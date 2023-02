En la década del 90 el reggae peruano sonó por todo lo alto cuando “Llaman a la puerta”, de Pochi Marambio & Tierra Sur, se convirtió en un hit radial. En la siguiente década, en 2008, nacía un grupo que izaría una nueva bandera en el reggae peruano: “Libertad”, canción que cumple 12 años de publicada como parte del disco Kultura babylon; composición que alcanzó tal vez su momento más elevado a nivel de difusión cuando fue incluida en un comercial de televisión de un banco donde, además de Laguna Pai, estaba el cocinero Gastón Acurio, en ese momento una de las figuras en pleno boom gastronómico.

Hace más de 12 años, Mariano Palacios estudiaba una carrera distinta a la música, donde realmente estaban sus sueños. “‘Libertad’ nace del deseo de pasar por encima de todas las limitaciones que nos inventamos. Quien no hace lo que le apasiona o no encuentra su propósito en la vida, muchas veces sufre en silencio”, me dice quien, finalmente, eligió ser la voz y guitarra de Laguna Pai.

“Libertad” acaba de reeditarse y con dos colaboraciones. Una de ellas es Pochi Marambio, hoy institución del reggae peruano. El músico está de acuerdo con que esta canción y Laguna Pai le dieron una nueva vida al reggae hecho en el Perú. “Es buena. Se me queda pegada y eso no es fácil de hacer. Tiene valor en su melodía, armonía, sencillez, letra; todo fluye”, declara a Movida21.

El otro invitado es A.C.O, uno de los raperos peruanos más destacados del momento, incluso a nivel latinoamericano. Para él, “Libertad” representa que hay que permitirnos soñar siempre. “A pesar de que tengamos trabas por lo que pasa una y otra vez, situaciones que se repiten a través de la historia, como un bucle, tenemos lo que se necesita para salir a adelante”, me dice el rapero.

La canción está disponible en las plataformas digitales y cuenta con un videoclip con Pochi y A.C.O. Los 12 años de “Libertad” y Kultura babylon se celebrarán el miércoles 8 de marzo, a las 9 p.m., en el Sargento Pimienta de Barranco. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

12 AÑOS DE “LIBERTAD”

¿Es casualidad que “Libertad” vuelva a sonar en medio de la crisis que vive el Perú? Mariano Palacios sueña con una transformación social, de unión, pero advierte: “Sin campañas políticas que nos manipulen y nos dividan. Sería bueno dejar de pensar que necesitamos que alguien nos salve o que alguien nos solucione los problemas y asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos, tomarnos en serio nuestra función, nuestro poder de decidir”. Para él, la vigencia de “Libertad” radica en que nos habla de liberarnos de la mentira.

Pochi Marambio dice que hay canciones que “pegan y después se desinflan”. Pero “Libertad” mantiene firme sus estructuras. “Tiene buena arquitectura. Posee un buen nivel y la gente lo sabe”, asegura. A.C.O. subraya que esta canción defiende que podemos usar nuestra voz.

DATOS

-Laguna Pai se presentará mañana en el Filo Summer Fest, el festival gastronómico más importante del país. La cita es en el Club Cafae de Punta Hermosa. Estarán otras bandas como Bareto, Hit La Rosa y Combinación de La Habana.

-FILO propone música en vivo, las mejores propuestas de ceviches, hamburguesas, makis y más con platos desde 20 soles. Actividades para todas las edades: juegos, sorteos y clases maestras.

-Las entradas para FILO ya están a la venta vía Joinnus. General: S/30.