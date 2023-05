Juan Carlos Fisher Tudela, empresario y cantante: “Yo jamás voy a poder cantar un reggaeton”

Es muy reconocido por su labor en la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, en el mundo de las consultorías y los seguros. Pero también, por su trabajo en la gestión cultural, en la dirección de Filarmonía y ahora en los escenarios. El también padre (e influencia principal) del director teatral que lleva su nombre, presentará este 18 y 25 de mayo el espectáculo “Con Sentidos” a las 9 p.m., en el Cocodrilo Verde de Miraflores.

¿De dónde viene el título “Con Sentidos”?

Son temas consentidos míos, pero también es música con sentido. Es decir, yo no soy un seguidor de tendencias. Yo jamás voy a poder cantar un reggaeton.

Imagino que cada canción es parte del soundtrack de su vida. Quizás contará alguna historia entre cada tema.

Por lo general, sí. Por ejemplo, cuando se habla de Serrat, que es uno de los grandes poetas del siglo pasado. Me acompaña un equipo muy bueno, con el director Antonio Cater, un genio, a quien conozco hace más de 35 años cuando empecé a cantar.

¿Nos puede adelantar parte del repertorio? ¿Es cronológico?

No es cronológico, pero sí tiene algún sentido. No quisiera adelantarlo porque es mucho mejor el factor sorpresa. No son canciones tan conocidas, salvo algunas. Se han musicalizado poemas de Mario Benedetti y Miguel Hernández. Alguien dijo una vez que los poemas te dicen cuando son canciones.

¿Usted también escribía, no?

Yo he escrito algunas cosas, pero hay tanto buen autor y compositor que me he orientado al rol de intérprete.

Es un homenaje al Fisher lector y melómano.

Tal cual. Y a estas alturas del partido, uno tiene que hacer lo que quiere. Porque hay más que contar para atrás que para adelante. Independientemente de mi actividad profesional, hacer esto en forma paralela me llena mucho y me es muy interesante.

Supongo que pocos se han sorprendido, teniendo usted una familia artística.

Mis amigos saben que siempre he tenido esta afición. Mi hijo tuvo inquietudes artísticas orientadas al teatro. Y mi hija es médica. Ambos han sido muy lectores. Yo siempre he estudiado canto y he tenido muy buenos maestros. No pretendo ser Pavarotti, pero cuando uno se sube al escenario tiene una responsabilidad.

¿Qué sientes en el escenario y cómo lidia con eso?

Siento muchos nervios. El artista que no siente nervios… Yo tomo un té con limón y miel. Eso calienta la voz y la limpia. Y siempre estoy trabajando la voz para brindar casi dos horas de un espectáculo constante. Por eso lo estamos haciendo en un sitio tan íntimo como el Cocodrilo Verde. A mí me gusta hacer estas cosas en un teatro.

Es un monólogo musical. Una puesta en escena, porque imagino que interactúa con el público y tiene algo de actuación.

Efectivamente, qué bonito termino. Es un monólogo musical. Porque hay que actuar, interpretar. Hay una conversación con el público también. Trato, en la medida de lo posible, de hacer pensar un rato, de pasar un buen rato y de escuchar músicos importantes. Sobre todo ahora que esto ha sido dejado un poco de lado. La música urbana, con todo respeto, porque todos los músicos merecen respeto, tiene a veces dos líneas musicales y dos frases que se repiten. Yo encuentro que eso es una vulgaridad. Yo no creo que nadie se quiera casar recordando a Bad Bunny. He elegido canciones que tienen una relación entre el tiempo, el espacio y lo que se trata de decir. Hoy hay tantas nomenclaturas y géneros. Yo soy de una época en que la música se dividía en dos: las lentas y las movidas. Hoy ni siquiera se bailan lentas pegados.

Musicalmente hablando, ¿todo tiempo pasado fue mejor?

Técnicamente había más exigencias. Un músico debía recorrer un país y cantar en vivo. Y el espectáculo tenía que sonar igual que en el disco. Ese esfuerzo era increíble. Yo reto a cualquiera de estas personas que tienen millones de seguidores a que canten dos notas seguidas en vivo. La gran mayoría son producto de las máquinas.

¿Cómo es su relación con la música?

Yo soy un empresario que tiene esta veta paralela tremendamente satisfactoria. Porque si uno se fija, la recompensa que uno tiene sobre un escenario se da cada tres minutos, cada vez que acaba una canción.

¿El histrionismo y la teatralidad le ha servido en el mundo de los negocios?

Es una pregunta interesantísima. Yo creo que sí. Porque cuando quiero ir a vender algo o hacer una presentación, para empezar me debo preparar, ensayar la parte física, los movimientos… Hay una performance constante en la vida, sobre todo en las personas que nos dedicamos un poco a las relaciones públicas. Es importante tener la honestidad para reconocerse en el espejo y ver la imagen que uno proyecta.

Es el gran teatro del mundo. La vida es un escenario.

Yo pienso que sí, a pesar de que la vida es real y concreta. Y el teatro es una forma de contar esa vida o ficcionarla.

¿Uno puede seguir sus sueños a cualquier edad?

Absolutamente. Uno no tiene que limitarse mientras pueda. Sobre todo hoy, que los hijos ya están grandes y los 60 años son los 40 de antes. No veo la razón para no hacerlo. Siempre con los límites de hacer las cosas bien de acuerdo a la edad. El día de hoy no se me ocurriría salir al escenario con un pantalón al cuete, con aberturas, cadenas y un arete. Creo que sería un papelón. La vida es demasiado corta como para limitarse. La música me hace feliz y subir al escenario me hace feliz.





Autoficha





“Vamos a grabar el show, pero no habrá ningún truco con la voz. La parte logística fue muy difícil. Hemos ensayado bastante y todos son músicos profesionales. Todo se hará con mucho respeto para los autores, para el público y para el arte en general. Esto no es un karaoke”.

“Según mis maestros yo fui un tenor. Y como sigo educando mi voz, no me ha bajado la tesitura. El color de la voz ha cambiado un poco, pero eso es lo normal por el paso de los años. Ahora estaríamos hablando de un registro de barítono. Yo tenía una muy linda voz de niño”.

“Mi vida siempre estuvo ligada con el arte, tanto con la música como con la literatura. No me dediqué al canto porque mi padre nunca me dejó. Vengo de una familia tremendamente conservadora. Por eso tuve que prepararme en música ya de grande. Apenas pude me metí a estudiar canto. Y sigo estudiando”.





VIDEO RECOMENDADO





Perú21TV conversó con el congresista de Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, sobre los nuevos chats de Bruno Pacheco, en los que tendría injerencia en la Sunat. Bruno pacheco actualmente es investigado por la fiscalía por tener injerencia en los ascensos irregulares de las FF.AA.