Interstellar, Star trek, Star wars. Eran los filmes que veía con sus padres. Así iba creando el imaginario para el futuro. Llegar al espacio, ser parte de la NASA.

Leia, como la princesa de La guerra de las galaxias, ya dio el primer paso. Llegó a California con 17 años. Es la primera peruana en conseguir la prestigiosa beca Regent’s and Chancellor’s Scholarship para estudiar en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Compitió con más de 128 mil estudiantes de todo el mundo por una de las cinco becas. Y es también la única sudamericana en la lista de becados. Ingresó, pero no contaba con los recursos para viajar y cubrir los gastos de instalación, libros y compra de equipos. Luego de hacer un pedido público, una suerte de cruzada, consiguió el financiamiento que necesitaba. La Fundación del Grupo Romero respondió a su llamado y le brindó la ayuda para costear pasajes, equipo de cómputo y tecnológico, libros para el primer año y gastos personales.

Acaba de cumplir 18 años y ya está instalada en la rutina de los estudios. Piensa en proyectos, participa para más becas, busca ser parte de investigaciones. “Hay un montón de oportunidades para tomar”, me dice la mayor de tres hermanos desde su residencia en la ciudad universitaria, lejos de su natal Chosica, lejos de sus padres, una enfermera y un policía que estudió para Mecánica Aeronáutica, a quien siempre le gustó la idea de volar, pero no pudo culminarlo. Leia Chavarría Dávila sigue la carrera de Física, Ingeniería y Ciencias de la Computación, cumpliendo sus sueños, pero también, quizás, haciendo realidad los sueños de sus padres.

-¿Cómo pasas tus primeros meses por allá?

Es toda una montaña rusa de emociones. En el lado académico me va muy bien. En el lado social tengo que seguir mejorando (ríe).

-¿Qué tienes que mejorar?

En lo social siento que debo mejorar cómo hago amistades de larga duración. Me gusta ser social a nivel profesional, pero no a nivel más personal, abrirme y contar mi vida. Soy reservada.

-¿Hay más peruanos en Berkeley?

Somos más peruanos, pero vienen con otro background, son de Miraflores, San Isidro.

-Y tú de Chosica. ¿Esa diferencia de procedencias te hace dudar?

No. Cuando me relaciono con otras personas no dudo; más bien, para mí es una evidencia de que tengo capacidad para más. Y con las pocas herramientas que he tenido he logrado esto. Entonces, ahora con todas las herramientas que tengo, pues, hasta el espacio (ríe).

-Tu sueño es llegar a la NASA.

Desde niña siempre me ha gustado la NASA y lo que hace, todos los proyectos que se hacen por la humanidad, para el futuro. Me parece fascinante. Por eso mi carrera es física, porque analizo todos los fenómenos naturales del universo.

-¿Por qué la fijación con la NASA?

Desde muy niña me ha gustado el espacio, y todo el misterio alrededor de..., y todas las oportunidades que representa. Uno de los grandes retos es poder entender los misterios del universo. La NASA es mi lugar soñado.

-¿De adolescente tal vez sentiste la responsabilidad de que debías llegar lejos?

Sí lo sentía, definitivamente. Mis padres me exigían bastante académicamente. Siempre tuve metas muy ambiciosas. Desde que era niña siempre me dediqué a tener las mejores notas. Mejorar mis habilidades de liderazgo, de comunicación, de cómo manejar grupos, cómo manejar mis emociones. Desde primer grado de primaria mis padres ya no chequearon mis cuadernos, porque me volví más independiente. Desde ese entonces hasta ahora, la única persona que se exige y se pone más metas soy yo misma. Cada vez con la valla más alta.

-Eres de armas tomar. Ante la falta de recursos, lanzaste una suerte de convocatoria pública.

Fue un proceso enriquecedor.

-No tuviste vergüenza.

No. Iba hablar de mi logro, que estoy yendo a una universidad muy prestigiosa en EE.UU., que he conseguido algo que muy pocas personas lo han hecho. Y es muy gratificante tener la atención. No dudo de lo que hago, pero siempre me cuestiono cómo hacerlo mejor.

-¿De dónde viene esa determinación?

Diría que en el lado académico y profesional tengo esa determinación muy marcada. Es algo que se forma desde que era niña. Pero a principios de año estuve aprendiendo que las metas no son importantes, lo que es un cambio de paradigma. El proceso de cómo llegas a las metas es lo importante. Entonces, tú no dices: “Yo quiero trabajar en la NASA”; tú dices: “Yo me quiero convertir en alguien que haga algo valioso”. Pones el foco en cómo lo haces.

-A la distancia, ¿qué te gustaría decirles a tus padres?

Estoy agradecida por sus enseñanzas, por las veces que me hablaron cuando cometía algún error, por las reflexiones largas que me daban.

-Aún te esperan muchos errores en el camino.

Sí y estoy lista para poder afrontarlos como vengan, y poder aprender de ellos. Quiero convertirme en una líder de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Quiero dejar una huella.

-Si esta entrevista la lee alguien de la NASA, ¿qué le dirías para que te lleven?

(Ríe. Se queda en silencio). Porque puedo aportar, porque tengo una perspectiva única para resolver problemas científicos y sociales, porque tengo pasión por los programas espaciales, laboratorios e investigación de la NASA, porque tengo determinación por convertirme en una líder de la NASA.

AUTOFICHA:

- “Soy Leia Anapaula Chavarría Dávila. Tengo 18 años. Nací en Chosica. Mis papás vivieron en Chosica, pero cuando nací se mudaron a Vitarte, donde estuvimos hasta el 2013, y después nos mudamos a Chosica, donde lo que me gusta es que no hay contaminación, el cielo es azul”.

- “Chosica es muy parecido a Berkeley, porque acá también el cielo es muy azul, me encanta; el clima es espectacular y hay un montón de áreas verdes combinadas con la ciudad. Acá en Estados Unidos las zonas más desarrolladas se parecen a Chosica, en el clima y todo”.

- “Estudié en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Y ahora me gusta bastante asistir a conferencias. Por ejemplo, estaré en Silicon Valley y podré conocer a inversores, visitaré Google, será muy emocionante. Una de mis metas es poder hacer una startup y en eso me estoy enfocando con mi carrera”.

