Lenny Kravitz: "Quisiera envejecer como Mick Jagger"

En lugar de celebrar su cumpleaños número 22, Lenny Kravitz prefirió asistir a la fiesta sorpresa por los 60 años del mítico jazzista Miles Davis (los dos nacieron un 26 de mayo). Eso fue antes de su primer disco, Let Love Rule (1989). Lo primero fue aprender a escuchar y absorber. Nacido en Nueva York, en sus primeros años se alimentó del soul, del blues, el jazz y el funk. Al mudarse a Los Ángeles alrededor de los 11 años, se sumergió en el mundo de Led Zepellin, Jimi Hendrix, Cream, entre otros.



Y es que Kravitz es, ante todo, un coleccionista. A medida que su éxito como músico fue creciendo, formó una colección de artículos de la cultura pop que incluye las letras anotadas de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de los Beatles, una guitarra y zapatos de Prince, botas de James Brown, el setlist de Jimi Hendrix en Woodstock, una chompa de John Lennon y una chaqueta del mencionado Davis. En su producción musical, evidentemente, es deudor de esos sonidos. Una amalgama singular, una carrera de 30 años que repasará en el concierto de hoy.



El disco que estás presentando, Raise Vibration, evidencia distintos estados de ánimo.

- Escuché el álbum completo en mis sueños, soñé el álbum completo, me levantaba a escribir por la madrugada.

Y tiene historias de trasfondo, como es el caso del tema “Johnny Cash”.

- Es sobre una ruptura. Hace muchos años, Cash (ídolo country) y yo estábamos viviendo en la misma casa y me enteré de que mi madre había muerto. Él y su esposa, June Carter, me abrazaron y me consolaron. Fue un bello momento. Entonces, le estoy diciendo a esta persona que necesito el tipo de apoyo como el que me dio Cash cuando perdí a mi madre.

Tienes el proyecto de hacer una película.

- El próximo álbum va a ser bastante emocionante y funky rock. Queremos hacer una película también. El álbum será el soundtrack. Es un proyecto que he estado deseando desde hace muchos años.

También te interesa la fotografía. Has retratado a admiradores tuyos que, precisamente, te querían fotografiar.

- Me gusta estar más detrás de la cámara que delante. Siempre he encontrado fascinante capturar momentos en la vida. Tengo una segunda exhibición en camino en un par de meses.

Tengo entendido que tu padre fue periodista y viajó con su cámara a Vietnam para cubrir la guerra.

- Él fue mi primera inspiración. Su cámara fue la primera que tuve en mis manos. Era algo que le apasionaba y ahora me apasiona a mí. No tenía idea de que yo seguiría esa dirección.

Y tal pasión tiene origen en una foto de Martin Luther King…

- Teníamos en nuestra casa un hermoso retrato de Luther King dando un discurso en Washington. Siempre me asombró. La imagen mostraba emoción. Era historia. Era la primera fotografía que solía mirar.

Pasas temporadas en Las Bahamas, donde tienes un tráiler cerca del mar. ¿Es necesario alejarse de la fama?

- Amo estar con la naturaleza, es una gran inspiración. Es un lugar donde puedo estar callado y escuchar para adentro. Es bueno para mí, me permite crear.

¿Te gustaría envejecer como alguno de los íconos que admiras: David Bowie, Miles Davis, Mick Jagger?

- Me gustaría envejecer como Mick Jagger. Eso sería hermoso. Esta mañana estaba escuchando a Buddy Guy (guitarrista y cantante de blues estadounidense de 82 años), parece tan joven.

Datos:

- El concierto es hoy, a las 8 p.m., en el Jockey Club del Perú (Surco). Entradas en Teleticket a S/369, S/189 y S/89.

- Kravitz ha vendido 40 millones de discos en 30 años de trayectoria y ha ganado cuatro Grammys. Raise Vibration (2018) es su undécimo álbum de estudio.

- Ha participado en las películas Precious y Los juegos del hambre.