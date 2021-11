–Alo, papito.

Me dice por teléfono antes de que alcance a saludarlo.

–Yo soy así, realmente.

Explica Juan Carlos Orderique sobre esa línea delgada que separa a la persona del personaje. En su caso, el personaje de micro en mano y lentes oscuros lo convirtió en una persona popular gracias a La Previa, un segmento breve en medio de un programa deportivo estelar de América TV que se transformó en un programa propio gracias al sello particular que le imprimió. Personaje que vuelve a escena, esta vez con Extasiados a través de las plataformas digitales del diario Trome, que se estrena cada jueves.

Calcula que tiene unos 60 lentes oscuros; unas 200 camisas de colores alegres, todas tallas large; más de 100 pares de zapatillas; cerca de 80 relojes. Todos son detalles con los que viste al personaje. “Pero, ojo, todos son de oferta”, aclara y ríe.

Sus regalos de Navidad eran micrófonos, audífonos, casetes. A los 7 años grababa sus voces, repetía comerciales de radio o leía las noticias de los diarios. Hasta que llegó el día. Tuvo 15 segundos para mostrar su talento. Al frente tenía a la popular animadora infantil Yola Polastri. Era una prueba de nuevos valores. En su mano llevaba una bolsa de tiendas Monterrey. Adentro estaba su terno, medias, una corbata y zapatos, que su madre había alquilado dejando empeñada su libreta electoral en el mercado Ciudad de Dios de San Juan de Miraflores. Aquel día iba a imitar a Luis Miguel. Fue aceptado, pero él quería narrar noticias en el segmento El Americanito. Ya era corresponsal escolar del diario El Comercio. Pero tuvo que esperar.

-¿Qué tal la experiencia de hacer contenido para las plataformas digitales, como YouTube?

El contacto con la gente era la esencia de La Previa. Con la pandemia se complicó tener cercanía con la gente. Con esta posibilidad que me da Trome para poder regalar dinero en efectivo, casi mil soles semanales, imagínate cómo me siento. Es emocionante.

-¿YouTube te exige algo que tal vez no lo hacía la TV?

Es la misma idea. Una de mis ilusiones más grandes siempre fue tener un programa concurso, de juegos, y lo hago ahora con las amas de casa, la gente de los mercados. No cambia la esencia: conversar, jugar, reírnos. Ya hay un código aprendido en la gente.

-Yo diría que cuando hacías las previas eras ya una suerte de youtuber en televisión.

La verdad que sí, ¿no? Era muy orgánico. Todo fluía. Yo te digo: La Previa me cambia la vida. Yo entré como reportero, el serio, informativo, tradicional, y darle la vuelta a eso, mostrar el lado b del fútbol, al hincha que es tan importante, fue lo que hizo click con el público.

-¿Hubo un punto de quiebre para dejar de ser el reportero tradicional?

Cuando le ponías el micrófono al hincha, todo era insultos: “gallina, cagón”. Entonces, meter el chiste, el apanado, el “tu saludo no va a salir”, “me siento extasiado” y todo lo demás hizo que los hinchas esperaran ese momento. Además, en la noche se iban a ver en la tele. Al pedirle al productor una oportunidad de generar algo nuevo, es donde se da ese cambio, y fue un boom total.

-¿Qué se encuentra en la calle?

La autenticidad de mucha gente, el mostrarse tal cual son; la sencillez y calidez de la gente que te rodea, que busca minutos de tranquilidad, de risa, de pasarla bien, de entretenerse. Te encuentras con todo tipo de personas.

-¿Alguna vez te hicieron la bronca?

La única vez que tuve un inconveniente fue cuando me robaron la billetera (risas). No fue tan malo, me devolvió los documentos.

-¿Fue en vivo?

Yo la tenía atrás en el bolsillo y me la jaló. Si hubiera querido, hasta lo podría haber puesto en pantalla. Pero no. Salió corriendo.

-¿Ni bien te arrancó la billetera que hiciste?

“Uy, carajo”, dije (risas). Ya no podía hacer nada y la gente gritaba: “choro, choro”. Y el pata me tiró la billetera con los documentos.

-¿Y eso llegó a salir en la TV?

No lo sacamos, pero lo pensamos. Es que la idea era proyectar lo positivo del hincha, y esa persona estaba camuflada como hincha.

-¿Hoy eres periodista o tal vez youtuber?

(Ríe). Yo me he centrado en el tema del entretenimiento y lo disfruto, encontré lo que quería hacer.

-¿Cómo mantener fresco, vivo al personaje?

Intento y busco la forma de poder reinventarme, ofrecer cosas nuevas. Pero siento también que han sido tan fuertes las frases, que el público las pide. Se toman una foto y te dicen: “oe, ¿pero mi saludo va a salir o no?”. Es el mismo público que pide ese formato.

-¿Por qué un programa concurso es tu sueño?

No sé, siempre crecí con esa televisión. Además, me encantaría tener un programa infantil. Vengo de Hola, Yola. Yo crecí con Trampolín a la Fama, Triki Trak, Fantástico.

-Bueno, el Juan Carlos Orderique de las previas también tiene alma de niño, ¿no?

Sí, claro. Es un pata que baila. El personaje tiene fácil dos soles más de energía que yo.

-Para lograr protagonismo en Hola, Yola tuviste que esperar que llegue tu momento en El Americanito. ¿Sientes que ha pasado lo mismo con La Previa?

(Risas). Bastante parecido, papito. Es más, yo era reemplazante de los reporteros en América. Pasaron casi 7, 8 años para demostrar algo. Mi frase “no va a salir” la ligo un poco con mi historia. Antes el que salía en pantalla tenía que ser lindo, guapo.

-¿Por qué has pegado? Porque no estás, precisamente, dentro de los cánones de belleza.

(Ríe a carcajadas). A la gente le gusta reír. Yo no soy el que vacila, a mí también me vacilan. Hacer algo diferente es lo que pega, mostrarte tal cual con la gente.

-Le diste voz a la calle.

A la gente le gusta divertirse y ser protagonista.

AUTOFICHA:

- “Soy Juan Carlos Orderique Torres. Me pusieron el nombre por Juan Carlos Oblitas. Mi papá era fanático de él. Tengo 44 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Comunicaciones, me especialicé en Periodismo Deportivo. No había forma de ser futbolista, no hay ese talento”.

- “He sido profesor de teatro. Tenía un taller para niños en diferentes colegios; en algún momento llegué a tener hasta cuatro colegios. Hacía obras de teatro y talleres de televisión con niños y jóvenes. Llevé talleres de actuación y de pedagogía teatral”.

- “También estoy en el programa Emprendedor, ponte las pilas de ProTV en América. Además, hay un par de proyectos: la idea es acompañar a la selección; y el turismo, la comida, la diversión ya no solo en el Perú sino también en los países donde juegan nuestros compatriotas”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La abogada penalista Romy Chang conversó con Perú21TV sobre el inicio de la investigación del Ministerio Público contra el aún ministro de Defensa Walter Ayala tras el escándalo de los ascensos de las FFAA.