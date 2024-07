Juan Paredes Castro tenía 20 años y llevaba un año, o algo más, en la redacción del diario La Crónica, su iniciación en la prensa. Desde las primeras horas de la mañana supo lo que estaba pasando. Libreta en mano, estuvo parado en las afueras de Palacio de Gobierno registrando la llegada de los militares, que aparecían en helicópteros. Juan Velasco Alvarado daba el golpe militar.

Son 50 años entregados al periodismo. Y este viernes 26 de julio presentará su nuevo libro El contrapoder de la prensa en la era digital (Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres). La cita será en el auditorio Jorge Eduardo Eielson de la Feria Internacional del Libro de Lima, a las 7 p.m. En la mesa también estarán Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada y Augusto Álvarez Rodrich.

Desde Berlín, Juan escribió una carta dirigida a Alejandro Miró Quesada. El mundo estaba cambiando, el Muro de Berlín ya había caído. En la misiva le preguntaba qué iba a pasar con él después de 10 años en su calidad de editor internacional del diario El Comercio entre Lima y el mundo. “Vas a tener un nuevo cargo en el diario, donde no te vas a aburrir”, le dijo. En el agitado año 90 aterrizó en Lima y desde entonces fue editor de Política.

Un libro ad hoc con los tiempos actuales.

Estamos saliendo de una etapa traumática para los medios tradicionales y para el propio periodismo. Todavía es una salida crítica y compleja, porque los medios, periodistas y prensa en general fuimos sacados de nuestro centro de gravedad por la Internet. Pero a la tecnología de la Internet se han sumado muchas tecnologías más; entonces, estamos hablando de multiplataformas, inteligencia artificial, etcétera. Este libro explora, precisamente, esa batalla dura que está dando el periodismo, como muchas otras batallas que ha dado. En algún momento se encontró con la tecnología de la radio; luego viene la tecnología de la imagen.

Hoy por hoy está la inteligencia artificial.

Claro… Pero mira, para hablar solo de hace unas horas: Biden anuncia su renuncia a la campaña de reelección y no lo hace por una cadena de televisión sino por una red social como X; 51 millones (de reacciones) en esos primeros minutos de la renuncia... Y además, estamos obligados a viajar sobre gigantes como Google. Y el libro trata también de este otro factor que es el contrapoder de la prensa.

¿Cómo opera ese contrapoder?

Reconozco en la prensa que es un poder, no como los del Estado. El periodismo tiene que limitarse a ser un efectivo y sano contrapoder frente a los distintos poderes públicos: el poder político, el poder tecnológico…

El subtítulo del libro dice: “Claves para poner a salvo el registro de actualidad de la historia y el derecho humano de conocer y entender la realidad”. ¿Somos conscientes de que conocer y entender la realidad es un derecho humano?

¿Qué nos está salvando en esta batalla desigual frente a los gigantes de la Internet y las redes sociales? Nos está salvando la formación, la vocación y la destreza periodísticas que hace que nosotros estemos pegados al registro de la historia. Nosotros no podemos vivir sin la búsqueda de la verdad, no podemos vivir sin verificar esa verdad, no podemos vivir sin independencia y tenemos todos los instrumentos para estar allí donde está la noticia. Las redes no, a las redes no les interesa dónde está la noticia, a nosotros nos interesa saber qué pasa. Nosotros estamos detrás de los hechos, somos históricamente los registradores de la historia y venimos de los tiempos más lejanos, desde los cronistas.

Juan Paredes Castro presenta nuevo libro. (Foto: Martin Pauca).

Un capítulo interesante del libro es donde se aborda la incursión del periodismo en YouTube, Instagram, TikTok y, sobre todo, Twitch.

En Twitch llegué a ver una gran entrevista que le hicieron a Messi.

Claro, la de Ibai Llanos.

Sin más recursos que un micrófono puedes incluir una entrevista en una audiencia de millones de personas.

Sobre Ibai en el libro se dice que hace un trabajo de información, como un periodista.

Así es. Ahí te pones en la línea gris sobre si es o no periodismo. Ha hecho una entrevista, ha hecho preguntas. ¿Es o no es periodismo? ¿Qué le da sentido al periodismo? En primer lugar, la novedad, la actualidad y con Messi entras a la profundidad de un campo deportivo como el fútbol. Entrar al mundo de los contratos futbolísticos ya es entrar a un mundo de la verdad.

Me parece notable que desde el periodismo se estudie a personajes como Ibai.

No puedes subestimarlo… Ibai podría tener, por ejemplo, una columna en un diario y continuar en su espacio.

Los periodistas deben tener un valor en la audiencia digital y eso todavía cuesta.

Yo creo que los periodistas deben estar en multiplataforma. Se exige un buen periodismo, pero no se invierte en buen periodismo.

¿Por qué eligió ser periodista hace 50 años?

Porque tenía una vocación literaria, pero conforme leía mucho sobre la literatura me daba cuenta de que el siglo en el que estaba ya era un siglo desfasado para hacer literatura, y que se me venía el siglo del periodismo.

Hoy podría ser influencer.

Podría. Elegí ser periodista y no fui nunca más nada. Con los años, diría —con cierta vanidad— somos lo que no hemos llegado a ser. Entonces, soy un poco hombre de derecho, hombre de la historia, hombre de la literatura, hombre de la ciencia política y de tantas cosas más que uno no pudo ser.

Y futuro influencer, Juan.

Vamos a ver si me animo.

AUTOFICHA:

-“Soy Juan Román Paredes Castro. Tengo 78 años. Nací en Miraflores, Lima, un 28 de enero. Acabé el colegio e hice periodismo. He sido siempre un atento observador. Estudié Literatura pero no con fines de convertirme en un crítico literario, pero sí para vivir la vida de los libros”.

-“Para periodismo mi mejor universidad han sido los medios. Estuve en La Crónica hasta que llegué a El Comercio, donde fui editor internacional, y viajé por muchas partes del mundo y de ahí vine al cargo donde no me aburriría más: el de editor político”.

-“Desde el 90 fui editor de Política hasta el día de mi retiro en 2015, y me retiré en la dirección del diario El Comercio. Tengo en mente varios libros, uno de ellos sobre el dilema no resuelto de los partidos políticos que están organizados para ganar las elecciones o para gobernar”.





