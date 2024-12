'La Verdad': divertida obra de Sergio Galliani y Milene Vásquez llega a su fin

La comedia teatral 'La Verdad' termina su temporada 2024 este domingo 22 de diciembre en el teatro Marsano de Miraflores. Con un experimentado y popular elenco conformado por los actores Sergio Galliani, Milene Vásquez, Rossana Fernández Maldonado y Miguel Iza.

La obra del escritor francés Florian Zeller nuevamente conquistó al público que no dejó de reír de principio a fin con la historia.

Las últimas funciones de la puesta teatral dirigida por Giovanni Ciccia, y con la producción general de Makhy Arana serán este miércoles 18, jueves 19, viernes 20 y sábado 21de diciembre a las 8:00 p.m. y el domingo 22 a las 7:00 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La trama trata sobre Miguel, quien piensa que no existe nadie en el mundo que diga siempre la verdad. “Si así fuera, sería el fin de la civilización”; dice. ¿Cuál es el límite entre mentir y no decir la verdad? ¿Es mejor ocultarla para evitar hacer daño a otro o decirla siempre a pesar de las consecuencias?

La popular y talentosa actriz Milene Vásquez, quien se prepara para el estreno de la película “Soltera, casada, viuda y divorciada 2”, se mostró feliz de volver a encarnar al personaje de Alicia; y destacó que el público haya disfrutado con esta comedia “que plantea temas muy polémicos y controversiales”.

“Mi personaje es una mujer que está viviendo una aventura que de alguna manera la hace sentir viva. La gente disfruta mucho con la obra pues toca temas que a muchos les pasa en la relación de pareja, a veces hay silencios en la sala. Poder hacer una comedia que confronta las creencias que tenemos comúnmente sobre la pareja es bien paja”, comentó la artista.

Milene también destacó que “La Verdad” deja un potente mensaje para hombres y mujeres de “cuán importante o no es decir la verdad, cuán hiriente puede ser la verdad. ¿Es mejor decirla o no? Quizás es más compasivo no decir nada para cuidado a la otra persona. Creo que a veces evitar decir la verdad en algunas ocasiones pueda llegar a ser más compasivo y no necesariamente hablo del tema de la infidelidad”, añadió la actriz que se prepara para nuevos proyectos este 2025.

“Se viene la película y la segunda temporada de la novela ‘Los Concha’ que hice con Tula Rodríguez, Michelle Alexander dijo que iba a haber segunda parte. Mientras haya trabajo y proyectos bonitos hay que aprovecharlos”, finalizó Milene.

