Caminando por Pisaq, a 30 kilómetros de la ciudad del Cusco, la escritora peruana Karina Pacheco Medrano recibe mi llamada. Mientras me habla de la importancia del reconocimiento que recibió en el Encuentro de Escritoras Peruanas del ICPNA, el sábado pasado, escucho sutilmente al viento que parece envolver sus palabras. Karina cuenta que ese homenaje ha sido un gran aliento a su trabajo, pues reconoce la ardua labor de su obra y el valor de las mujeres en la literatura. “Las mujeres hacemos gran literatura como los grandes autores varones, pero el lector debe superar el prejuicio de que los hombres hacen mejor política, economía o temas ligados a lo social”, detalla.

Entre los 13 y 14 años estaba convencida de que temas de su interés, como la diversidad cultural, la mitología y la historia, la llevarían a ver al ser humano desde lo más profundo de su ser hasta su comportamiento con la sociedad. Por ello, decidió estudiar Antropología; además, porque en aquella época en el Cusco no había carrera de Literatura. No obstante, la escritura siempre estuvo presente. “Yo me imaginaba como escritora, incluso mientras estudiaba Antropología imaginaba en algún momento escribir literatura y desenvolverme como escritora. La literatura desde muy niña siempre ha sido para mí como un campo de vuelo y es un delirio, una belleza poder comunicar a través de mis libros”, comenta.

Por el Perú

Su primera novela, La voluntad del molle (2006), aborda la discriminación, los complejos sociales y los secretos familiares. “En mis textos hay temas que competen a todo el Perú. El abuso del poder, la violencia política y las historias regionales son una trama recurrente en toda mi narrativa porque son desencadenantes de muchas tragedias en términos íntimos y colectivos”, afirma.

Escribir desde el Cusco le ha permitido hablar con más detalle sobre los contrastes y abismos que hay entre el mundo urbano y rural.

Su último texto, El año del viento, publicado a finales de 2021 y presentado en la Feria Internacional del libro de Cusco 2022, nos transporta a la época del terrorismo en los Andes. Es una novela en la que los personajes van descubriendo secretos familiares. Asegura que se ha “volcado completamente en su elaboración”.

Su última novela, 'El año del viento', se presentó ayer en la FIL de Cusco.

DATOS:

-Karina Pacheco ha escrito 11 textos literarios: siete novelas y cuatro libros de cuentos.

-Sus referentes literarios son las peruanas Clorinda Matto de Turner y Magda Portal. También la escritora polaca Olga Tokarczuk y otras más.