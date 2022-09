Cada lunes viaja, durante dos horas, a la provincia de Calca. Parte desde la comunidad de Pampacorral, donde no hay señal de internet ni energía eléctrica, y lo hace para enviar a Lima su producción de papa. Producto que cultiva en seis hectáreas a 4,800 metros sobre el nivel del mar, en Cusco. Pero reserva una hora para responder mi llamada telefónica.

Semanas atrás, Julio Hancco Mamani estuvo en Lima, donde fue elegido como Mejor Productor Agrícola en los premios Summum 2022. “Estoy feliz por haber logrado reconocimiento; muchos de los que me conocen me han felicitado”, me dice Julio en quechua. Desde Lima, en una llamada triple, Hernán, traduce las palabras del productor de 69 años. “Yo también me siento muy orgulloso de mi papá”, dice uno de los siete hijos de Julio y quien, en la capital, se encarga de comercializar la producción familiar.

Julio heredó de su padre el conocimiento agrícola, pero también 90 variedades de papa y el carácter. Comienza su jornada a las 4 de la mañana. Solo se detiene a almorzar y a las 5 de la tarde para volver a casa. Así transitan sus días, así recolectó e intercambió semillas para alcanzar las 450 variedades de papa que hoy ostenta. Por eso lo llaman el guardián de las papas nativas.

-¿Qué tiene de especial la papa que se produce en Pampacorral?

Gracias a que he conservado las papas nativas, he tenido la oportunidad de conocer otros países y ganar experiencia. De esa manera, he tenido conocimiento, me han visitado en la chacra para conocer la papa que trabajo y se han encontrado con papas de diferentes sabores, colores, propiedades. Y en cada visita que tengo, encuentran diferentes sabores y propiedades. Por eso invito a todos los turistas que quieren visitar mi chacra y que puedan conocer lo que conservo.

-¿Hay alguna variedad de papa a la que usted le tenga especial consideración?

Está la variedad puca ambrosio, que son para celebrar matrimonios, cumpleaños, compromisos. Esa me gusta, es más rica. La bauticé como puca ambrosio por mi sobrino que se llama Ambrosio, para no olvidarme de él. A esta variedad le tengo bastante cariño y respeto.

-¿Cómo nació su relación con el cultivo de papa?

Desde pequeño, con mi papá. Vivimos momentos de cólera y de broma. Yo era un niño bien bromista. Y mi papá me enseñó a cultivar la papa. Primero me hizo las herramientas a mi medida, como la lampa, el pico.

Hernán (H): Así también lo ha hecho mi papá para nosotros. Es como una herencia, desde mi hermano mayor hasta el último. Desde los tres años nos ha inculcado.

-Hernán, ¿conociste a tu abuelo?

(H): Sí y tenía un carácter muy fuerte, mucho más fuerte que mi papá.

-¿Cómo se expresaba ese carácter?

(H): No podías equivocarte porque corría la correa o el chicote de tres puntas (risas). Pero gracias a eso también aprendí. Mi papá nos crio bien derechos y todos mis hermanos son bien formados. Mi abuelo vivió hasta los 95 años y mi abuela hasta los 110 años.

-Don Julio, ¿cuál es el secreto para hacer crecer la variedad de papa que originalmente le dejó su padre?

Lo primero es servir a los apus, que son seres vivientes, como cualquier persona. En Pampacorral soy el único que conserva las 450 variedades de papa, ningún productor en Cusco o nacional me ha ganado hasta donde tengo conocimiento. También gracias a que he viajado a Italia, donde me han financiado. Y ahora con más ganas quiero seguir obteniendo más variedades. Me gustaría que los cocineros aprecien lo que los campesinos trabajamos, me gustaría que difundan en sus restaurantes todo lo que yo trabajo, porque hay agricultores que no son promovidos por ningún cocinero.

(H): Me gustaría agregar que me siento feliz de ver los logros de mi papá, pero también veo que muchos cocineros no difunden la papa nativa. Sería muy bueno que difundan en sus platos no solo las variedades de la papa sino también de la quinua y de la agricultura ancestral.

-Hernán, ¿cuál es tu lectura del éxito de tu padre?

(H): Yo creo mucho en los apus que él tiene. Tal vez las personas de la ciudad dirán que es una tontería, pero sin los apus no hay agricultura. Y otro factor es que él es amante de todas sus variedades, las cuida como si fueran sus hijos y así nos da el ejemplo para seguir su legado.

Julio Hancco Mamani en Summum 2022.

-Julio, ¿su padre qué le aconsejaba?

Él me dijo: “Te doy estas variedades de papa para que tú puedas trabajar, las conserves y puedas hacer crecer más. Pero también tienes que criar animales, porque si no hay animales, no hay agricultura”.

-¿No ha pensado mudarse a la ciudad?

Claro (lo dice en español). Tengo terrenos grandes en Pampacorral; si tuviera terrenos en la ciudad, tal vez me mudaría. Sin trabajar no puedo estar.

-¿Cuál es tu misión, Hernán?

(H): Es una responsabilidad muy grande. Y también es un orgullo lo que cultiva mi papá. Mi meta era conocer EE.UU. y quedarme allá para trabajar, pero he llegado a trabajar con mi padre y valorar lo que hace. También viajé a Italia y ahí vi cómo aprecian la papa nativa. Desde ese momento, volví a valorar el trabajo de conservación de mi papá. Yo soy como su reemplazo; cuando pase alguna cosa, yo tendré que entrar a cuidar las variedades.

(Julio interviene en quechua).

Yo quisiera viajar a otros países para dar a conocer mis 450 variedades de papa. Pero la edad me gana, cuánto me gustaría volverme de tu edad.

AUTOFICHA:

- “Tengo 69 años. No terminé mis estudios del colegio, llegué hasta segundo de primaria, porque más me he dedicado a trabajar en la agricultura. Donde he vivido, en Cusco, nunca se ha escuchado del terrorismo y esas cosas. Soy el sexto de 12 hermanos”.

- “Muy aparte de ser agricultor, me gusta el tema de comercialización, me gusta vender mi propio producto. Me gustaría que en Lima haya más agroferias que me dejen vender unos tres días, que me dejen vender todos los días y con gusto me quedaría vendiendo”.

- “Por ahora comercializamos en Agroferias Campesinas, que es una asociación de productores. Está ubicado en el Puericultorio Pérez Araníbar, de viernes a domingo. Y también por San Borja, en el Parque de La Familia, solo domingos; y los sábados estamos en San Isidro, en Aramburú. Son ferias”.

