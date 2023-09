Giovanna Núñez, conocida en la escena musical como La Lá, tiene 41 años, tres discos en su repertorio, una notable cantidad de éxitos, pero —sincera— reconoce aún no entender las reglas del mundo actual. “Hay algunas cosas que no me quedan tan claras, como por ejemplo: ¿Por qué si quieres A, dices B para luego querer conseguir C?”, reflexiona mientras nos sentamos en una cafetería de Miraflores para conversar sobre su nuevo disco al que decidió llamar Debut.

“Es un disco que expresa la sensación de sentirse rara en el mundo. Tengo una amiga muy querida que a veces me dice ‘oye, pareces nueva’ cuando había cosas que no entendía, algo así como sonsa. Estas canciones expresan muchas cosas de cuando me he sentido así”, explica sobre los orígenes del nombre de su cuarto trabajo discográfico.

La música de La Lá nos acompaña desde 2014. Inició con Rosa, que destacó por la calidad vocal y las guitarras acústicas que viajaban por géneros como la música criolla o el bolero. En 2017 surgió Zamba Puta donde exploró un poco más con el jazz, el bossa nova y mantuvo esa esencia que ya nos había presentado. Cuatro años después llegó Mito, donde la exploración musical continuó con letras ásperas y nostálgicas, algunos sonidos tropicales y la versatilidad vocal y de composición de la artista.

Y llegamos a Debut. La Lá nos propone una reflexión sobre las normas implícitas de interacción social, una mirada honesta y genuina sobre las contradicciones humanas, las mentiras, el amor y las relaciones. La producción musical también está a cargo de la cantautora y reafirma esa versatilidad con canciones como “La reina del delay”, un merengue que evoca los ritmos de Las Chicas del Can con una letra que contrasta todo el tiempo con la alegría de la canción.

“Creo que es como un impulso que tengo de sacar de mí algunas emociones y eso termina convirtiéndose en canciones porque a veces no tengo otra manera de decirlo, hay preocupaciones o miedos que expreso mejor a través de la música. Entonces sucede como un proceso curativo para mí, las hago, las saco, canto y chau”, comenta.

ENCUENTRO EN VIVO

La Lá presentará este disco el próximo viernes 8 en el Teatro Leguía. Acompañada por un quinteto, la artista planea dar vida a las canciones en vivo, ofreciendo una experiencia única antes de que el álbum esté disponible en las plataformas digitales y en formato físico.

“Fue un poco para honrar el momento de los conciertos. Si bien es cierto que el streaming tiene un lugar muy importante en el consumo de música actual, me parecía importante hacerle un guiño al público y decirle que viva un poco más la experiencia de los conciertos, darle su espacio”, cuenta.

Después del concierto en vivo, el disco estará disponible en plataformas digitales a partir del 22 de septiembre. Además, los seguidores tendrán la oportunidad de explorar las versiones acústicas de algunas de las canciones cuando el álbum sea lanzado en formato de CD y vinilo.

DATOS

Las entradas para el concierto se pueden adquirir en la web de Teleticket desde 90 soles.

El disco también cuenta con colaboraciones con artistas como Lorena Blume, el mexicano Jósean Log y la costarricense Berenice.