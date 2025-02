La Zorra Zapata: "Llamarme La Zorra Zapata resignifica lo que es ser una zorra”

La Zorra Zapata habita en Nuria Zapata y Nuria Zapata se nutre de La Zorra Zapata. Desdoblamiento artístico de una mujer que ha sabido reinventarse constantemente hasta dar con el clavo: crear un alter ego provocador y, como ella, aguerrido. Lo cierto es que esta artista se encuentra cuesta arriba y está tomado por asalto la industria musical internacional.

¿Cómo así llegaste a tocar para KEXP?

Ya sabía lo que era KEXP. Me di cuenta también que Albina Cabrera, que es la que, digamos, maneja KEXP Latinoamérica, me había empezado a seguir. Y algunos amigos que escuchan KEXP me empezaron a mandar pantallazos de que estaba sonando una canción mía ahí sin que yo sepa. Creo que la primera canción que pasaron fue “María indebida”.

Pero de ahí a que te inviten…

Yo trabajo con Chentes en México todo lo que es prensa, entonces le digo: “Oye, consíguete el mail de Albina Cabrera y cada nota de prensa que saquemos, se la mandas”. Me acuerdo que en marzo estaba en Nueva York por mi cumpleaños y me llama Chente. “Te tengo una notición, un giro en tu carrera”, me dice. La confirmación llegó un día antes que inicie mi primera fecha de la gira por EE.UU. Corrí en círculos durante 15 minutos.

¿Cómo fue el día de la grabación?

Volé a Ruiz González desde Lima. Llegó dos días antes y tuvimos dos ensayos dobles. Nos dijeron que era una sola toma. Sí, cuatro temas, una sola toma… Nos recogieron en una van hermosa con piqueos y bebidas. Llegamos y nos trataron superbién. El estudio donde se grabó, que se llama El Estudio del Desierto, es un lugar mítico donde Natalia Lafourcade ha grabado sus canciones. Tiene una energía muy bonita porque es en medio del bosque. Todo es verde y tiene como una especie de cúpula vidriada por donde entra la luz natural, todo es de madera. Entonces normalmente los estudios de grabación son como unas cuevas negras superfrías. Y esta era la casa de Peter Pan.

¿Recuerdas el momento que bajas de la van maravillosa y das el primer paso a ese estudio?

Me acuerdo que bajé mi guitarra y vi que había público y esos es algo que yo no sabía, que las sesiones tienen un público. KEXP es una radio que funciona por donaciones. Entonces había veinte gringos, imagínate, que venían desde Estados Unidos para presenciar las sesiones. Nos presentan a los gringos y Ruiz González y yo, así como chiquitos el primer día de colegio.

¿Quiénes más estaban?

Estaba Mario, mi mánager que es el más canchero. Él estaba en su salsa. Y claro, esta edición del KEXP en México era en alianza con Vive Latino, que es uno de los festivales más grandes de México. Entonces estaba la organizadora del Vive. Estaban las puertas de la industria, no solo mexicana, sino gringa, para nosotros.

¿Estabas nerviosa?

Estaba feliz, pero dos días antes había tenido una especie de, no sé si de crisis, pero de decir: ¿Estaré lista para esto? Y me cayó así una voz del cielo que me dijo: Lo que te toca es lo que estás lista para manejar.

¿Identificas esa voz?

Siento que soy mi yo del futuro dentro de cincuenta años, ¿sabes? Como que una Nuria ancianita, supersabia, que desde el futuro me va tirando como data, ¿no? Creo que fue la primera vez que se manifestó esa voz. Te voy a contar algo inédito: cuando iba a venir Coldplay, yo era una de las artistas que iba a abrir el show, y no salí elegida, eligieron a Andrea Martínez. Y cuando ella saca su video de cómo fue, cómo lo vivió, qué hubo en el momento que entra al escenario del Estadio Nacional, no te miento, Javier, que yo sentí un alivio porque me dije: No estabas lista para esto, no lo ibas a poder manejar, por eso no llegó a ti. Ahora estoy más preparada para eso.

Sigamos con la sesión. Escogiste las cuatro canciones, obviamente estabas muy nerviosa.

Estaba nerviosa, pero no tanto como lo hubiera pensado porque esta gira de 19 fechas por Estados Unidos me dio una disciplina y un entrenamiento que solo te da la gira. Entonces, ese ejercicio hizo que yo llegara a KEXP como Uma Thurman en Kill Bill. Y con Ruiz González me daba mucha confianza que él esté ahí. Hacer el esfuerzo de llevarlo fue importante.

Los Mirlos y Novalima también han tocado en KEXP, pero son más orientados al folclore.

Yo soy la primera mujer, la primera cantautora y la primera en salir del lado indie del Perú. Mucho tiene que ver con el hecho de que yo empecé a trabajar el territorio mexicano y gringo. Además, siento que Albina tiene un espíritu bien revolucionario. Ella siempre está apoyando a mujeres y disidencias, y siento que llamarme La Zorra Zapata, es un poco resignificar lo que significa ser una zorra como mujer guerrera y luchadora.

¿Qué te da México que no te dio el Perú?

El Perú me ha dado muchas oportunidades, pero en México hay una industria que te catapulta hacia una sostenibilidad de tu carrera que acá es casi imposible.

¿Cuál sería el componente mágico de La Zorra Zapata?

Creo que soy bastante avezada. Como que, oye, ¿quieres venir a tocar a Miami? Yo digo: sí, sin saber dónde voy a tocar, si va a ir o no gente. El hecho de venir de otras disciplinas hace que mi manera de entrar a la música y encarar la composición y producción sea alternativa. Si a mí esto me agarraba a los veinte, quizás me estrellaba.

Autoficha:

-“Mi nombre es Nuria Zapata Fiedler. Tengo 36 años. Soy piscis. Tengo doce videoclips y tres discos. Mi gira en Estados Unidos duró tres meses. Tuve 19 fechas. En total, en el año 2024, hice 38 conciertos. Por otro lado, siento que es un poco particular mi música”.

-“Tengo mi primera fecha en Colombia. El 13 (hoy) es el concierto allá. Luego me voy de gira a Chile, por las ciudades de Santiago y Concepción. En marzo vuelvo a Lima a cerrar con el festival Vivo por el Rock. De ahí regreso a México, donde radico”.

-“Siento que (el alter ego de) La Zorra Zapata ha recopilado y agrupado todo el poder que tiene Nuria Zapata y lo ha concentrado en un solo personaje. Porque cuando soy La Zorra Zapata me siento poderosísima, con una valentía particular para, efectivamente, mostrar mis heridas”.

