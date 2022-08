A los cinco años aprendió a tocar la batería y, desde entonces, supo que la música era lo suyo. Rodrigo, artísticamente conocido como Lateral, me confiesa que no es una persona que disfrute levantarse temprano –y yo lo cité para esta entrevista a las 9 de la mañana–; sin embargo, desde sus inicios hace más de 7 años en el mundo del freestyle y la improvisación de rap, aprendió que solo con disciplina podría llevar su proyecto musical al siguiente nivel. Tras producir su primer EP Casi Sobrenatural en medio de la pandemia del COVID-19, confiesa que está super emocionado por los proyectos que se avecinan.

Muchos te conocemos por las batallas de improvisación, ¿cuándo decides trabajar en otro tipo de música?

Desde muy chico, siempre he querido ser músico, el freestyle fue parte muy importante de mi vida, me dio alcance con gente que no me conocía, me dio un montón de amistades que aún mantengo y me enseñó a mantener la disciplina. En algún momento, por la pandemia, cuando se acabaron los eventos y las batallas de improvisación, decidí dar ese giro, lo vi como una buena oportunidad para hacer música.

¿Hubo algún momento en tu infancia que te ayudó a tomar esa decisión?

No sabría decir si hubo un momento en específico, pero desde muy chico aprendí a tocar varios instrumentos. A los cinco años empecé a tocar la batería, como a los 9 agarré la guitarra y a los 13 empecé a cantar. Ya más grande aprendí a tocar el bajo, la música siempre estuvo presente en mi vida.

Lateral lanzó su primer EP Casi Sobrenatural durante la pandemia del COVID-19. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/@photo.gec)

Al iniciar tu carrera, ¿contaste con el apoyo de tu familia?

Siempre he tenido la suerte de contar con el apoyo de mis padres. Mi hermano mayor aparte de ser mi mánager también es músico, entonces ese pleito se lo comió él; yo ya tenía el terreno trabajado para cuando les conté que quería ser músico.

¿Qué canción marcó esa distancia entre el freestyle y el inicio de tu carrera musical? ¿Qué géneros te inspiran?

La primera canción fue “Mascarilla y guantes”. Yo ya tenía tiempo componiendo y preparándome hasta cuando estuviera listo para salir con la música que quería. A inicios de la pandemia escribí la canción en base a las experiencias que uno vive en la cuarentena, y pensé que tenía que salir lo más pronto posible porque supuestamente el coronavirus duraría solo unas semanas. Finalmente la sacamos y tuvo una acogida chévere. El género fluyó con la canción, estoy disfrutando mucho hacer R&B, pop, funk, pero tengo una esencia de hip-hop que es de donde vengo y eso es algo que se siente bastante.

¿Utilizas recursos del freestyle para componer?

El freestyle viene a ser una herramienta de composición. Muchas veces, cuando siento que no está fluyendo lo que estoy escribiendo hago un poco de freestyle para refrescar un poquito la mente y seguir adelante. Sí funciona, componer e improvisar se complementan.

Entiendo que el EP se produjo en pandemia, ¿cómo fue ese proceso?

El EP Casi Sobrenatural fue producido de forma super rápida, yo escribí una canción en mi casa y le pedí a mi productor técnico que libere el estudio para grabar. Una vez que terminé esa sesión, pensé: “esto tiene que ser un EP, no puede ser solo una canción”. Volví a mi casa y seguí escribiendo. En total el EP se hizo en una semana y media, en tres sesiones de 16 horas, sin comer, sin dormir, solamente trabajando, y esa primera canción fue “No concibo”.

Hace poco hiciste un concierto en Lima junto con Los Olaya Sound System y Mauricio Mesones. ¿Cómo fue esa experiencia?

Decidimos hacer un festival en Lima porque creímos que era una buena idea mostrarle a la gente lo que hicimos en la gira Casi Sobrenatural en Ayacucho, Cusco y Trujillo. Los proyectos que se presentaron esa noche no solo son grandes artistas sino son proyectos amigos.

El cantante peruano viajará a Ecuador el 20 de agosto para el festival internacional Contracorriente. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/@photo.gec)

¿Cómo fue la acogida en ciudades de provincia?

Interesante porque fueron conciertos íntimos con poquita gente, pero a mí me sorprendió ver a gente en Ayacucho que se sabía todas las canciones del EP. Para mí fue una experiencia alucinante porque fue mi primera vez tocando fuera de Lima. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho y, definitivamente, creo que esa es la manera de trabajar las provincias, porque estamos en un país donde, lamentablemente, a provincia no llega la misma información ni las mismas oportunidades de entretenimiento y yendo logramos que, poco a poco, la gente consuma un poco más de artistas locales, en general, en Perú.

Y hablando de tocar fuera de Lima, el 20 de agosto estarás en Ecuador, ¿cierto?

Sí, todo ha sido muy rápido. Nosotros estábamos volando con el concierto de Lima y nos llamaron del festival Contracorriente que se mueve por varios países. Es un festival ecuatoriano que ha estado en Ecuador, Colombia, Guatemala y nos llamaron por el regreso a Ecuador, en Quito. Iré con mi banda y estoy emocionado de compartir tarima con proyectos tan chéveres como Irepelusa, La Máquina Camaleón, Technicolor Fabrics y otros proyectos que suenan bastante por allá; la verdad me da mucha ilusión.

¿Esa banda es la misma que te acompañó en tu primera gira en Perú?

Sí, de hecho, cuando se formó la banda quería trabajar con músicos específicos. Por ejemplo, mi guitarrista, Rafi, me conoce desde los 6 años porque es compañero del colegio. Mi bajista, Raúl, es una persona que no había tocado en ningún proyecto, pero lo conozco de la universidad. Son grandes músicos y el ambiente es brutal. La experiencia se hace más amena si la compartes con gente que quieres.

AUTOFICHA

“Mi nombre es Rodrigo Guzmán y, artísticamente, Lateral. Soy un rapero y cantante peruano de 22 años que, luego de siete años batallando en plazas como freestyler, di un giro hacia la música en 2020, cuando se iniciaba la pandemia del COVID-19″.

A sus 22 años, dio un giro en su pasión por el freestyle para dedicarse a su proyecto musical. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/@photo.gec)

“ En algún momento de mi vida, entre los 16 y 18 años, pensé que iba ser abogado, pero no funcionó. Ahora, en estos cortos dos años de carrera he colaborado con grandes músicos como el dúo de hip-hop M2H; Sergi y KID FLEX, artistas de Warner Music Latina ”.

”. “Respeto mucho a las personas que hacen freestyle porque es todo un reto; yo ahora lo veo como un hobby porque requiere una cantidad de tiempo que, si se lo doy, se lo estaría quitando a mi proyecto musical que no solo me llama más la atención, sino que me demanda mucho más trabajo”.

