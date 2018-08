Julio Chuquitaype: "La corrupción se había dividido La Victoria"

A las tres de la mañana del 3 de agosto último, un grupo especial de la Policía entró a la casa del entonces alcalde de La Victoria, Elías Cuba, y lo detuvo. Fue señalado como el cabecilla de la organización criminal Los Intocables Ediles. Con él cayó su hijo Eliseo Cuba. Uno de los hombres detrás de esa historia es el periodista Julio Chuquitaype , quien en 2016 inició una investigación que no imaginó que tendría este desenlace. Fue testigo de la detención aquella madrugada. “Te llegó la hora”, le dijo Chuquitaype a Cuba mirándolo a la cara. A casi un mes de esta importante captura, conversamos con el reportero de investigación. Porque se la jugó en un caso muy peligroso.

¿Cuál fue la punta de la madeja en este caso?

Ya eran de conocimiento público los actos de corrupción en La Victoria, específicamente en Gamarra. Casos como el cobro de cupos. Yo trabajaba en 'Panorama' y decidimos emprender un reportaje vivencial. Me disfracé de ambulante, con cámaras ocultas y retratar el tema desde adentro.



¿Hasta ese momento cuál era la expectativa?

Que el sereno se nos acerque y pida plata. Era setiembre de 2016. Pasó ello, pero lo interesante fue que él no te lo cobraba, sino la ‘bolsera’, una mujer de civil. Nosotros no pagamos y, a cierta hora del día, pasó un camión con diez matones de serenazgo y ellos ya nos tenían identificados por no haber pagado y se fueron contra nosotros. Corrí por la mercadería y me dieron un papel con una dirección para reclamar. Al día siguiente, fui con cámara oculta y era una oficina de la municipalidad, donde por un cierto monto de dinero te devolvían tus productos.

Lo más ingenuo sería pensar que detrás de eso solo había un grupo de funcionarios corruptos, pero, ¿qué te hizo pensar que existía una red edil?

A raíz del primer reportaje, fui con la cámara y, como periodista, encaré a los que grabé inicialmente y se corrían. Pensé: acá todo está podrido, algo más hay. Se acercaron los empresarios de Gamarra y me dijeron: “Esto va más allá, llega al alcalde”. Abrí una investigación y en el segundo reportaje, que salió en noviembre, me informaron que había un empresario que organizaba ferias en Gamarra y que se había peleado con el hijo del alcalde. Que tenía las conversaciones con el hijo, que lo había grabado todo. No sé qué acuerdo hicieron los empresarios de Gamarra que se logró que esta persona me entregue los audios. Eran conversaciones donde el hijo ofrecía espacios en las esquinas de Gamarra.

Tenía lotizado todo.

Eran S/300 mil, S/500 mil. Otro nivel. Me metí a Gamarra y fui a buscar en las ferias. Entramos a una de ellas, con cámara oculta, para buscar un puesto. Pedían S/10 mil, S/15 mil y que todo era legal con la municipalidad. En el colmo del descaro, esta feria tenía su propio medidor de luz. Con todo eso, más los audios, busqué al alcalde y me dio la entrevista. Le hice escuchar los audios de su hijo, y me dijo que estaba apenado, que le iba a llamar la atención.

¿Fuiste víctima de alguna amenaza?

En ese momento, no. Luego, a través de terceros, me han dicho que pare la mano. Eso fue en 2016. En 2017 ya no hice más reportajes.

Una vez que destapaste la olla, imagino que empezaron a salir casos más complejos.

Tras los audios del hijo, el alcalde se fue al cerro El Pino o San Cosme, no recuerdo, y regaló casi tres toneladas de pescado. Ahí me enteré de que los votos de ambos cerros definían la elección en La Victoria. Y vino un tercer reportaje. Desalojaron a un sector de ambulantes de Gamarra para volver a empadronarlos. En una oficina de la municipalidad, cerca de la plaza Manco Cápac, había una cola de ambulantes que estaban pagando entre 300 y 500 soles por su espacio de pista. Descubrí otras ferias, más ambulantes, todos pagando. Gente de Inteligencia se acercó a mí, buscaron aliarse, les entregué parte de mi material y se inició una primera investigación policial.

Lo que llevó a la caída del alcalde de La Victoria.

Y a través de una medida legal y gracias al grupo Constelación de la Policía, escucharon a toda esa organización. El caso pasó a la Fiscalía Anticorrupción y es ahí cuando entendí que mi trabajo enfrentando a esa gente basura no fue en vano, que fue el inicio de un gran trabajo de la Policía y la Fiscalía. Ahí descubrí que había un financista, que es este personaje Peña Quispe, quien le dijo al alcalde: “Te pongo en el sillón municipal, pero me dejas seguir cobrando a los camiones que llegan a descargar fruta”. Se habían dividido La Victoria.

Se vienen las municipales. ¿Cómo votar?

Es una responsabilidad de los vecinos informarse.

¿Qué sensación te deja un candidato como Belmont?

Increíble. Un tipo con un discurso xenófobo, violento.



Además, que ha estado en tela de juicio por RBC.

Belmont fue alcalde de Lima durante el golpe del 5 de abril y no tuvo una voz de protesta contra eso. Y Lima era una cochinada y fue Andrade quien limpió todo. Hay gente que se murió luchando contra Belmont para que entregue algo de la plata que pusieron en RBC.



¿Qué hace el periodista frente a casos como el de Belmont, que tiene un discurso xenófobo para ganar cámaras?

Tiene que entrar el periodismo de investigación, como, por ejemplo, indagar sobre los hombres que lleva en su lista, que lo hizo Perú21. Y descubrir que es un partido que lleva gente con procesos a cuestas. Es quizá la elección más extraña últimamente.

¿Tu olfato qué te dice sobre los candidatos?

He hecho un repaso breve y encontré en Breña un candidato que ha estado preso y ha tenido más de seis procesos y no por un tema de alimentos, que es gravísimo y que la mayoría los tiene, sino por robo agravado. Una persona con esos antecedentes nunca será una buena autoridad.

Autoficha:

- “Soy Julio José Chuquitaype Ruiz. Nací en Lima. Estudié Periodismo en la Universidad San Martín. Mi padre me decía: si vas a estudiar Periodismo, tienes que conocerlo en la cancha. Practiqué desde tercer ciclo y logré entrevistar a ‘Momón’. Me moría de miedo, pero logré sacar adelante la entrevista”.

- “Tengo 35 años de edad. En televisión he trabajado en Canal 2 y Canal 5. Actualmente, estoy en Beto a saber, en ATV, el programa que conduce Beto Ortiz. El interés del periodista no es económico. Siempre he pensado que somos como obreros, que tenemos esa mística”.

- “Estudié en el colegio San Norberto en Santa Catalina, La Victoria. Mi abuelo tenía su casa ahí. He tenido muchos amigos en Huascarán. Es gente muy buena. Por eso me da mucha bronca ver tanta miseria, tanto robo en ese distrito. Creo que eso fue combustible para denunciar a esa basura”.