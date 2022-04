Han pasado 200 años desde la Independencia del Perú y aún hay muchos personajes y episodios que deben ser contados. Frente a ello, el historiador Arnaldo Mera Ávalos se detiene en la participación de la nobleza en el proceso de la emancipación. Su investigación, la cual se desarrolló por 25 años, ha concluido en el libro La nobleza limeña titulada ante el protectorado.

Algunos consideran que la clase acomodada limeña, a condición de no perder sus privilegios, no cooperó con los planes de independencia –incluso, se les acusa de que conspiraron para que fracasara–; sin embargo, la investigación de Mera Ávalos sostiene que no todos estaban en esa línea.

INVESTIGACIÓN

A finales de los años 90, Mera Ávalos comenzó a investigar sobre los nobles limeños que participaron en el proyecto patriótico. Para tal empresa, uso como referencia el texto de Jorge Basadre Iniciación de la República de 1929 (que a su vez mencionaba a otro texto de 1879 publicado en una revista académica peruana). En los escritos se señalaba la participación de la nobleza en la etapa previa, durante y luego de la proclamación de la independencia ¿Qué pasó realmente?

“No fueron todos obviamente, tal vez ni la mitad. Lo importante es que un sector de ellos apoyaba la Independencia, pero con idearios diferentes. Por ejemplo, un grupo de nobles le comunicó a San Martín los colores patrios y la forma de la primera bandera. Fue cuando un joven marqués cabalgó de noche, desde Lima hasta Paracas, por lo que hoy en día sería la Panamericana Sur, para llevarle el mensaje a San Martín. Eso previo a la proclamación”, señala Mera.

Hay más ejemplos. En La nobleza limeña titulada ante el protectorado también se resalta a un grupo de mujeres aristócratas, condesas y marquesas que donaron mucho dinero a la causa patriótica antes de que llegara el libertador.

Asimismo, en el acta de proclamación de Independencia aparece la firma de los aristócratas que apoyaron la causa patriótica.

“Los aristócratas pensaban que habría una continuidad, que seguirían siendo la élite del nuevo Perú independiente. Incluso, hablaron con San Martín e hicieron un proyecto secreto para buscar un príncipe, para que reinara como emperador. Un príncipe extranjero, no un descendiente de los Incas. En cambio, en Argentina sí querían un príncipe, pero que sea un descendiente de Túpac Amaru”, cuenta el historiador.

En la obra de casi 300 páginas, desfilan más personajes nobles y sus gestas. Mera Ávalos los ha identificado con nombres y apellidos para que sean reconocidos justamente en la posterioridad.

Una nueva oportunidad para seguir descubriéndonos. ¿Qué esperamos?

DATO

- El libro se presenta el jueves en el Centro Cultural Ricardo Palma. Se puede encontrar en la librería del Fondo Editorial del Congreso a S/30.

