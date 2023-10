Las joyas silvestres de Machu Picchu.

La historia reconocerá la trascendencia del nuevo libro Machu Picchu: Una sinfonía de orquídeas, elaborado por Inkaterra para dar a conocer los orígenes, características, importancia y curiosidades de las flores exóticas nativas de nuestra maravilla del mundo. Como indican sus gestores, esta colección inédita se avecina como una “declaración científica sin precedentes”, y expresa la información detallada de las 425 especies de orquídeas que yacen en las populares ruinas del Cusco.

Las 500 páginas del compendio floral describirán la majestuosidad histórica de cada variante de orquídea, con la exposición de 27 cepas nuevas para la ciencia, que fueron descubiertas por el equipo de investigadores de Inkaterra, liderado por el biólogo peruano Benjamín Collantes. El estudio incluye fotografías de cada especie en medio de su floración in situ, que solo ocurre durante pocas horas al año.

RECONOCIMIENTO ESTELAR

Según Gabriel Meseth, jefe de proyectos de Inkaterra, la ruta turística nacional busca la inclusión de las orquídeas cusqueñas ante la mirada del turista extranjero. “Buscamos que Machu Picchu se consolide como un destino mundial de observación de orquídeas. Es una manera de exponer las estrategias de conservación y de cuidado, rutas turísticas seguras y evitar los desastres naturales, que muchas veces son provocados por la presencia humana, como los incendios forestales”, dice a Perú21.

Esta colección fotográfica se presentó hace más de un mes junto a un modelo escala del Santuario Histórico de Machu Picchu en Gardens by the Bay, el famoso parque ubicado en el centro de Singapur.

Inkaterra también realizará por primera vez en tierras peruanas la séptima Conferencia Científica sobre Orquídeas Andinas, la cual se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en el auditorio municipal de Machu Picchu. A promover la diversidad botánica.

Datos:

-La ciudadela de Machu Picchu recibió en 2021 la certificación como la Primera Maravilla del Mundo Carbono Neutral, por la preservación de su ecosistema y a su gestión de residuos para forjar una economía circular.

-La muestra Orchids of Machu Picchu fue parte de Gardens by the Bay, en Singapur.

Las joyas silvestres de Machu Picchu.





Las joyas silvestres de Machu Picchu.

Las joyas silvestres de Machu Picchu.

VIDEO RECOMENDADO: