Lenny Kravitz llega a Lima por primera vez

Con una voz y estilo inconfundibles, Lenny Kravitz se ha posicionado como uno de los artistas más prestigiosos. Tras haber lanzado su último disco Raise Vibration, el cantante, compositor y músico llegará a Lima, por primera vez, el 27 de marzo. Se presentará en el Jockey Club del Perú (Surco). Así lo confirmó Inmortal Producciones a Perú21.



Kravitz es multiinstrumentista y su música fusiona diversos géneros como el blues, rock, soul, funk, reggae, folk, jazz, pop, entre otros. Se ha inspirado en el trabajo de artistas como Prince, Stevie Wonder y Jimi Hendrix, y en bandas como Led Zeppelin y Queen.

A lo largo de su carrera ha grabado 11 álbumes de estudio y colaboró con artistas como Madona, Slash, Jay-Z, Mick Jagger, Kayne West y Alicia Keys, y con bandas como Aerosmith.

Con 30 años de carrera, tiene éxitos como “Are You Gonna Go My Way”, “Fly Away” y “Again”, que se disfrutarán en esta cita con el ícono norteamericano.

(Hernán Soto / Perú21) (Hernán Soto / Perú21) Perú21

Datos:

- Las entradas se venderán, en preventa del lunes 19 al miércoles 21 de noviembre, a S/329 (Campo A), S/169 (Campo B) y S/69 (Tribuna). Teleticket.

- Desde este viernes 16, habrá más información sobre el show en las redes sociales de Inmortal Producciones.