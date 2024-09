Las nuevas olas | Movida21

‘Yamil quiere ser artista’ puede ser un designio. O parecer una ironía, pese a que no lo es. Quizás es una provocación (¿al destino?); mejor aún, un manifiesto.

“Todo lo que hago es por una necesidad demasiado fuerte de decir un mensaje que considero importante”, dice.

Yamil Quiere Ser Artista es la fachada detrás de la cual habita Yamil Riega Zamalloa, músico arequipeño.

“No sé cómo hacer un hit” puede parecer un lamento, pero dentro de ese traje hay un desafío hecho canción, quizás una nostálgica confesión.

“Pegar un hit es lo equivalente a un ‘¡la hiciste!’ por parte de la vida, pero parte de crecer es darse cuenta de que el camino no es sencillo, toma años, los está tomando en mi caso”, dice.

Yamil Quiere Ser Artista y su canción “No sé cómo hacer un hit” son parte de PAREN TODO (algo nuevo está sonando) Vol. 1, el espléndido vinilo que agrupa 11 nuevos (y prometedores) proyectos de diversas escenas alternativas peruanas, producido por los sellos Disconforme Records y A Tutiplén.

Presente es futuro

¿Qué representa esta generación y hacia dónde se estima que va?

–Es una generación impulsada por diversos estímulos, dentro de los que destaca la tecnología, desde el aspecto musical (y de producción), pero también social. La experiencia de una vida que transcurre entre tendencias sociales, por un lado, e infinitas posibilidades artísticas (referencias disímiles, eclecticismo), por el otro. Destacan por su descaro y la rebeldía ante el statu quo (el algoritmo). No son representantes de una “nueva ola”, sino de distintos entornos que confluyen en una escena muy heterogénea y, por lo tanto, creo que más rica que la de años anteriores, épocas en las que podíamos identificar con mayor claridad movidas como el chikipunk, el metal, la cumbia, el pop rock, el hip hop, etcétera. Van recorriendo un camino incierto, pero con más apertura y posibilidades que las generaciones inmediatamente anteriores.

Dice Julio Pérez Luna, socio de Disconforme Records, y también bajista de la banda Turbopótamos (que, ojo, no es parte del disco).

¿Qué momento estamos viviendo en la música alternativa local?

–Hay bastante libertad. Los más jóvenes no se autolimitan tanto con los géneros, toman cosas de uno u otro lado. Los jóvenes ya no se etiquetan en tribus musicales rígidas como lo fue en décadas previas. En cuanto a la calidad y creatividad sí escucho un bajón. Pese a la libertad que señalé, los que hacen indie, pop urban suenan muy parecidos. Pareciera que muchos músicos peruanos nuevos pensaran que para destacar no hay que innovar. En PAREN TODO (algo nuevo está sonando) Vol. 1 hemos recopilado parte de las bandas nuevas que tengan un sonido propio y personalidad.

Dice Mario Reggiardo de A Tutiplén.

Lados A y B

En el vinilo también está Cinthya Miranda (Lima), presencia notable en esto que arbitrariamente llamamos escena indie. La dulce fragilidad de su tono de voz y la espontaneidad para construir sus melodías en "Monoespacio" sitúan a esta canción en un lugar privilegiado.

Yanna (Lima) y una propuesta que parte del hip hop para mirar a lo afroperuano en la canción "Millone$". "Potente" viene a cargo de Fe Baca (Lima), que explora lo urbano desde la cadencia, pero su voz juega en libertad y junto a ciertos arreglos adquiere brillos importantes.

SAMOS2000 (Lambayeque) pone a prueba los límites del trap con guiños al rock, al reggaetón. "El true de chill" es una pieza vital, refrescante.

El fenómeno de las bandas rusas en el Perú no ha tenido su efecto en la creación de grupos que persigan al pie de la letra ese sonido. Las bandas post punk existen, pero no necesariamente desde ese registro. Matalascallando (Lambayeque) se intenta acercar con “San Pedro”.

Luxsie (Lima) y “I have a user” son una suerte de revival del pop más electro, quizás detrás de tradiciones como Visage o más actuales como Fishersponer.

Qoa Bock (Ayacucho) experimenta en “Algendoso”, ¿Con qué Sueñan las Máquinas? (La Libertad) rockea —pensamos en The Bravery o Bloc Party— en “No te dije”, Colectivo Waykicha y “Sobre la tierra” podrían ser un canto de la naturaleza y Solenoide —con "Cartarescu" — es la constatación del momento favorable que vive la escena shoegaze local.

Como anota Miki Rodríguez, de Disconforme Records, este vinilo —con estas propuestas musicales— es una cruzada heroica —y ejemplar—, que esperan replicar en un segundo volumen para 2025.

