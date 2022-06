Tocaron el intercomunicador y Julio Ramón Ribeyro les dijo: “Espérenme una hora, estoy muy ocupado”. Ahí estaban los seis amigos, se miraban desconcertados. Habían viajado de la ciudad universitaria de San Marcos al Malecón Souza, en Barranco, al departamento donde vivía el autor de La palabra del mudo, hasta donde fueron guiados por Jorge Coaguila, entonces también conocido como ‘Varguitas’, quien se unió al final al grupo que se propuso visitar al escritor luego de que este les diera su dirección en una actividad cultural.

Más de tres décadas después, Coaguila es el autor de Ribeyro, una vida (Revuelta Editores, 2021), libro de casi 600 páginas que narra la vida y obra del escritor que falleció en 1994, en el mismo año que ganó el Premio Juan Rulfo, cuando empezaba a hacerse justicia a su obra. Un esperado conjunto biográfico producto de una investigación que tal vez, sin proponérselo, empezó aquel día frente al intercomunicador.

“No nos movemos de acá, hay que hacerle la guardia”, dijo uno de los seis. Todos tenían un ejemplar de alguna obra de Ribeyro, menos ‘Varguitas’, cuyo autor favorito era Mario Vargas Llosa. Pasó una hora exacta, tocaron el intercomunicador y, con cierta incomodidad, respondió: “Bueno, pasen”. Subieron al sexto piso, por un ascensor que comunicaba directamente al departamento. Abrió la puerta, vestía de manera bastante formal, a tono con el cargo diplomático que ostentaba. Fue un recibimiento frío, pero llovieron las preguntas acerca de su obra y uno de los que más habló fue Jorge, que también era practicante en el diario El Peruano y quien al final de la cita le propuso, con ingenuidad y atrevimiento, entrevistarlo. El hombre que no daba entrevistas, primero le dijo que no. “Podría hacer una excepción con una condición: publícala después de que me vaya de viaje”, respondió. Y fijaron el encuentro para un lunes de hace 31 años.





-¿Cuándo escuchas o lees por primera vez el nombre de Julio Ramón Ribeyro?

Cuando era escolar tuve acceso a un relato de él: ‘La insignia’. Yo estaba en el quinto grado de primaria del colegio Guadalupe. El profesor dijo: “Vamos a leer este cuento de un autor peruano que reside en París”. En esa época quizás yo ya tenía interés por escribir, había escrito algunas cositas. Había cuentos que me impactaron y yo prolongaba las pequeñas historias, como El caballero Carmelo de Valdelomar. Es que mi papá era abogado y un gran lector.





-Después de leer a Ribeyro en clase, ¿qué pasó?

Fue una revelación. Ese mismo día le conté a mi padre, pese a que llegó tarde de trabajar. Me habló más de Ribeyro y me dijo que me conseguiría sus libros. No tenía libros de Ribeyro, pero sí de Vargas Llosa, de él tenía sus novelas.

¿Y cuándo adquieres tu primer libro de Ribeyro?

Cuando tenía 11, 12 años. Vivía en el Centro de Lima. Compré en una librería que quedaba cerca del Parque Universitario, una pequeña librería de El Caballo Rojo.

Ribeyro, una vida. (Editorial Revuelta)

-¿Con qué dinero lo compraste?

Mi papá compraba periódicos y había una ruma. La llevé al mercado y la vendí, y con ese dinero me compré mi primer libro de la vida, era uno de Ribeyro: La palabra del mudo, la edición de Milla Batres con Pantel (Panamericana Televisión).





-Más allá de su obra, ¿qué te impactó de él?

Me llamó poderosamente la atención cómo un escritor tan conocido vivía de una manera tan sencilla. No tenía secretaria, su casa era bastante modesta, ofrecía declaraciones inteligentes.





-¿Eres la persona que más veces ha entrevistado a Ribeyro?

Creo que sí. Le hice seis entrevistas, que aparecieron en un librito meses después de que murió.





-Esa sencillez que describes en él contrasta con aspectos que detallas en el libro y que lo podrían pintar como alguien altanero o hasta déspota.

Recuerda que él perteneció a la Generación del 50 y entre sus miembros había cierto machismo, cierta homofobia. Incluso, Miguel Gutiérrez indica en un ensayo que en la obra de Ribeyro hay cierto racismo. Al inicio no fue tan tolerante. Pero eso cambió cuando viaja a Europa. Incluso, antes sus cuentos eran de corte fantástico, no le interesaba la realidad peruana, pero cuando viaja a Europa desciende socialmente, es un migrante, un estudiante pobre que trabaja en empleos menores.





-Y así nacen sus personajes derrotados.

Por supuesto. Y un suceso importante que sacudió a los intelectuales latinoamericanos fue la revolución cubana. Y todo eso en París le permitió tener una inclinación hacia el marxismo.





-Pero él se queda en un punto intermedio, ¿no?

Era un escéptico. No estaba convencido de la posición correcta.





-Un aspecto que resalta en el libro son sus cartas y la lucidez de su pensamiento, por ejemplo cuando dice: “La abundancia me resulta tan perniciosa como la necesidad”.

Creo que es uno de los autores que mejor ha reflexionado sobre el propio trabajo creador y la realidad peruana o grandes temas como el amor, la muerte en Prosas apátridas. Era una persona muy aguda, muy inteligente. Además de gran cuentista, fue gran diarista. Es más, actualmente, en el extranjero se le está valorando más como diarista que como cuentista. La tentación del fracaso la consideran una obra maestra. Dicen que es un estilista, un gran observador. Se habla de sus obras como si fuera un autor vivo.





-¿El día de su muerte dónde estabas?

Ya lo habían desahuciado. Yo estaba en mi casa, con mi madre. Era de noche y estábamos viendo Panorama en la televisión, cuando Guido Lombardi anunció que había fallecido. Me eché a llorar.





-¿Cómo así te dice que serías su biógrafo?

Fue a España para presentar la nueva edición de Cambio de guardia y cuando volvió me reuní con él y me alcanzó un ejemplar, y puso: “Para Jorge Coaguila, mi crítico y biógrafo oficial”. Me quedé sorprendido y en silencio. Fue en el 94, meses antes de su muerte y del Premio Juan Rulfo. En ese momento asumí que debía escribir una biografía más adelante.





AUTOFICHA

- “Soy Jorge Enrique Coaguila Quispe. Nací en Lima, el 30 de marzo de 1970, tengo 52 años. Terminé el colegio y entré a San Marcos a estudiar Comunicación Social. En San Marcos también hice una maestría en Literatura y ahora soy candidato a doctor en Literatura”.

- “Soy docente de las universidades Villarreal y Científica del Sur, además me dedico a editar y corregir libros para distintas editoriales. He dado muchos talleres sobre Ribeyro, conferencias. Cátedra Vargas Llosa hay, cátedra Arguedas igual, falta una cátedra sobre Ribeyro”.

- “He publicado casi 20 libros, gran parte dedicados a la obra de Ribeyro y un poco también a Vargas Llosa. Ya hay un libro por salir sobre la vida y obra de Ribeyro en historieta, que se llama Ribeyro: de la realidad a la ficción, donde yo trabajé el guion y el ilustrador Víctor Aguilar hizo el trabajo de las imágenes”.