Killing Joke: Una vanguardia salvaje

Las canciones de Killing Joke suenan como una amenaza. Por la voz visceral, por el ritmo frenético y por las guitarras recargadas y disonantes. La banda fundamental de los 80 celebra sus 40 años de carrera con la gira mundial Laugh at your Peril y este sábado llega a Lima.

Su trayectoria se inicia en Londres en 1978 con un postpunk marcado por la experimentación. Su sonido ha transitado, a lo largo de 15 discos, del melancólico new wave y el rock gótico a la música industrial, el dub, el progresivo y el metal manteniendo un espíritu punk. Es considerada una de las bandas más vanguardistas de la última parte del siglo XX.

LEGADO VIGENTE

La Broma Asesina ha influido, entre otras, a bandas como Nine Inch Nails, Soundgarden, Foo Fighters y Metallica. Las dos últimas celebran su legado interpretando sus canciones en 'Absolute Respect: A Tribute to Killing Joke' (2010). Incluso, la deuda de Nirvana a su singular sonido se tradujo en una demanda de plagio: “Come As You Are” del grupo de Kurt Cobain copia el riff de “Eighties”.

Llegan con su formación original, comandados por un impredecible Jaz Coleman, formado en música clásica y cultor del ocultismo, pasión que ha transformado en letras esotéricas. Incluso, tras una de sus extrañas visiones, viajó a las Líneas de Nasca y experimentó días de vida semiprimitiva a fin de alcanzar una revelación en un ritual ancestral. En escena, performa un personaje delirante y feroz. Killing Joke es una bestia perfecta.

La gira ratifica su vigencia con soldouts en distintas ciudades del mundo y reseñas como la de la revista Rolling Stone. Ante un auditorio que escuchó sus canciones en locales underground en los 80, dejarán composiciones contestatarias y misteriosas, nacidas en la desesperanza de la Inglaterra de fines de los 70, que unen la espiritualidad y la violencia primitiva. El nombre de la banda, ha indicado Coleman, alude a la risa que supera todos los miedos. Música para un mundo que se derrumba.

Dato:

Tocarán en Zentro Convenciones (Av. Bolivia 266, Cercado de Lima). 9:00 p.m. Fuzzpass. S/180 hasta el 28 de setiembre. S/200 el día del concierto.

'Killing Joke' (1980), álbum debut. 'Killing Joke' (1980), álbum debut. Difusión

'Night Time' (1985), el más exitoso álbum de la banda. 'Night Time' (1985), el más exitoso álbum de la banda. Difusión