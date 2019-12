Durante la infancia de Julie, en su casa era usual ver a sus padres celebrando con amigos. Su mamá tocaba valses con la guitarra y cantaba mientras su papá bailaba y acompañaba con su voz. Los recuerda como un gran dúo. La ahora cantautora imaginaba que así de alegre y musical eran las casas de todos sus amigos.

Fascinada con el mundo de los sonidos, a los 8 años le pidió a su mamá que le enseñara a tocar guitarra. Se enamoró de los acordes, las melodías, los compases y ritmos que era capaz de crear solo con seis cuerdas atadas a una pieza acústica de madera. Por eso, cuando le tocó decidir entre ejercer Arquitectura, la carrera que había estudiado, o quedarse sobre los escenarios haciendo música, eligió lo segundo.

Dieciséis discos después, Julie se reinventa una vez más y lanza al público Cumbia criolla, un álbum que ha fusionado las letras de nuestros valses con los ritmos populares de la cumbia.

Julie Freundt, cantautora. (Foto: César Campos)

¿Qué tienen en común la cumbia y la canción criolla?

Lo que pueden tener en común es el gusto de la gente. Musicalmente no hay mucho en común. Por eso, el trabajo que ha hecho Jeremías Urrutia como productor musical y arreglista ha sido bien logrado. Yo he tenido que reaprender porque es distinto cantar un vals a una cumbia, que tiene otro sabor, otro swing. Pero a la gente le encantan ambas y hay muchos músicos que han empezado en la música criolla y luego se han pasado a la cumbia. Yo no siento que los dos géneros estén divorciados para nada, la música, en general, no la siento divorciada, todo tiene que ver desde que nos alimenta el alma y nos crea emociones.

La cumbia es una música súper bailable y popular, mientras que la letra de la música criolla es parte de la memoria de todos los peruanos.

La música criolla te despierta ese orgullo que todos tenemos como peruanos. Hoy no hace falta salir del Perú para cantar a voz en cuello alguna canción criolla. Es nuestra música y la fusión está hecha con ingredientes peruanos.

¿Cómo se te ocurrió fusionar ambos géneros?

Realmente lo soñé. Me desperté una mañana muy tempranito con la idea en la cabeza, ya tenía el nombre: cumbia criolla. Sentí en el corazón que iba a ser muy bueno.

Julie Freundt, cantautora. (Foto: César Campos)

Has lanzado 16 discos. ¿Cómo se hace para mantenerse vigente en la música?

Hay que reinventarse. Desde que empecé a cantar voy sintiendo los momentos que estoy viviendo, entonces me he dejado sorprender por otros géneros que he incluido en la música que he hecho. Además no me considero una cantante criolla, sino que hago música peruana. En ese sentido, no me siento encasillada en un solo género. Mi carrera partió en la trova, entré en la música criolla de la mano de Félix Casaverde y también entré a la música afroperuana. De esa manera me he permitido fusionar con otros ritmos, como el latin pop, música andina, tropical. Siempre le canto al Perú.

Nuestra identidad está llena de mezclas también, ¿no?

Somos un crisol de razas y, por ende, nuestra música también es el reflejo de todo eso que somos, de las influencias que nos vienen de afuera. En noviembre acabo de estar en Miami y entre el público estaba el músico Santiago Silva. Se subió al escenario, me pidió el micrófono y me dijo: “Julie, estás logrando en la música lo que se ha logrado con la gastronomía peruana”. Eso es algo muy lindo porque siempre hay más cosas que nos unen. Ese es el gran mensaje del disco.

¿Qué fue lo que hizo que se enamore de la música?

La música fue siempre parte de mi vida, por eso fue una decisión muy natural. Por eso en un principio no sentí que estaba decidiendo nada. Cuando vino mi crisis, es decir, mi disyuntiva de qué hacer, recién acababa la universidad y cantar era mi hobby, pero lo último empezó a ganar peso. De lunes a viernes trabajaba como arquitecta y los fines de semana trabajaba como cantante. Hubo un momento en el que ya tuve que decidir por uno de los dos y opté por la música. ¿Qué me hizo decidirlo? De pronto lo que sentía a la hora de subir al escenario: me sentía plena, me sentía muy bien; con el público, los músicos; sentía que traía un mensaje que quería expresar a través de las canciones. Pero la arquitectura siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida.

Julie Freundt, cantautora. (Foto: César Campos)

¿En qué sentido?

Primero porque creo que cada uno es arquitecto de su propia vida. Además, la arquitectura te da una estructura mental distinta, tienes que ser un poco sicólogo, artista, te tienes que poner en el pellejo del otro para ver exactamente qué quiere... Un arquitecto debe tener mucha empatía. Eso lo he trasladado, por ejemplo, a la hora de diseñar algunos espectáculos, al hacer las portadas de los álbumes, etc.

Este año, los Grammy Latinos reconocieron a tres compatriotas. ¿Qué dice eso sobre nuestra industria?

Me encanta, lo aplaudo y me siento muy feliz por lo que han logrado. Creo que se van abriendo las puertas al Perú estando presente en premios como este. Los peruanos somos muy talentosos y hay muchos jóvenes que están haciendo cosas maravillosos, tanto dentro del país como quienes se van al extranjero.

Parece que ahora estamos consumiendo más de nuestra música. ¿Le parece?

Claro que sí, en la Sociedad de Músicos siempre estamos velando para que se pueda difundir más nuestra música en las diferentes plataformas. Siempre hubo la creencia de que en el Perú la calidad de producción no es competitiva, pero hoy somos más conscientes de todo lo excelente que se está haciendo. Además, ya no tienes que irte afuera para grabar, mezclar o masterizar, todo eso se está haciendo aquí y con una calidad muy buena. Eso debería tenerlo en cuenta la radio y la televisión.

¿No lo toman en cuenta?

La radio era un espacio importante para los músicos peruanos, con pena digo que eso se ha roto. El público puede reclamar que haya más músicos peruanos.

AUTOFICHA

- “Soy Julie Anna Freundt López. Nací en Lima el 24 de diciembre de 1964. Soy vicepresidenta de la Sociedad de Músicos. Vivo en el Perú, lo máximo que estuve en el extranjero fueron 6 meses, por estudios. Mi single ‘Cariño Malo’ ya superó el millón de reproducciones en YouTube .

- “Estoy muy contenta y agradecida por los invitados que tengo en el disco porque le han aportado muchísimo. Si lo hubiera hecho yo solita, sería otra cosa. Cada artista le ha dado muchísimo a cada canción. El arreglo rescata la esencia de cada canción, se reconoce el original”.

- “Desde que era muy chica he tenido perros como mascotas, de diferentes razas, también tuve loritos. Después he tenido gatos, soy una amante de los gatos. Ahora estoy en un año sabático de mascotas porque mi última gata falleció y me quedé muy sentida, pero ya en algún momento vendrá otra mascota”.