Para la danza no existen límites ni imposibles. Ese es el mensaje que entrega en cada presentación Kinesfera Danza, un elenco de danza contemporánea que demuestra que las características físicas no importan cuando uno necesita expresarse a través del cuerpo.



El proyecto lo conforman bailarines con y sin discapacidades motoras, quienes participan de un espacio de apertura, donde prima el respeto por la diversidad y el intercambio de emociones.

Kinesfera Danza Kinesfera Danza ensaya en el Instituto de Cultura Italiano. (Renzo Salazar/ Perú21)

Así lo asegura Adrián Chuquipiondo, arquitecto y cabeza del elenco, que considera al proyecto como una herramienta para promover el acceso a las artes escénicas a diferentes tipos de corporalidades.

"La manera en la que abordamos el trabajo escénico no tiene que ver necesariamente con la potencia física o con las capacidades o destrezas, sino mas bien tiene que ver con el hecho de poder generar empatía", asegura.

Al intercambio de movimientos, se suman expresiones como silbidos, sonidos, palabras y miradas, elementos que potencian el lenguaje corporal de los integrantes.

La danza: un regalo y un derecho

Kinesfera Danza Rogger Cornejo transformó el accidente que tuvo en una oportunidad para admirar la belleza de la danza contemporánea. (Renzo Salazar / Perú21)

Uno de ellos es Rogger Cornejo, quien encontró en la danza una familia y una forma de vida. La silla de ruedas en la que se traslada desde que tiene 14 años no es impedimento para que al menos dos veces a las semanas se traslade a los ensayos. Tampoco el que solo pueda mover la cabeza, el cuello y uno de sus brazos.

"Es un regalo estar aquí. Kinesfera Danza es la familia que uno decide, es el grupo en el que deseas quedarte, ellos valoran tus posibilidades sin que pueda haber una crítica o cosas que te puedan negar. Es el derecho al arte y a la cultura. Cuando me hablaban de derechos fundamentales yo pensaba en educación, salud y trabajo. Pero también está el derecho al arte y a la cultura", asegura.

Kinesfera Danza Rogger se prepara junto a dos integrantes de Kinesfera para trasladarse al salón donde ensayan.

La historia de Giovanna Ángeles es bastante similar. La profesora de inicial encontró en Kinesfera Danza la posibilidad de expresarse con libertad y confianza, algo que le era difícil de lograr por el problema que tiene en las piernas.



"Yo he hecho siempre folcklore, marinera y festejo, pero ahí tienes que hacer los pasos exactos y hay algunos pasos que por mi problema en la rodilla no voy a poder hacer, siempre te queda algo de frustración. En cambio acá tratas de buscar caminos. Puedo hacer lo que él hace pero no con el mismo camino, sino con mi propio camino. Jamás pensé estar en esto, en la danza, en moverte a partir de tus posibilidades", asegura.



Giovana Ángeles Giovana Ángeles encontró en Kinesfera una oportunidad para ser libre. (Renzo Salazar)

Integran también el elenco Viviana Polack y Jean Pierre Yllescas, quienes durante las últimas semanas enfocan su trabajo en una nueva meta grupal: Conseguir los fondos suficientes para llevar el mensaje de Kinesfera Danza a Alemania.

Un viaje, un sueño

Kinesfera Danza ha sido invitada a representar al Perú en el festival EigenArtig 2018, un evento de compañías conformadas por personas con y sin discapacidades, que se realizará el mes de abril en Bremen, Alemania.



La obra que presentará la agrupación será '¿Y si el otro existe?', una puesta en escena inspirada en situaciones que nos atraviesan a todos como personas, sin tener en cuenta las limitaciones físicas.



Actualmente, el elenco se encuentra recaudando fondos para poder concretar la compra de pasajes y solventar la estadía de sus cinco intengrantes.

¿Cómo puedes ayudar a Kinesfera Danza?

1. Asistiendo a las funciones de '¿Y si el otro existe?' que la agrupación tiene programadas en el Microteatro de Barranco.

2. A través del taller de tres días que ofrecerán en el Instituto de Cultura Italiano para adolescentes y adultos.

3. Depositando al número de cuenta del elenco:

- BCP 194 -39626344-0-08

- CCI 02-194-139626344-0-08-94