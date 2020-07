Con el aforo a la mitad, la sala de cine proyecta su primera película después de cinco meses. El escenario es extraño: los espectadores, cada uno sentado a un metro y medio de distancia del otro, miran con atención lo que les ofrece la gran pantalla. Las risas están pero se esconden tras las mascarillas bajo un hermetismo propio de la nueva normalidad que ha provocado la pandemia del coronavirus.

Como si de una película de ciencia ficción se tratase, este sería el nuevo escenario de las salas de cine, previstas para volver a funcionar a partir de agosto, una vez que el gobierno dé luz verde a la fase 4 de la reactivación económica. El primer paso de una larga cadena de trabajo que quedó paralizada por la cuarentena.

Para el cine nacional, que este año tenía en planeado estrenar siete películas entre abril y diciembre de 2020, la paralización de la industria ha sido un duro golpe. Con el 50% de su aforo, que es como las salas de cine comenzarían a retomar sus actividades, la posibilidad de llegar a las salas de cine este año es prácticamente nula.

“Teníamos previsto estrenar ‘No me digas solterona 2′ el 2 de abril. Era una película fuerte que nos iba a permitir continuar con otras películas importantes que teníamos en cartera y plantear algunas mejoras dentro de la empresa de cara al 2021. Al no estrenarse la película, obviamente, nuestro flujo de caja ha caído [...] No somos una empresa que dependa del Estado, el cine lamentablemente es una de las industrias que más impuestos paga. Pagamos el 28% de impuestos. Nosotros recibimos aproximadamente el 0,7 de dólares por persona. Ósea, si van 100 mil espectadores, recibimos 70 mil y con eso tenemos que pagar. Si la película vale US$300 mil en efectivo, perdimos. De los 15 soles que pueda costar la entrada, 2,80 soles son para el productor y eso pasa porque no hay ninguna regulación por parte del gobierno”, revela Sandro Ventura, director de cine y CEO de Big Bang Films, a quien además, la cuarentena lo sorprendió a la mitad del rodaje de la cinta “Mundo Gordo”.

Rodaje de la cinta "Un mundo gordo". Foto: Big Bang FIlms

Para Jorge Constantino, Gerente de Producción y Desarrollo de Proyectos de Tondero, la cuarentena les impidió estrenar tres películas este año. “Busco novia”, “Igualita a mí” y “Doblemente embarazada”. El estreno de estas no está garantizado para el 2021, reveló, por lo que la productora viene negociando con algún canal o plataforma una posible venta.

En cuanto a qué tanto le ha perjudicado la pandemia a este grupo de trabajo, Constantino dijo que la economía de Tondero se ha visto altamente afectada, pues además del estreno de las cintas antes mencionadas, tenían programado reestrenar la obra de teatro “Avenida Larco”, la producción del concierto de Gianmarco por sus 30 años de carrera y una serie de proyectos.

César Ritter en una escena de "Busco novia". Foto: Tondero

ADAPTARSE O MORIR

“Todos estos proyectos tienen previsto salir el próximo año. Están en calendario, pero no hay fecha exacta porque no se sabe qué puede pasar. Tondero tiene una planilla que cubrir y hemos visto las diferentes formas de mantenerla. Una de ellas ha sido la sociedad con la plataforma Netzun, donde estamos subiendo una serie de contenidos como películas ya estrenadas y estamos creando proyectos de ficción netamente para la plataforma. Además, estamos por concretar el proyecto de los autocinemas que esperamos estrenar a finales de julio. Nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos y avanzar con los proyectos a distancia”, explicó.

TRABAJO REMOTO

“Un mundo para Julius”, cuya fecha de estreno hubiera sido el 5 de noviembre, fue otro de los proyectos cinematográficos truncados por la pandemia y cuyo retraso ha afectado a cientos de trabajadores de la industria, además de generar una cadena de deudas laborales.

“Tengo deudas que pagar, tengo sueldos que pagar y hay gente que ha invertido en esta película a la que hay que devolverle el dinero. Para eso es importante que se pueda ir con normalidad al cine, que haya público. Todo esto depende de la taquilla”, reveló Rossana Díaz Costa, directora de la película.

Sobre la cinta, basada en la novela de Alfredo Bryce Echenique, Díaz Costa detalló que la edición de imagen se está haciendo de manera remota, por Zoom, en vez de manera presencial. “Esto ha aletargado todo el proceso. No es lo mismo trabajar de esta forma. Luego, cuando esté terminada la edición, tendré que ir a Argentina a hacer la post producción (corrección de color, VFX, edición de sonido y mezcla final) pero para ello debo esperar a que abran las fronteras, entonces no sé cuándo podré empezar este proceso”.

Sobre lo que significa estrenar una cinta este año, la cineasta opinó que “hacerlo es peligroso pues los cines no serán un lugar seguro. Esta es la situación en este momento, hay una gran incertidumbre de cómo se darán las cosas, pero igual avanzamos en el proceso, aunque sea lentamente”, dijo.

Rodaje de la película "Un mundo para Julius". Foto: Guillermo Figueroa.

EL TRABAJO DEL ACTOR

Si bien el panorama sigue incierto para los miembros de esta industria, para la actriz Mayella Lloclla, unas de las protagonistas de la mencionada “Un mundo para Julius”, la pandemia, lejos de frenarla la ha impulsado a adaptarse a seguir contando historias a través de otras plataformas.

“Por ejemplo, he grabado junto a más compañeros un cortometraje desde mi hogar con la asesoraría de un grupo de profesionales del cine, se llama ‘Angustia, quédate en casa’ y lo pueden encontrar en YouTube. Después tuve un estreno online de una película corta que está postulando a varios festivales del mundo, ‘El grito', y por último estuve en dos obras virtuales ‘Paralelos Secantes’ y ‘Congrezoom', reveló la actriz, quien agregó que actualmente ensaya una nueva obra virtual llamada “En esta obra nadie Llora”, de Mariana de Althaus.

Además de estrenar “Un mundo para Julius”, Mayella tenía previsto estrenar dos películas más: “La pampa” de Dorian Fernández (sobre la explotación sexual de niñas que existe en madre de Dios), “Amelia” de Francisco Lombardi (que protagoniza junto a Gustavo Bueno).

“Todas estas películas tenían que haber acabado su post producción por estas fechas para estrenar a fines de año pero todo se ha ralentizado por la cuarentena, así que lo más probable es que se estrenen el próximo año. A esperar y tener mucha paciencia”, sostuvo.

LA VOZ DE LAS SALAS DE CINE

Sobre las medidas de prevención que implementarán las salas de cine, Diana López Chiu, Gerente de Marketing de Cinemark y vocera del sector, comentó que este, a modo de gremio, ya presentó a través de la Anasaci (La Asociación Nacional de Salas de Cine) el protocolo de bioseguridad ante el Ministerio de la Producción y que están a la espera de una respuesta para proceder con la reanudación de las actividades.

“Cuando los cines vuelvan a funcionar se encontrarán con un sistema mejorado de sanitización para que los asistentes a las salas acudan con confianza y seguridad. Algunos temas claves son el control y reducción de aforos, mayor frecuencia en la limpieza de todas las áreas del cine y una serie de medidas de protección en bioseguridad tanto para nuestros colaboradores como clientes”, explicó López sin dejar de mencionar que recuperarse económicamente este año será todo un desafío.

“Por eso estamos todos los actores de esta industria trabajando en esta iniciativa de reactivarla. Pensamos que podría ser para el segundo semestre del 2021, pero todo sigue muy incierto. Dependemos de la confianza del público, de los estrenos de películas y de que el COVID tenga vacuna o haya desaparecido”, puntualizó.

DATOS

PÉRDIDAS MILLONARIAS. Desde el 15 de marzo pasado, las salas de cine vienen perdiendo alrededor de S/16 millones en ingresos semanales por cada semana sin operaciones.

ENCUESTA. Según un sondeo realizado por Ipsos Perú en junio, un 5% dijo que asistiría entre julio y setiembre a las salas de cine. 9% entre octubre y diciembre, y 59% a partir del 2021. Por otro lado, un 23% aseguró que no suele asistir a este tipo de centros de entretenimiento.

POSIBLES ESTRENOS. “Tenet”, “Mulan”, “Música, Glamour y Fama”, “Invasión: El fin de los tiempos”, “Canción Sin Nombre”, “Black Widow”, “Mujer Maravilla 1984”, son algunas de las cintas que las distribuidoras esperan poder estrenar una vez que se habiliten las salas de cine.

