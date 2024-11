La Odisea, el viaje infinito de regreso.

El mar es un espejo que no miente. Estás viajando, con la vela dispuesta a los azares del destino, y dejando atrás el hogar de la serenidad y el equilibrio. Así, todo viaje tiene algo de naufragio y nunca es posible volver exactamente al mismo lugar.

En el océano de la literatura clásica, pocas obras navegan con tantos estandartes como La Odisea, la epopeya atribuida a Homero, la cual presenta este diario en su colección Clásicos de la Literatura en Cómics.

Su trama, que narra el regreso de Odiseo, rey de Ítaca, a su hogar después de la guerra de Troya, ha resonado a lo largo de los siglos por su conexión entre el pasado mítico y la experiencia humana universal. Más que un simple relato de aventuras, La Odisea es una reflexión sobre la identidad, el deseo y la lealtad, un complejo mapa de lo inestable de la vida de los mortales en su enfrentamiento con los dioses, el destino y las cambiantes circunstancias.

La historia comienza con el héroe ausente. Odiseo, atrapado en la isla de la ninfa Calipso, lucha por regresar a su reino y reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. A lo largo de su viaje, enfrenta criaturas mitológicas y dioses caprichosos: los cíclopes, las sirenas, las tormentas de Poseidón. Cada episodio parece una prueba insoslayable, pero, bajo la superficie de esta agitación externa, La Odisea plantea una cuestión fundamental: ¿qué significa realmente ‘volver a casa’? El regreso de Odiseo no es solo físico, sino también moral y emocional. La isla de Ítaca no es solo un lugar, sino un estado de ser.

Mientras Odiseo recorre mares infinitos, su ausencia pesa sobre Ítaca, donde su esposa y su hijo sobreviven en la espera y la incertidumbre. Penélope, fiel y astuta, es la contraparte de su esposo: ella teje y desteje, manteniendo a raya a los pretendientes que desean ocupar el trono. Telémaco, por su parte, inicia su propio viaje de maduración, buscando respuestas sobre la ausencia de su padre y su lugar en un mundo que parece vaciarse de certezas. La estructura paralela de estos dos viajes —el físico de Odiseo y el emocional de su familia— subraya la importancia de la esperanza, el sacrificio y la persistencia frente a la adversidad.

En términos literarios, La Odisea es la culminación de una tradición épica que busca no solo narrar gestas heroicas, sino también explorar las profundidades del individuo. Su influencia ha sido incalculable. La ambigüedad moral de Odiseo —un héroe que es al mismo tiempo ingenioso y cruel, sabio y desmesurado— sigue siendo un tema presente en el arte occidental. Es un personaje que encarna la lucha constante por la supervivencia, pero también los dilemas éticos que surgen en ese proceso.

La Odisea, entonces, sigue siendo relevante. En un mundo marcado por la globalización, diásporas e incertidumbre, el concepto de “hogar” se ha vuelto más complejo. Muchos, como Odiseo, se ven obligados a navegar por territorios extraños, buscando un lugar al que pertenecer. Las preguntas sobre el destino, el sacrificio y la perseverancia continúan resonando en un contexto en el que las fronteras físicas y emocionales se desdibujan.

En el regreso a Ítaca de Odiseo, Homero no ofrece una solución fácil. El héroe no es simplemente recompensado; su regreso es amargo, marcado por la violencia y la restauración del orden, pero también por la reafirmación de lo que significa ser humano: la capacidad de volver, a pesar de todo, a un lugar que ya no es el mismo. Es este regreso, esta confrontación con lo perdido y lo ganado, lo que confiere a la obra su carácter atemporal. Porque, al fin y al cabo, La Odisea es una reflexión sobre el regreso a uno mismo, a lo que realmente importa. Y, en ese regreso, siempre hay algo que se pierde.

Lejos, cada ola parece un siglo cuando se está lejos y, cuando llegues a la costa, algo en todos habrá cambiado. Lo que ahoga es el tiempo.

