Acaba de cumplir 52 años. Y no sabe en qué momento sucedió. “Estoy igualita que siempre. No me siento señora ni me visto como señora ni hago cosas de señora”, remarca Katia Condos. Desde el presente se enfrenta a su pasado, cuando aspiraba a la perfección femenina. Su modelo de mujer era la que escuchaba al otro siempre, la que contenía, la que pretendía ser querida por todos, que buscaba complacer a todos, que censuraba su carácter fuerte por ser poco femenino.

Hoy dice lo que piensa. “Me quiere la gente que me importa que me quiera. Estoy en el discurso ‘quiérete como eres’ desde hace un montón de tiempo”, asevera. Parte de ese discurso será Jamás perfectas, nuevo programa de TV conducido por Gisela Ponce de León, Mera de la Rosa y Katia. Abordarán su propia experiencia, historias y puntos de vista sobre la mujer actual. El estreno es este lunes 8. Va los lunes y miércoles, a las 9 p.m., por Movistar Plus (canal 6 y 706 de Movistar TV) y Movistar Play.

“Me cuesta un montón aceptar la situación de aislamiento por la pandemia”, me dice al otro lado del teléfono. Extraña su independencia, salir a trabajar, encontrarse con sus colegas. “No sabes la cantidad de veces que me he quejado de que un domingo tenía que ir al teatro. La próxima vez que vaya al teatro un domingo, lloraré de la felicidad”, agrega y se le hace un nudo en la garganta.

-¿Por qué eras complaciente?

Era insegura. Tiene que ver mucho con la edad, con el ir creciendo. De alguna forma, todos somos objeto de esta presión de grupo: de querer encajar y agradar, unos más que otros. Y si vienes de un hogar un poco disfuncional, se puede acrecentar un poco la inseguridad.

-¿Ese era tu caso?

No voy a entrar en detalles porque me parece muy privada tu pregunta (ríe).

-¿En qué momento quiebras esa inseguridad?

A los 22, 23 años. Muchas decisiones que estaba tomando respecto a la pareja que elegía no eran decisiones muy buenas. No me estaba escuchando. Entonces, me detuve a pensar para saber qué es lo que quiero. Me ayudó mucho la actuación, que me dio más seguridad, lo que hizo que me cuestione otras cosas. A partir de ahí decidí trabajar en mí misma, y es un trabajo que no acaba nunca. Hice terapia un montón de años, buscaba ayuda, ya sea con un terapeuta o con amigas o con gente que ha vivido más que yo. No hay que tener miedo a siempre estar observándose y tratando de estar mejor.

-¿Es cierto que quisiste ser monja?

Iba a misa todos los domingos, me sentaba en primera fila. Cantaba todas las canciones. En la época de la primera comunión se cruzó por mi cabeza: “Qué lindo sería”, pero me duró dos segundos, porque estaba bastante más interesada en los hombres.

-¿Y la actuación llegó por casualidad o la buscaste?

Llegó por casualidad, pero de chica cuando veía películas o mi mamá me llevaba al teatro a ver las obras de Cattone con Regina Alcóver. Me quedaba fantaseando horas, me sentía transportada a un mundo mágico. Cuando veía una película, imaginaba que yo era parte de ella. Pero no lo veía como algo concreto, nadie de mi familia se dedicaba a eso. En el entorno en que me movía, casi no había artistas.

-¿En qué eres perfecta?

En nada. En la imperfección.

-En todo caso, ¿para qué eres buena?

Soy buena amiga. Creo que soy buena madre, aunque con un montón de errores. Soy profesional, chancona, me lo tomo muy en serio. Buena esposa. Pero todo con muchos defectos.

-Porque siempre estamos buscando la perfección.

Busco sentirme bien. Pero ni siquiera intento tratar de ser perfecta, porque es una tarea perdida, la perfección no existe. Tampoco se trata de decir “¡Así soy, piña!”. Un defecto tuyo puede afectar al resto; entonces, uno tiene que hacerse cargo y tratar de solucionarlo.

-¿Cuáles son tus defectos?

Soy controladora. Con Federico Salazar (su esposo) no soy celosa ni controladora, no va por ahí. Si las cosas no son como a mí me gustan, no está bien. Pero claramente eso está mal.

-Ahí estás buscando la perfección, Katia.

Las cosas deben estar en el sitio que a mí me den seguridad.

-¿La actuación no es una forma de perfección?

Qué bonito sería. En el teatro nunca tienes una función igual a otra. Y hay funciones en que puedes estar súper conectada y te sale todo increíble; y de pronto, hay funciones que vas con todas las ganas y no te liga. Pero eso lo hace chévere, está vivo. Si fuera perfecto, sería aburridísimo.

-¿Cómo se recuperará el teatro de esta crisis?

Me haces la pregunta y se me hace un nudo en la garganta. No tengo idea de qué pasará. El arte siempre se reinventa, no se acaba, nos hace humanos, es el reflejo de la sociedad. No sé si durante un tiempo se tendrá que hacer en espacios abiertos.

-Siento que Jamás perfectas es también como un grito, una declaración de principios.

A veces las mujeres nos ponemos mucha presión sobre nosotras mismas, que tenemos que hacer las cosas de una manera particular, tenemos que ser buenas madres, buenas esposas, que siempre tenemos que contener, ser pacientes. Hay un montón de virtudes que vienen asociadas al ser femenina, pero que son imposibles de cumplir. Jamás perfectas tiene que ver con decir: ¡eso que eres está bien!

-¿Quién quieres ser?

Me provoca trabajar con la verdad, con la honestidad, por más brutal que sea. Estoy con muchas ganas de llevar mensajes de tolerancia, de respeto, de dejar de jodernos; a veces estamos mirando en qué se equivoca el otro. Nos enfocamos más en lo que nos diferencia y no en lo que nos hace iguales. Seamos amables unos con los otros.

AUTOFICHA:

- “Soy Regina Katia Elsa Condos Seoane. Nací en Lima, el 15 de mayo del 68. Estuve un par de años en la Universidad de Lima y en paralelo estudiaba Actuación, que fue ganando y me salí de la universidad. En casa se preocuparon un montón, hasta que vieron que era en serio”.

- “La época de las novelas de Iguana la recuerdo con especial afecto, porque eran mis primeras novelas. Fue muy bonita esa época. En BBQ también la pasé muy bien y en Carita de atún. De las películas, está Locos de amor 3, que se quedó en pleno éxito cuando llegó la pandemia”.

- “Locos de amor 3 la pueden ver en la plataforma Netzun. La temporada pasada de Las Lolas se grabó en alta calidad y con varias cámaras, y en un par de semanas se subirá a la plataforma Joinnus. Y con Jamás perfectas estoy súper agradecida de tener trabajo. Hace tiempo quería trabajar en cable”.

