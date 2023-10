La vida en otros planetas, obra documental escrita y dirigida por Mariana de Althaus, presenta una mirada sobre la educación pública en el Perú a través de los ojos y las experiencias de un grupo de profesores y alumnos. Esta nueva producción teatral del ICPNA Cultural, se estrena el 3 de noviembre con las actuaciones de Alaín Salinas, Conny Betzabé, Godo Lozano, Herbert Corimanya, Marisol Mamani y Muriel García, en el Auditorio del ICPNA de Miraflores.

Una buena educación marca positivamente la vida de las personas así como una mala formación escolar limita y resta posibilidades para una mejor calidad de vida. ¿Conocemos realmente lo que pasan los maestros rurales y los estudiantes que son invisibles para un sistema educativo que ignora sus reales necesidades? Mariana de Althaus con gran sensibilidad y transparencia, nos lleva por las brechas de la educación para acercarnos a la realidad educativa del país, compartiendo las emociones, la inocencia, los sueños y frustraciones que viven los profesores y las infancias en el Perú.

ESTRENO 3 DE NOVIEMBRE EN EL ICPNA. (Foto: Difusión)

Inspirada en el libro “Desde el corazón de la educación rural”, de Daniela Rotalde y las historias de profesoras de escuelas rurales que presenta, Mariana de Althaus decidió hacer La vida en otros planetas. En el libro, una profesora rescata a los niños de las últimas secciones de un colegio rural, los niños invisibles, los descartados por el sistema.

La autora y directora de la obra también parte de sus propias vivencias. “Me hizo pensar en mi propia experiencia escolar, esos exámenes en los que no sabía qué responder, esas libretas de notas llenas de rojos que aun hoy me persiguen en pesadillas. Lamenté no haber tenido ningún profesor en el colegio que intente rescatarme del estigma de incapaz que me colocaron. Pero si bien no era un buen colegio para mí, me di cuenta con el tiempo que pertenecía a ese pequeño grupo de escuelas privadas que ofrecían una educación privilegiada con una buena infraestructura, en las que los baños no estaban inundados y los profesores no hacían huelga”.

Mariana de Althaus remarca que “pese a las reformas educativas recientes, la educación pública sigue siendo para millones de niños una trampa de la que muy pocos logran escapar. El Perú ha tenido, desde el 2016, 14 ministros de educación, y la desigualdad educativa crece cada vez más” Y a través de su obra, abre preguntas urgentes: “¿Por qué somos un país que exige a sus profesores convertirse en héroes para sacar a los niños invisibles de la condena de la pobreza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir empujando ingenuamente la apuesta por el progreso desatendiendo la educación?”

La vida en otros planetas va en temporada del 3 de noviembre al 17 de diciembre, en funciones los jueves, viernes y sábados, 8 p. m. y domingos 7 p.m. en el Auditorio ICPNA Miraflores.

