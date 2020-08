A principios del siglo XX, la radionovela jugaba con nuestra imaginación. No eran necesarias las imágenes ni las palabras escritas. Solo bastaba escuchar para poder volar y echar a andar nuestra mente con las historias.

Más de 70 años después, este formato audible vuelve a ver la luz en una sociedad marcada por el streaming y atiborrada por estímulos visuales e información. Se trata del proyecto Erotiqué – Relatos al Oído (una producción de Teatra - Globos al Viento), el cual explora a modo de espectáculo en vivo historias eróticas de manera similar a un viejo radioteatro.

El ciclo de relatos consta de seis historias que se presentarán de viernes a domingo a las 10 p.m., a través de la plataforma Zoom, hasta octubre. La primera de ellas es La hebilla del cinturón, escrita y dirigida por la dramaturga española Ángela Mesa, que se presentará hasta el 9 de agosto. La autora, quien radica en Lima desde hace cuatro años y medio, reveló a Perú21 los pormenores de su primera obra erótica, la cual aborda la historia de un narrador que es asaltado en plena lectura por la protagonista del mismo para testimoniar otro punto de vista sobre su vida sexual.

“Al día de hoy, todo lo erótico es un mundo muy íntimo y todavía con tapujos. Hablar del erotismo es desnudarnos con la palabra. Es un reto como mujer y como escritora y me parece necesario que, como sociedad, cada vez más nos apropiemos de nuestro cuerpo, que lo dialoguemos, que tengamos una sexualidad más sana sin tantos problemas”, sostiene la escritora.

RELATO LIBERADOR

Mesa pone énfasis en la palabra libertad personal al hablar de este relato. Y a eso, según ella, te conduce el erotismo y una sexualidad bien llevada.

“Creo que es importante reivindicar esa libertad en la que uno puede demostrar quién es y qué desea. Como escritora mujer, he sentido que mi voz no se ha escuchado solo por el hecho de ser mujer y tomar este tipo de riesgos en la escritura me empodera”, explica.

EL FORMATO

En La hebilla del cinturón el espectador solo escucha y abre su imaginación ante sugerentes sonidos y palabras. La obra está protagonizada por Amador Luna y Silvia Prieto, dos actores españoles, en un espectáculo de 20 minutos.

“Somos artistas escénicos y lo del Zoom tiene que ver con la cuarentena. Pero de no haber sido así, yo propondría armar un pequeño escenario y quizás vendar al público. Sería interesante. Algo como el teatro para ciegos que existe en algunos lugares actualmente”, apunta Mesa.

OTRAS HISTORIAS

Las otras cinco obras audibles se transmitirán vía Zoom como parte de este ciclo. Del 14 al 23 de agosto, se presentará Las cinco preguntas eróticas, escrita y dirigida por Ricardo Morante. Del 28 de agosto al 6 de setiembre es el turno de Autopsia de Herbert Corimanya.

Después, se presentará Justicias líquidas de Desly Angulo (del 11 al 20 de setiembre); luego viene Ana y Brisa, escrita por Christopher Cruzado y dirigida por Ángela Mesa (estrena el 25 de setiembre), y Respira y sigue, del dramaturgo César de María y dirigida por Daniel Zárate (estrena el 9 de octubre). Todas las obras están dirigidas a mayores de 18 años.

MÁS DATOS

Erotiqué - Relatos al Oído es un proyecto que explora un formato ya poco utilizado en el país, el de la radionovela o radioteatro. Esta es su primera temporada.

Las obras del ciclo se presentarán a las 10 p.m. vía Zoom hasta el 18 de octubre próximo. Este proyecto se realiza en alianza con las agrupaciones Elefanta de Papel y Creativos Oficial.

La hebilla del cinturón va de viernes a domingo hasta el 9 de agosto. Entrada: S/10 (por dispositivo). La compra está sujeta a verificación de edad.