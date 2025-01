Kiana Maggiolo: "En el Perú somos contadores de historias"

Una típica pregunta de fin de año dio origen a una ambiciosa idea. “¿Dónde pasaste las fiestas?”.

Kiana respondió desde el otro lado del mundo: en Phuket, una isla situada al sur de Tailandia, uno de los mayores destinos turísticos de ese país, en una Navidad tropical, un fin de año sobre los 30 grados.

Inmediatamente, surgió la paradoja: qué raro y qué normal pasar la Navidad en el calor cuando en el norte las películas de Hollywood nos muestran las fiestas en medio de la nieve y el frío de Nueva York.

Como respuesta a esa normalidad, nació Navidad Sur, que busca reinventar el concepto cultural de la Navidad para adecuarlo a las identidades del hemisferio sur. El primer fruto de este proyecto es el libro de literatura infantil Los dos Claus, de María Fe Castro Rey, publicado bajo el sello Penguin Kids, obra que será llevada al cine. Texto que propone que Santa Claus tiene un hermano gemelo, Tayta Claus, historia que tiene a Machu Picchu como escenario y a los mukis en lugar de duendes y a alpacas en vez de renos. Kiana Maggiolo codirige la visión creativa y empresarial-estratégica en Navidad Sur.

Es una peruana que nació en Estados Unidos y vive en Tailandia, pero asegura: “Me gustan los proyectos que nazcan desde el Perú, porque tenemos bastante potencial”.

¿Por qué crear Navidad Sur?

La Navidad en el norte está bien posicionada en el mundo; es decir, temas como la nieve, el pino y todo lo relacionado al frío. Entonces, lo que quisimos es empezar a contar una historia que realce un poco las historias en el calor, la Navidad en el sur; y no me refiero solo al Perú, sino a todo el hemisferio sur, que puede ser gran parte de Latinoamérica, Brasil, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

Hay un sentido de reivindicación.

Yo creo que sí, reivindicar las costumbres más nuestras. La Navidad es de todos, pero sobre todo de los niños; entonces, la idea es que ellos se sientan un poco más identificados. Por ejemplo, yo tengo dos hijos pequeños y he vivido siempre en el calor, y ellos no han visto nunca la nieve, entonces es algo completamente ajeno. Me parece importante que, cuando contemos las historias de Navidad, no necesariamente todas tienen que estar enmarcadas dentro del simbolismo del norte, porque muchas familias no viven la Navidad de esa forma. Hay una voluntad por descubrir otras costumbres que son igual de importantes que las del norte, que son auténticas.

¿Qué potencial tiene el Perú para contar historias auténticas?

El potencial es enorme. Para el libro Los dos Claus hemos aprovechado la maravilla del mundo que tenemos: Machu Picchu. La insertamos en la historia porque esta transcurre en Aguas Calientes. Por la mística que tiene, nos pareció simpático ponerla al centro de la historia. El Perú podría convertirse, quizás en 5, 15 años, en generador de la magia de la Navidad para el mundo. Es un proyecto con ánimo global, pero que empieza desde el Perú. Y en general, en el Perú somos contadores de historias. Hoy en día le pasa a la gastronomía.

Por cierto, en Tailandia, donde vives, ¿cómo se reciben las fiestas?

En los centros comerciales vas a ver decoraciones con nieve falsa, pese al calor que hace. Obviamente, encontrarás grandes pinos; muchas tradiciones del norte en el sur. Ahora, el tema religioso es superamplio: hay menos cristianos o católicos, la tradición más importante es el budismo. Y no celebran Navidad tan fuerte como nosotros, no hay mucho panetón, los más tradicionales no esperan las 12.

¿Crees que estas tradiciones puedan ser complementadas con tradiciones propias del sur?

Habría que preguntarnos cómo es la Navidad en el sur. No queremos imponer una nueva serie de símbolos, sino que se trata de descubrir cuáles son las costumbres o símbolos que ya existen y que probablemente se han entremezclado con las tradiciones del norte. Ahora, en realidad, las celebraciones son bastante heterogéneas. Yo he pasado Navidad en Italia, porque mi esposo es italiano, y la tradición es comer un plato que se llama tortellini in brodo, que es una pasta en sopa. El panetón cambia de sabores dependiendo de dónde estás. En Alemania toman vino caliente. Y nos encantaría que exista una identidad propia en el sur, algo que nos una.

¿Este deseo de identidad capaz que se puede trasladar a otro tipo de celebraciones importadas, como Halloween, por ejemplo?

Este proyecto está centrado en Navidad, pero sí hemos pensado en esa posibilidad. Es interesante mirar con un ojo diferente las tradiciones que están muy arraigadas. Me parece que es un ejercicio interesante.

Ahora, en cuanto a ‘Los dos Claus’, entiendo que ya piensan llevarlo al cine, incluso con Frida Torresblanco, productora de ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro.

Correcto. Hemos firmado un acuerdo de coproducción con la productora Hangtime International Picture, que está fundada por un canadiense y Frida. Ese proyecto está encaminado. Estamos en la etapa de la atracción del talento. Queremos contar con un director del filme que sea del sur, de Argentina, Australia o Nueva Zelanda, pero, claro, no es tan fácil. Y luego de eso ya buscar a los actores.

¿No crees que cada vez se instala más la sensación de que ya no se celebran las fiestas como antes?

Quizás lo sentí hace unos años, pero creo que la magia de la Navidad está muy conectada con los niños. La emoción de la Navidad la vives a través de los niños. Tengo 34 años y soy mamá desde los 30; entonces, me pasó que en mis veintes sentí que el espíritu navideño se me apagó un poco, pero a raíz de mis hijos he vuelto a sentir ese espíritu. Creo que es bonito revivir la Navidad a través de tus hijos: creer en el Papá Noel, los regalos, la leche con la galletita. Y todo eso ahora sí lo siento, y repotenciado, por mis hijos.

¿Qué tendría que pasar con el proyecto en este 2025 que empieza?

Penguin Random House, editorial que publicó Los dos Claus, ha hecho una gran apuesta por el proyecto. Y este año, al parecer, vamos a salir en varios países de Latinoamérica, dado el éxito de ventas en el mercado peruano. Será muy interesante ver esta historia salir de las fronteras del Perú y entrar a Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, etcétera. Queremos ver la demanda por una historia diferente. Y lo otro es avanzar con el proyecto de la película y levantar los fondos para financiarla. Además, Navidad Sur tiene un gran impacto social: el 100% de las regalías de Los dos Claus se ha donado a una fundación que se llama Make-A-Wish, que se encarga de cumplir deseos a niños que tienen enfermedades graves. Y para 2025 tenemos proyectos de impacto social muy bonitos: nos gustaría que Los dos Claus sea traducido a lenguas originarias: a quechua, aimara, shipibo. Estamos buscando alianzas y creo que será muy especial.

Autoficha:

-“Soy Kiana Maggiolo Cook. Tengo 34 años. Nací en Miami, Florida, Estados Unidos. Mi padre estaba trabajando por allá y por eso nací ahí. A los seis años vine al Perú. Mi primera Navidad fue allá, pero no en la nieve, sino en medio del calor de Miami”.

-“La mayor parte de mi adultez la he vivido en el Perú. Estudié en la Universidad Católica, trabajé muchos años en Lima. Pero luego me fui al extranjero a hacer una maestría y conocí a quien es mi esposo, entonces ya me quedé en el extranjero”.

-“Estudié Derecho, lo ejercí y luego me interesé más por los negocios. Hice una maestría en Negocios, pero siempre uso el Derecho. En Singapur tengo una empresa de software legal. Quiero profundizar mis conocimientos en la escritura, me gusta”.

