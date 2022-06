Katherine Vildoso, mejor conocida como ‘Ekate’, ha logrado abrirse paso en la industria de los videojuegos de nuestro país y hoy ya es un nombre propio. No ha sido para nada fácil. A pesar de sus destrezas y habilidades, no fue ajena a los prejuicios que todavía sobreviven en la sociedad.

Sin embargo, el amor por los videojuegos y el dibujo –sentimientos que nacieron desde que era una niña– le sirvió de combustible para convertirse en una de las más reconocidas artistas conceptuales de una industria que en nuestro país, pese a las adversidades, se encuentra en constante crecimiento.

Ahora, como coordinadora de la carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos en Toulouse Lautrec, procura que sus alumnos encuentren un camino propio y, con las herramientas necesarias, consigan vencer a sus respectivos ‘jefes finales’.

¿Cómo nace tu interés por los videojuegos?

Yo empecé jugando Doom (videojuego de disparo en primera persona) con mi papá, contrario a lo que cualquier otra persona podría jugar cuando se tienen cinco años o menos. Y fue a través de la interacción con mi papá que se volvió una tradición hasta mis 15 años. Independientemente de que el juego fuera violento, poder tener esa calidez de tener algo que jugar con mi papá fue lo que a mí siempre me llenó de alegría.

Y ahora trabajas en esta industria. ¿Por qué continuar en el camino de los videojuegos?

A mí me parece que los videojuegos, más que un medio de entretenimiento, son una herramienta. Tienes una poderosa herramienta de interacción constante con el jugador. Esa capacidad incluso te permite tratar a personas a nivel médico, como ya se está implementando en algunos lugares.

¿Cuál es el trabajo de una artista conceptual de videojuegos?

Es la persona que da las soluciones visuales en las diferentes etapas del desarrollo de un videojuego. Usualmente se dice que es la persona que diseña a los personajes, los entornos, los enemigos. Nuestro trabajo es hacer la narrativa visual, es hacer esa adaptación.

“Yo he crecido jugando videojuegos y tengo una imagen muy linda de ellos. Sin embargo, cuando compartía con otras personas, el hecho de sustentar quién eres o porqué dices que sabes lo que sabes es muy cansado. Con los hombres no ocurre esto”.

¿Te imaginabas como parte de esta industria?

Yo originalmente iba a ser ilustradora porque me gustaba dibujar. Hubo una época en la que, incluso, postulé a medicina en una universidad y pasé, pero no podía pagar la carrera, entonces me dije: “Bueno, ¿en qué otra cosa soy buena aparte de ser investigativa y necia? Pues en dibujar”, entonces terminé dedicándome a estudiar dirección y diseño gráfico. En el proceso de aprender ilustración y aceptar comisiones me encontré con esta área de arte conceptual que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces dije: “Oh, esto me gusta, esto me llena, yo quiero ir por este camino”.

¿Se desarrollan videojuegos aquí en Perú?

De hecho, se hace mucho más de lo que la gente cree, pero no se vende para el mercado peruano. Es un secreto a voces que en el mercado peruano cuando tú ofreces algo nacional dicen: “¡Oh no, es peruano!” (risas). Yo siempre hablo con mis alumnos sobre la posibilidad de tener un acervo cultural grande y bonito y si lo quieres trabajar, buenazo. Pero también les digo que no lo apunten a Perú porque cada vez que en el mercado interno ven algo de cultura peruana, no quieren interactuar con ello, lamentablemente.

Entonces sí se desarrollan, pero no para el mercado peruano.

Efectivamente. Por ejemplo, a mí me encanta la mitología peruana pero no hay suficientes medios de donde aprender de ella. Por eso Tunche (videojuego desarrollado en el Perú) a mí me encantó, la idea es maravillosa, pero igualmente sigo notando un poco de ese rechazo y ahí te das cuenta de cuán grande es esta pared.

¿Qué crees que le falta a la industria peruana?

No le falta tanto a nivel de conocimiento. Faltan especializaciones, sí. Ahora solo es cuestión de que nosotros queramos saltar a ese mercado. Por otra parte, comprender esto del comportamiento, si tu quieres desarrollar cosas de Perú, apunta a un público que le interese y por más triste que suene, todavía nuestro mercado local no está preparado para hablar de juegos independientes. Todavía siguen preguntando por qué no hacemos ‘triples A’ (videojuegos desarrollados por grandes compañías y con altos presupuestos).

“Cuando juegas videojuegos, todas las mujeres que ves en los títulos no necesariamente se ven como en la vida real. Es un personaje que no tiene nada que ver contigo. Entonces te sientes excluida en un nivel subliminal”.

¿Cómo has lidiado con el machismo en este ambiente?

Dentro de la industria me he topado con muchas personas que, por más que yo investigara y diera mi opinión, me decían que no sabía de esto. Muchas veces me dijeron: “Te ves bonita, mejor tú habla con el cliente” o me querían en recepción. También me he topado, tristemente, con acoso y es la razón por la que me uní a FemDevs. Tener a alguien a quien contarle lo sucedido y que te entiendan, fue un respiro. Yo no quisiera pensar que es un problema mi género, pero en ciertas situaciones sí lo es.

¿Y en la comunidad gamer?

A mí me ha costado la comunidad que he construido porque desde que empecé a crear contenido siempre me topé con este problema de “es mujer, quiere atención” o “tienes redes sociales, has de tener pack, dónde está tu pack, cuánto cuesta”. Entonces, tú te topas con esta pared que te obliga a siempre tener que sustentarte. No solo pasa en videojuegos, pasa también en tecnología.

Se tiene un prejuicio sobre los videojuegos, ¿cómo podemos cambiarlo?

Entra de la mano de querer escuchar, de querer aprender, de querer valorar lo que tenemos. Me acuerdo que cuando viajé a Argentina en 2019, hubo un caso de un tiroteo y en la televisión decían que los videojuegos eran los culpables, que el autor del tiroteo jugaba Fortnite (videojuego de disparos) y mi abuelo estaba conmigo y me decía: “Ves lo peligrosos que son los jueguitos, no puedes andar haciendo esto”. Si nosotros dejamos que los medios se refieran así de los videojuegos, obviamente vamos a tener a las generaciones previas con el rechazo más grande del mundo. Si vas con amabilidad, tú puedes llegar más fácilmente a la gente.

AUTOFICHA

“Soy Katherine Vildoso, aunque me conocen en redes como ‘Ekate’. Soy artista conceptual de videojuegos, coordinadora de la carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos en el instituto Toulouse Lautrec, PR para IGDA Perú y FemDevs Perú y directora de arte de mi propia agencia Dart Digital Agency ”.

