La historia de la selección peruana se repite. Hablamos de eso con Juan Carlos Oblitas . Del pasado y del presente, saltando de la Copa América del 75, que ganó como jugador, a la final que perdió como directivo el 2019. Y del Mundial al que casi llegó como técnico el 98 a la Copa del Mundo que sí alcanzó el 2018 como directivo.

Formaste parte de la generación dorada que ganó la Copa América del 75.

Tuvimos un compromiso mayor porque Velasco quería desaparecer el fútbol profesional. Nos propusimos hacer un buen torneo para evitarlo, porque el político es así, es populista. Esa Copa América fue extraordinaria porque salimos campeones.

¿Qué faltó en la Copa América 2019, en comparación con la del 75?

En esta del 2019, enfrentamos al favorito. Fuimos superados por un Brasil que fue el mejor en ese momento y sigue siéndolo. Cuando expulsan a Gabriel Jesus, pudimos hacer más, pero faltó decisión. No carácter, porque este equipo tuvo y tiene mucho carácter. Se levantó de un 5 a 0, pero Brasil fue mejor. No hay secretos en eso.

Te dirigieron Tim, Chale y Marcos Calderón... ¿En qué posición ubicas a Gareca?

Todos hicieron muy buenas campañas. Ricardo ya ocupa un sitial al lado de ellos. Fue el que más duró en la selección. Su mérito fue que le enseñó a competir a un grupo con una mochila muy pesada de fracasos.

Si te pido un Top 3…

Marcos Calderón, Gareca y Tim. En el orden que quieras.

Casi clasificaste a Perú al Mundial del 98. ¿Entras en ese Top 3?

Fue casi. Yo nunca me meto en cosas de grandes. Ahí nomás. Que me metan otros, porque yo prefiero estar tranquilo.

¿Qué le faltó al proceso de Gareca para clasificar a Qatar?

Que no llegamos de la mejor manera contra Australia. Teníamos que haber hecho el mejor partido y no lo hicimos. A Australia le servía llegar a los penales, pero a nosotros no. Y luego pasó lo que todos vimos.

¿Hubo soberbia en el equipo?

No. Imposible. Hasta ahora no entiendo por qué la FIFA decidió que se jugara un solo partido. Cambiaron las reglas de un momento a otro. Debimos hacer lo imposible para jugar ida y vuelta, pero no se pudo.

Si regresaras a ese partido o a la previa, ¿qué corregirías?

Muchos hablan del viaje, que se hizo con mucha gente, pero se olvidan que a Nueva Zelanda fueron más. Lo que falló fue que el equipo no estuvo al nivel que esperábamos. El problema fue netamente deportivo.

¿Debió de ser convocado Teófilo Cubillas para el Mundial de España 82?

Que haya sido convocado o no, fue secundario. Cuando Tim fue a Bélgica le pregunté si lo iba a llamar y me dijo que no, porque jugaba en un medio que no era muy competitivo. Luego agregó que “si lo llamo, sería para ser suplente. Imagínate a los rivales, el mensaje que les daría: ‘A Cubillas lo tengo en el banco. Mira el equipo que tengo’”. Pero al final, acabó siendo titular.

¿Fue un error?

Yo creo que el equipo que debió jugar en el mundial era el de las eliminatorias. Pero Tim nunca lo puso en el campo.

¿Cuánta injerencia tuviste para que Pizarro no sea convocado a Rusia 2018? Un caso como el del ‘Nene’…

¡Ninguna injerencia! Y lo digo enfáticamente. Yo siempre seré técnico y lo que más odiaba era que algún dirigente me sugiriera a un jugador.

¿Gareca nunca habló de eso?

Nunca. Ricardo sabía perfectamente que yo jamás le iba a decir que llamara a alguien en específico, salvo que sea por cosas disciplinarias (ahí si me metía), pero Claudio es un tipo ejemplar y jamás dio motivos para que no se le llame por disciplina. Entonces, nada que ver.

¿Claudio estuvo en la concentración contra Australia?

Yo no fui a España. Fui directo a Qatar.

¿No te pasaron una lista con los nombres de los visitantes?

Sé que estuvo, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Yo creo que estuvo en Barcelona, pero no sé si para los dos partidos. Me parece bien que haya ido a visitar a sus compañeros.

En la curva del aprendizaje que lleva la Selección, ¿dónde comienza Juan Reynoso?

Juan no ha llegado a aprender. Ha llegado por mérito propio, en la madurez de su etapa como técnico, en el mejor momento de su carrera. Ha llegado a clasificar a Perú. Le toca hacer unas buenas eliminatorias ahora que hay más posibilidades de clasificar (por número de cupos), pero también sabe que la valla que le ha dejado Ricardo es muy alta y que las selecciones, sacando a Brasil y a Argentina, están a un nivel medio. Se debe retomar el nivel de competencia al que había llegado la selección, porque con Ricardo aprendió a competir. Nos volvimos un equipo jodido para los rivales. A eso tenemos que llegar nuevamente: que no piensen que somos puntos ganados antes de jugar.

¿Cuál es tu futuro en la selección peruana?

Cuando llegas a la edad que tengo yo, sólo piensas en el día a día. Yo tengo contrato con la Federación hasta el 2026 para luchar por la clasificación. Yo tengo la obsesión de llegar a otro mundial. La clasificación que se nos fue contra Australia me frustró mucho.

¿Te ves presidente de la FPF?

Según los estatutos, yo no puedo ser presidente. Yo estoy bien en este puesto. Desde aquí me veo haciendo las cosas de forma independiente y libre, sin tanto foco.

