Kiko Lunardon: “La inteligencia artificial nos puede hacer mejores humanos”

Después de saludarlo, la primera pregunta que le hago —con inocencia e ignorancia— es si llegará el momento en que la inteligencia artificial (IA) pueda hacerle un retrato fiel sin usar una cámara. “Sí”, me dice, pero es un sí que entrelíneas dice: “Claro, ya lo hice”.

Se sienta y me muestra la carpeta donde tiene alojadas las imágenes que la IA hizo de él según sus propias coordenadas. Una de ellas ilustra esta entrevista. En otra carpeta tiene videos, uno de ellos es el que confeccionó para Perú21: Que no te vendan gato por liebre, una parodia navideña que tiene como mensaje final que “cuando algo falso parezca idéntico, quédate con el periodismo auténtico”. Pieza audiovisual que la pueden apreciar en nuestras plataformas digitales.

Kiko Lunardon es publicista, economista y director de cine publicitario. Desde 2022 explora y aplica la inteligencia artificial generativa en la publicidad y el storytelling audiovisual. “Siempre el humano será importante y necesario, pero con la IA ya una persona podrá hacer el trabajo de diez”, me dice desde la sala de su departamento. En una mano lleva la taza de café y en la otra la laptop, que apoya sobre un libro que tiene el rostro de Elon Musk.

En tu descripción, en Internet, dice que eres “economista, editor, productor, gestor cultural y director. Una fusión brasileño-ítalo-perucha”. Diez en uno, casi la inteligencia artificial…

(Risas). Claro, la inteligencia artificial es experta en todo lo que tú quieras.

¿Que sea experta en todo es lo que da miedo?

El primer impacto es el miedo. ¿Qué va a pasar? Hay un montón de cosas donde la máquina puede ser más eficiente que tú. La IA es capaz de construirse un cuerpo y hacer el mejor diseño. Ya es posible imaginar un futuro con muchas máquinas. Aparece la civilización de las máquinas que ya son capaces de razonar, ya son capaces de crear, pero comandadas por nosotros... Es más, Trump ya ordenó un proyecto sobre IA. Quiere que Estados Unidos, por una cuestión de geopolítica, asuma la IA como una política de Estado. La IA es muy accesible, muy fácil, está al alcance de todo el mundo. No hay que llevar un curso, es simplemente cómo interactúas con ella.

El gran miedo, como en la ciencia ficción, es que las máquinas terminen dominando al hombre. ¿Eso puede pasar?

Estamos construyendo esa historia; estamos en el momento de que suceda eso o todo lo contrario. Depende de cómo usemos la IA. Deberíamos usarla no para reemplazarnos, sino para crear.

¿Debe haber una ética para la IA?

Sí. Uno de los pioneros en IA, cuando vendió su primer sistema, puso una cláusula, que no puede ser usado para la guerra. Hay propósitos grandes, pero yo creo más en los propósitos pequeños, que cada uno pueda hacer mejor su vida y su trabajo. Lo que tiene la IA es que te hace productivo: cosas que antes tardabas mucho en hacer, lo puedes hacer en segundos. Hay una persona que dice que, entre dos extremos, la verdad está al centro: yo creo que ni pasará el fin del mundo donde las máquinas dominen al hombre, ni habrá un mundo maravilloso donde nosotros vivimos sin hacer nada y los robots nos atienden.

¿Qué es lo próximo que tendría que pasar con la IA?

Empezarán a salir cosas de más acceso al público. Se viene muy fuerte la generación de imágenes, que cada vez será más potente. Y está el tema de automatización, que tendrá consecuencias muy fuertes con relación al empleo. Ya se está logrando automatizar todo de manera muy fácil en una empresa que tenía muchos procesos y necesitaba muchas personas. Hay una frase muy popular en el medio de la IA que dice que ahorita la IA no te quitará tu trabajo, te quitará tu trabajo una persona que maneje bien la IA.

¿Qué te gustaría que pase con IA?

(Se queda en silencio)… Es una pregunta para pensarla bien, porque de ahí pueden surgir ideas para negocios, nuevas plataformas… Estamos en un momento como fue el inicio del Internet; entonces, la gente se inventó usos que no existían. Es el momento de decir qué es lo que quieres que suceda con la IA.

¿Vivir más?

Es otra parte de la IA que tiene que ver con la biotecnología. Creo que más importante es la sostenibilidad: que encontremos maneras de cómo la IA puede contribuir de una manera significativa para todos los temas de sostenibilidad. Ahora mismo, la IA está consumiendo demasiada energía por todas las máquinas de IA. Es un momento en el que las personas deberían estar enfocadas en qué hacer de una manera productiva y buena con IA. No tengo temor, tengo una buena expectativa. El mundo está cambiando y va a cambiar de una manera brutal, y tengo que ver cómo me voy a adecuar a ese momento.

¿La IA podría ayudar a enfrentar la corrupción?

Totalmente. A medida que puedas automatizar (y eso sí no me daría pena que suceda: quitarle trabajo a los políticos quizás sí sería bueno), que puedas reducir la burocracia del Estado… Por ejemplo, la justicia que suele tardar, con IA se podrían leer miles y miles de procesos en pocos segundos y tomar determinadas decisiones, y dejarle al ser humano la parte más subjetiva. Se pierde mucho tiempo en la burocracia del Estado con cosas que realmente no suman y no deberían estar en manos de los humanos, porque ahí justamente entra mucho de la corrupción. El tráfico también; que los autos sean autónomos, serían mucho más racionales. Si todos los carros son autónomos, todos obedecerían a la lógica racional, no emocional.

¿La inseguridad?

Ahí tendríamos que pensar en Robocop (risas)… Quizás podría ser a través del reconocimiento facial, a través de las cámaras que ya existen en la ciudad...

¿La IA podría ser una mejor ‘persona’?

No debería ser un tema de enfrentamiento humano versus máquina. Sí creo que la inteligencia artificial nos puede hacer mejores humanos porque nos puede permitir tener más tiempo para hacer las cosas que son humanas realmente: ser feliz, tratar de estar más tiempo con las cosas que te hacen vibrar, con las cosas que quieres crear, con lo que quieres hacer de tu vida…

¿Por qué estudiaste Economía?

En la primera universidad que fui estudié Computación en 1997. Me quedé un año y dije: “No, muy matemático”, a pesar de que me gusta mucho la matemática. Quería algo más social. Pasé a Economía. Todo lo que tiene que ver con la macroeconomía me gustó mucho. Después de un tiempo trabajando como economista, me empezó a interesar la historia y las historias, y me metí al mundo del cine. Me fui a Madrid a estudiar cine y entré al mundo de la publicidad, donde hay que contar historias, y me enamoré de la publicidad bien contada.

Autoficha:

-“Soy Francisco Lunardon, nací en Brasil, en la ciudad de Curitiba. De Brasil me fui a España y de Europa vine al Perú, y aquí hice mi familia, mi hijo nació acá y ya construí mi vida acá. Tengo 48 años. Actualmente, soy director de publicidad”.

-“Estoy montando una empresa que está enfocada en storytelling para publicidad con inteligencia artificial. Esta empresa es diferente: yo creo que sería la primera dedicada íntegramente a trabajar con IA en el medio publicitario del Perú”.

-“Estoy en un proyecto de IA con Brasil, que está por salir. Hay bastante interés, pero hay muchos clientes en publicidad que todavía tienen temores a hacer algo con IA. Ahora tenemos la posibilidad de crear cosas que antes eran complicadas de hacer”.

