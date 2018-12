Karím Chaman: "Decoras tu casa para transmitir sensaciones”

Le gusta trabajar. En el colegio, a sus 14 años, daba clases de alemán y de baile. En la universidad vendió empanadas, cantó en un grupo criollo y trabajó haciendo jingles. Ella lo llama “espíritu emprendedor”.

No teme empezar de cero. Ha pasado por todo y sus palabras tienen esa fortaleza que la experiencia otorga. Apasionada y locuaz, Karím Chaman soñó con ser cantante y lo logró, pero pudo más la Arquitectura y el diseño de interiores. Y hoy es una exitosa empresaria.

Llegó a cantar con Los Nosequien y Los Nosecuantos, hizo coros a Gian Marco y arreglos vocales para Diego Bertie. Cuando está frente a un cliente, se siente como en un concierto. “¡Yo soy artista!”, me dice emocionada desde su fastuosa oficina.



Eres familia de la soprano Yma Sumac. ¿Cómo así?

La familia de mi abuela por parte de mi papá son primos de Yma Sumac. En su momento fue un escándalo, porque ser cantante era ser cualquier cosa.

¿En algún momento quisiste ser como ella?

Yo soy mezzo-soprano y a mi padre le dije que quería estudiar en EE.UU. y ser artista, pero me dijo que no, que estaba loca. Me sentí frustrada. Él es economista, administrador y contador público. Un cerebrito. Pero canta espectacular, casi tenor.

¿Han cantado juntos?

Nunca. Qué buena idea. Podría hacer un tema con él y con mi hijo, que también canta. Aunque él quiere ser productor musical y le gustan los negocios. Pero retomando lo de la Arquitectura, mi papi quería que estudie una carrera. Era el año 87. Yo estaba en la encrucijada de no saber qué hacer. Pensé en estudiar algo ligado al diseño, al arte. Y opté por Arquitectura, porque además siempre he estado rodeada del buen gusto de mis padres. Y mi abuela fue diseñadora de modas.

¿Ella fue tu gran influencia?

Sí. Falleció este año y no sabes la pena que he tenido. Ella me decía “mándate”, “lánzate”, “ten un sello propio”, “tú tienes la música adentro”, “vas a proponer cosas diferentes”. Ella era española-catalana y mi mamá es chilena. Al fin y al cabo soy empresaria, aunque no soy de las mejores.

¿Por qué dices eso?

Porque hay gente mucho más brillante para manejar empresas. Porque soy artista pues.

¿Te sientes ante todo artista?

Totalmente. La Arquitectura y el diseño de interiores son artes, donde hay que escuchar mucho al cliente.

¿Diseñar interiores es como pintar un lienzo o crear una canción?

Es ponerle música, color, producción, efectos. Como un concierto.

Una anécdota de tu fugaz carrera musical es que el papá del cantante mexicano Emmanuel te quiso llevar a Miami para desde allá lanzar tu carrera como artista.

La mamá de mi ex esposo tenía una amistad muy fuerte con Emmanuel y Raúl Acha, su papá. Entonces, ella me recomendó con Acha. Y tras revisar mi carpeta, Raúl me llamó y me hizo la propuesta. “Tienes un talento desperdiciado”, me dijo. Me propuso ser mi mánager y darme todo en Miami. Se me salió el corazón. Me dio una semana para pensarlo. Y pensé en mi abuela, en mis perros, en mis padres y también en los conciertos que hice con Los Nosequien y Los Nosecuantos, y cómo era la vida nocturna, el sacrificio. Entonces, dije no.

Ahí le pusiste fin a tu posible carrera musical. ¿Te arrepientes de esa decisión?

Para nada. Me gusta lo que hago. La Arquitectura y el diseño de interiores me empezó a gustar.



¿Qué te da este mundo?

Soy una persona bien desenvuelta y cuando estoy con el cliente, llego a tener un lazo de amistad, de confianza que quizá no lo tienen muchas personas. Sé vender mi trabajo y estoy segura de lo que hago.

Ya tienes en la vena esta cuestión de la puesta en escena, de transmitir tus emociones en una conversación.

Eso me ha ayudado bastante.



Y todo el tiempo estamos, de alguna manera, sobre un escenario.

¡Ahora más que nunca!

Desde afuera quizá se ve el mundo del diseño de interiores como algo frívolo, de ciertas élites, solo para las personas que tienen plata.

A mí me tocó empezar en una época complicada. Hoy la gente sabe que necesita a alguien que la asesore. Hay quienes prefieren comprarse un carro de 95 mil dólares que tener una sala bien puesta o su dormitorio precioso.

¿Tú qué prefieres?

Me hace más feliz entrar a mi dormitorio, que esté precioso, bien diseñado.



¿Y por qué eso no sería una frivolidad?

Porque es un estilo de vida. Es donde todos los días me voy a acostar. Es psicológico también. Con recursos o sin ellos, puedes mejorar el espacio donde vives.

Tener una casa bien arreglada es vivir mejor.

Sí. La parte visual, el confort son importantísimos. Un carro no lo llevo a mi cama. Lo material no me quita el sueño. Decorar tu casa no es lo material, sino el transmitir sensaciones.

En el mes navideño, ¿cuál es el mejor regalo?

Estar con las personas que amas. Y te lo digo porque mi abuela no estará esta Navidad conmigo.

Yo te definiría como atrevida, sofisticada, elegante, fastuosa. ¿Cómo te defines?

Es lo que me gusta: es un teatro. ¡Yo soy artista! Pero en el fondo soy una persona sencilla.

En la sencillez está lo más elemental y, tal vez, lo más complicado de lograr.

Soy una persona normal, que ha aprendido a trabajar. A mí nadie me conocía en la arquitectura. No me da miedo empezar de cero. Lo único que le pido a Dios es que no me quite la creatividad.

Autoficha:

- "Nací en Lima el 6 de marzo de 1972. Estudié en el colegio San José de Cluny, la primaria, y secundaria la hice en el colegio Peruano Alemán Beata Imelda. Estudié Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Ricardo Palma y luego seguí un curso de Diseño de Interiores en la Escuela de Diseño Interior”.

- “Se nace con el buen gusto. Hago bastante arquitectura residencial, como casas, y también comercial. En diseño interior realizo todo tipo de trabajos: corporativo, comercial y residencial. Tengo Karím Chaman Boutique y también he sacado una línea para mascotas”.

- “Mi aspiración es que mi marca perdure en el tiempo. Yo pensaba ponerle otro nombre, porque me parecía que ponerle los míos iba a ser egocentrista. Pero hice caso a las personas que me dijeron que use mis nombres. De otro lado, quiero grabar aunque sea una canción, hacer algún día un concierto y escribir un libro”.