Diez películas basadas en la obra del cronopio mayor, Julio Cortazar

Un 12 de febrero de 1984, falleció Julio Cortazar. Escritor argentino autor de queridas y reconocidas obras literarias como 'Rayuela', 'Bestiario', 'Final del juego', 'Las armas secretas' , 'Historias breves de Cronopios y Famas', entre otros. Un escritor, que tras 35 años años de habernos dejado, continúa inspirando a muchos con sus textos, llegando inclusive a la pantalla grande.

"Es tan raro que el cine valga para mí como una experiencia realmente profunda, como eso que te da la poesía o el amor y a veces alguna novela y algún cuadro...", expresó Julio Cortazar sobre su impacto que le dejaba el séptimo arte en una carta a su amigo, el director Manuel Antín en 1962. Precisamente Antín es uno de los realizadores que he llevado la obra de Cortazar al cine.Aquí, un repaso sobre las historias del cronopio mayor llevadas al cine:

'Intimidad de los parques' (1965)

El filme, de Manuel Antín, es una adaptación de 'El ídolo de las Cícladas' y 'Continuidad de los parques' de Julio Cortazar.

El filme narra la historia de Teresa, quien está casada con Héctor, pero fue amante de Mario. Juntos viajan a las ruinas de Machu Pichu en un viaje de estudios. En las ruinas hallan un antiguo ídolo de piedra que cambia sus vidas y su relación, dado que Mario concentra toda su pasión e interés en la estatuilla y en surge en él un impulso ancestral que exige la ejecución de un sacrificio.

En principio, los cuentos toman lugar en las ruinas de Grecia. Pero Antín decidió filmar en locaciones de Cusco y Macchu Picchu. Julio Cortazar no se encontraba conforme por dicha medida. Antín señaló al respecto: "Contra la voluntad de Cortázar adapté el mármol a la piedra. Me pareció que Machu Pichu era la Grecia de Latinoamérica”.

'Circe' (1964)

La cinta adapta 'Circe', un cuento que podemos encontrar en 'Bestiario'. La cinta es protagonizada por Graciela Borges, Alberto Argibay, Walter Vidarte, Lydia Lamaison, entre otros. La dirige Manuel Antín.

El filme nos presenta la historia de Delia Mañara, a quien se le murieron Hector y Rolo, sus novios, bajo extrañas circunstancias. Ahora Delia inicia una nueva relación con Mario pero surgen dudas y sospechas sobre lo que le ocurrirá.

La cinta cuenta con la participación de Julio Cortazar como guionista.

'La cifra impar' (1962)

​El largometraje es una adaptación del cuento 'Cartas de mamá', que está incluido en 'Las armas secretas'. El filme es protagonizado por Lautaro Murúa, María Rosa Gallao, Sergio Renán, Milagros de la Vega, entre otros. Dirige Manuel Antín.

En el filme, el protagonista huye con su esposa (quien es a su vez, la ex pareja de su hermano que acaba de fallecer) a Francia. Escapa de su familia para no ser juzgado. Empero, no tarda en regresar a contactarse con su madre, quien en un momento le comenta que su fallecido hermano preguntó por él.

Afiche de 'La cifra impar'. Afiche de 'La cifra impar'. Difusión

La cinta fue premiada con el Cóndor de Plata a mejor director para Manuel Antín, mejor actor para Lautaro Murúa, mejor actriz de reparto para Milagros de la Vega, mejor escenografía y mejor fotografía.

'El perseguidor' (1965)

La película es dirigida por Osías Wilenski y protagonizada por Inda Ledesma y Sergio Renán. Es una adaptación de un cuento homónimo de Julio Cortazar.

Afiche de 'El perseguidor'. Afiche de 'El perseguidor'. Difusión

Sigue la historia de un saxofonista antisocial y que sufre delirios de persecución que lo destruyen poco a poco. Ello es causado por la mala vida que lleva. Además, lo afecta la búsqueda de algo que nunca llega, como un reconocimiento o una sociedad menos hipócrita.

Blow up (1966)

​El filme protagonizado por David Hemmings es una obra de culto. Precisamente ha llegado a inspirar a varias figuras como el peruano Juan Carlos Belón para iniciar su carrera en fotografía. La cinta es dirigida por la leyenda del cine Michelangelo Antonioni.

'Blow up' es una adaptación del cuento 'Las babas del diablo' que está incluida en 'Las armas secretas'. El largometraje sigue la historia de Thomas (Hemmings), un fotógrafo de moda que, tras tomar imágenes en un parque de Londres, descubre al revelarlas que se podría de un crimen.

'Week-end' (1967)

​La película se inspira en el cuento 'La autopista del sur' de Julio Cortazar. Es un filme dirigido por la leyenda del cine francés, Jean-Luc Godard y protagonizado por Jean-Pierre Léaud, Mireille Darc, Jean Yanne, Jean-Pierre Kalfon, entre otros.

La cinta nos presenta un viaje de fin de semana que se convierte en una terrible aventura para dos jóvenes de París.

'Mentiras piadosas' (2008)

Cinta dirigida por Diego Sabanés que adapta el cuento 'La salud de los enfermos'. entre otros relatos de 'Todos los fuegos el fuego'.

La trama nos presenta a Pablo, el hijo preferido de mamá, quien viaja a París para tocar junto a unos amigos en un cabaret de poca monta. Las semanas pasan y nadie tiene noticias de él y ello agrava la salud de su madre, por lo que sus hermanos, Jorge y Nora, deciden escribir cartas falsas y enviarle regalos. Para reforzar la farsa, le piden a la novia de Pablo que continúe con sus visitas. La mentira conlleva a involucrar a otros personajes, mientras la casa se desmantela para pagar las deudas que generan los envíos de París.

' Diario para un cuento' (1998)

Dirigida por Jana Bokova y protagonizada por Germán Palacios, Silke, Héctor Alterio, Elvira Mínguez, entre otros. La cinta es una adaptación de 'Deshoras' (1983).

La película se remonta a Buenos Aires, en los años 50. Elías es un incipiente escritor que busca tomar experiencia y conocimiento de la vida en el puerto, entre prostitutas, marineros y gángsters. La capital argentina vive los meses previos a la muerte de Evita. En tanto, Elías comienza a trabajar como traductor de las cartas que clientes y amantes envían a las jóvenes de un burdel. Allí se hace amante de Anabel, pero al mismo tiempo, conserva su relación con Susana, una muchacha de la clase alta.

'Furia' (1999)

​Alexandre Aja dirige a Marion Cotillard y Stanislas Merhar en esta adaptación del cuento 'Grafitti'.

La historia toma lugar en un mundo post apocalíptico en donde, Théo, un joven rebelde, lucha contra un régimen represivo dibujando y publicando propaganda opositora anti-gobierno. Sin embargo, inicia una relación peligrosa con una mujer peligrosa.

'Juego subterráneo' (2005)

Dirigida por ​Ricardo Gervitz y protagonizada por Felipe Camargo, Maria Luísa Mendonça y Júlia Lemmertz. La cinta es una adaptación del cuento 'Manuscrito encontrado en un bolsillo'.

Se narra la historia de un hombre que, buscando hallar a la mujer de su vida, crea un juego: entrar a un vagón de tren, escoge a una mujer que le guste y espera a ver si toma la misma ruta que él. Sin coinciden, buscará hacer contacto.

Y un dato adicional y especial para los lectores fanáticos de ' Rayuela': el soundtrack 'Jazzuela'.