esencia rockera, pero hoy estás más cerca del reggaetón. ¿Se parecen en algo ambos géneros?

Es música, y ya.

-Pero los reggaetoneros de hoy parecen rockstars.

Los reggaetoneros son rockstars. Hay que tener la actitud. Si tienes actitud, puedes hacer la música que quieras.

-El argentino L-Gante podría ser un cantante de punk.

Claro. Todos los artistas argentinos tienen mucha influencia del rock y están haciendo trap, reggaetón, dance hall, pop. Hay veces que es bueno no meterle tanta mente, la cosa es fluir y divertirse. Lo lindo de la música es no tener tantos prejuicios.

-Has estado en Viña del Mar y ahora le toca a Milena Warthon. ¿Qué consejo le darías?

Hay que ser bien valiente, porque es un público bien exigente. Si estás empezando, te puedes asustar. Milena es muy talentosa y esta es una buena oportunidad; cantar en Viña te abre muchas puertas.

“Piscis”, lo nuevo de Leslie Shaw.

-¿En qué etapa sientes que estás?

En una etapa de retos y ahora como empresaria, como dueña de mi propia compañía. Lanzaré 12 canciones y seis videoclips en un año, que es mi contrato con la distribuidora The Orchard. Estoy con todas las ganas.

-¿Cómo te ves en el futuro?

Millonaria, con mi mansión, mis perritos (ríe)... No estoy muy lejos, he logrado varios sueños. Seguir haciendo música, produciendo, escribiendo para otros artistas, produciendo videoclips de repente no solo para mí sino también para proyectos que me gusten. Haciendo música y creando siempre.

AUTOFICHA:

- “Soy Leslie Ann Shaw Thays. Nací en Lima. Mi papá dice que mi apellido es de origen irlandés, pero nunca he ido a Irlanda; creo que hay por ahí un bisabuelo irlandés. Estudié Marketing, pero me aburrí, duré nueve meses, tenía 24 años”.

- “Para la música soy autodidacta, yo aprendo viendo a mis amigos cómo producen, cómo usan los programas, cómo setean todo, estoy aprendiendo; eso nunca se deja de aprender. He publicado como unas 18 canciones hasta ahora”.

- “He hecho varias colaboraciones con artistas como Gente de Zona, Abraham Mateo, El Prefe y otros. Ahora he firmado con Toro Artists Music, que es un management en Estados Unidos. Ya tengo conciertos el 10 de marzo en Virginia y el 11 en New Jersey”.

